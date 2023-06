Comenzó el éxodo del fútbol argentino: las 15 figuras más destacadas que continuarán su carrera en el exterior

El 30 de junio es una fecha clave para los equipos del fútbol argentino. Es que muchos contratos finalizan en esa jornada y a pesar de los compromisos correspondientes a la Liga Profesional y la Copa Argentina, varios clubes dejarán de contar con sus figuras debido a que continuarán su carrera en otros destinos. Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo son los equipos grandes que sufrirán bajas importantes en medio de la competencia; pero no serán los únicos. El detalle de los primeros protagonistas que se despidieron de su gente y buscarán nuevos desafíos

1 Martín Payero (Boca)

El volante del Xeneize tendrá su última función ante Monagas en La Bombonera

El paso del volante por Boca no fue tan productivo, pero el jugador surgido de Banfield también formará parte del equipo de Jorge Almirón hasta horas antes de que caduque su contrato, ya que se perfila para jugar desde el inicio contra Monagas de Venezuela, por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cordobés volverá al Middlesbrough de Inglaterra, ya que el club de La Ribera no ejecutará la opción de compra de seis millones de euros.

2 Matías Rojas (Racing)

El paraguayo se despidió de la Academia con una conquista en la goleada por 4 a 0 ante Ñublense

El paraguayo no llegó a un acuerdo con la dirigencia de la Academia para renovar su contrato, pero por pedido de Fernando Gago jugó hasta último momento y el miércoles por la noche se despidió de los hinchas albicelestes en el abultado triunfo contra Ñublense de Chile que le permitió a Racing clasificar primero a los octavos de final de la Copa Libertadores. El volante zurdo deja Avellaneda luego de 126 partidos, 26 goles, 14 asistencias y tres títulos ganados, para seguir su carrera en el poderoso Corinthians de Brasil.

3 Andrés Vombergar (San Lorenzo)

El delantero partió hacia un destino exótico

El delantero de origen esloveno dejó la institución de Boedo para marcharse a los Emiratos Árabes Unidos, ya que firmó su nuevo convenio con el Al Ittihad Kalba. Con la camiseta azulgrana, disputó 42 partidos y marcó 11 goles. La dirigencia del Ciclón no pudo comprar parte de la ficha del atacante de 28 años que había arribado en julio de 2022 en condición de libre. Además, las autoridades tampoco llegaron a un acuerdo con el entorno del jugador para la renovación del vínculo que contaba con dos cláusulas de salida.

4 Mauricio Cuero (Independiente)

El colombiano no cumplió con las expectativas del Rojo

El colombiano acordó su salida del Rojo luego de una reunión con los directivos de la institución y se quedó con el pase en su poder. El delantero firmará la rescisión con la entidad de Avellaneda, porque no alcanzó nunca el nivel pretendido y además trascendieron inconductas que lo llevaron a estar apartado en varias ocasiones. El ex Banfield protagonizó 11 partidos con la camiseta del Diablo y no aportó ni goles ni asistencias.

5 Ezequiel Unsain (Defensa y Justicia)

El arquero se va a México. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Tras varias semanas de negociaciones, el arquero se irá de Florencio Varela para sumarse al Necaxa de México, donde firmará un contrato por 4 años. “Me sorprendieron mucho con la despedida. Uno intenta dejar algo en todos los lugares a donde va. En Defensa me formaron como persona, ocupa en mi vida una parte muy importante”, dijo antes de emigrar.

6 Federico Gattoni (San Lorenzo)

El defensor tuvo una cálida despedida luego de clasificar a San Lorenzo a los 16avos de final de la Copa Sudamericana

El jugador surgido de las divisiones juveniles del club y cuyo vínculo finalizaba en el 30 junio, jugará en el Sevilla de España a partir del segundo semestre del año, a cambio de un millón y medio de dólares. “Gracias por este viaje increíble. Nunca me voy a olvidar cuando con 6 años llegué a la ciudad deportiva cargado de sueños e ilusiones. Hoy me toca despedirme lleno de aprendizajes, experiencias y momentos únicos”, destacó.

7 Sergio Barreto (Independiente)

El defensor continuará su carrera en México

El Rojo acordó con el Pachuca de México la venta del defensor. El jugador de 24 años firmará un contrato hasta la temporada 2027 por el 70 por ciento de su ficha a cambio de 2.2 millones de dólares, con una opción de 500 mil extra por el porcentaje restante. “En el mercado anterior estuvo el interés de Boca, del fútbol ruso, pero con los dirigentes siempre hubo una buena relación para renovar el contrato y si llegaba una oferta me habían dicho que la iban a aceptar”, subrayó.

8 Willer Ditta (Newell’s)

El colombiano será otro de los que se irá al fútbol azteca

La Lepra le vendió el pase del zaguero al Cruz Azul de México, en un monto cercano a los cuatro millones de dólares por el 80 por ciento del pase. El colombiano se presentará en el elenco azteca el 21 de julio, en el partido que el equipo mexicano jugará contra el Inter Miami de Lionel Messi, por la League Cup. El 20% restante del pase de Ditta pertenece a su Junior de Barranquilla, donde comenzó su carrera profesional.

9 Edwin Cardona (Racing)

El colombiano no será tenido en cuenta en Racing y su futuro es incierto

“La llegada de Cardona es toda mía, me hago cargo. Aposté por él y me desilusionó. Ya no es tenido en cuenta. Le vamos a buscar club”, reveló con sinceridad Víctor Blanco cuando le preguntaron sobre el futuro del colombiano. Si bien todavía no llegó una oferta formal, su futuro no estará en el Cilindro. Se espera una negociación con Atlético Nacional de Medellín.

10 Gaspar Servio (Rosario Central)

El arquero se va para Paraguay

El arquero rescindió anticipadamente su contrato con el Canalla, a raíz del cual el club cobró un resarcimiento económico El bonaerense de 31 años reclamó este año una deuda que el club mantenía con él, por la que intentó quedarse con el pase en su poder, en un conflicto que derivó en su exclusión del primer equipo y del plantel profesional. El ex Dorados de Sinaloa recibió una oferta de Tacuary, pero como el golero tenía contrato hasta el 31 de diciembre con la entidad rosarina finalmente acordó con los dirigentes una rescisión anticipada a cambio de una compensación económica.

11 Alan Franco (Talleres)

El ecuatoriano dejará la tierra del cuarteto y el fernet

El volante dejará de ser jugador de la institución cordobesa luego de que finalice su préstamo con el club el próximo viernes 30 de junio, ya que tendrá que volver al Atlético Mineiro de Brasil, dueño de su pase. La T despidió al futbolista que participó del Mundial de Qatar con el seleccionado de su país que dirigió Gustavo Alfaro. ”Agradecemos a Alan su compromiso durante su paso por la institución y le deseamos muchos éxitos en su nueva etapa profesional”, fue el mensaje que publicó la institución.

12 Facundo Colidio (Tigre)

Tigre extrañará el talento del delantero

El atacante deberá volver al Inter de Milán, dueño de su pase, pero como la entidad italiana no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada negocia un nuevo préstamo con otro club del exterior. Toluca de México puede ser una de las opciones, pero en Racing se entusiasman con involucrarse en el mercado y retener al jugador en el país para reforzar al equipo que dirige Fernando Gago.

13 Lucas Merolla (Huracán)

El ex capitán se fue en malos términos de Parque Patricios

El ex capitán del “Globo” fue separado del plantel principal luego de no acordar la renovación de su contrato y a partir del primero de julio está liberado para viajar a México y concretar su llegada a Mazatlán. El equipo de Parque Patricios sufre una crisis deportiva que lo dejó afuera de la Copa Sudamericana y marcó el final de la era de Sebastián Battaglia.

14 Santiago Mele (Unión de Santa Fe)

El arquero uruguayo se fue de Unión de Santa Fe

El uruguayo fue presentado en el Junior de Barranquilla y dijo que llega para “aportar compromiso”, al tiempo que confió en que tendrá un paso exitoso por el equipo colombiano que sigue sumando refuerzos de cara a los compromisos del segundo semestre. “Como arquero siempre tuve como referente a Sebastián Viera. Me habló muy bien del club y también entiendo que él, por cómo se desempeñó, le abrió las puertas a todos los arqueros uruguayos y en este caso me tocó a mí”, expresó el ex Tatengue en su primera conferencia de prensa.

15 Lucas Pratto (Vélez)

En Liniers no habrá más Modo Oso

El delantero rescindió su contrato con El Fortín de común acuerdo con la directiva por una crisis deportiva que encendió las alarmas sobre la posibilidad de perder la categoría de primera división. El “Oso”, de 35 años, tenía vínculo hasta el 31 de diciembre próximo, pero su salida se precipitó por el bajo rendimiento que lo puso como uno de los principales apuntados por los hinchas. Si bien su intención es continuar su carrera en el exterior, San Lorenzo se contactó para seducirlo.

