Naomi Klein y V. V. Ganeshananthan ganan el Women’s Prize

La autora y activista Naomi Klein ganó el Premio Femenino inaugural de No ficción con Doppelganger, un relato personal de su inmersión en el mundo de la desinformación online. Su premio hermano, el Premio de la Mujer de Ficción, fue para la escritora estadounidense V. V. Ganeshananthan por su novela Brotherless Night, sobre una familia destrozada por la larga guerra civil de Sri Lanka. Ambos vienen con 30.000 libras (38.000 dólares) en premios.

Klein, autora de No Logo y The Shock Doctrine, profundiza en su experiencia al ser confundida con Naomi Wolf, autora de The Beauty Myth y más recientemente promulgadora de ideas anti-vacunas y otras teorías de conspiración. En parte memoria y en parte reportaje, Doppelganger (subtitulado “Un viaje al mundo de los espejos”) investiga cómo la vida en línea ha distorsionado la realidad y se pregunta qué se podría hacer al respecto.

La historiadora Suzannah Lipscomb, que encabezó un panel de jueces para el premio de no ficción, calificó el libro de Klein como “un llamado a las armas valiente, humano y optimista que nos lleva más allá del blanco y negro, más allá de la derecha y la izquierda”.

VV Ganeshananthan ganó el Premio de la Mujer de Ficción por su novela "Brotherless Night" (Foto: Leonardo Cendamo/Getty Images)

La victoriosa segunda novela de Ganeshananthan, que narra el viaje de un aspirante a médico a través de la brutalidad y las incertidumbres morales de la guerra, tardó casi dos décadas en completarse. La novelista Monica Ali, que presidió el panel de jueces de ficción, dijo que Brotherless Night es “una novela brillante, convincente y profundamente conmovedora que da testimonio de las tragedias íntimas y de escala épica de la guerra civil de Sri Lanka”.

El premio de no ficción se lanzó este año para ayudar a corregir el desequilibrio de género en el mundo editorial, donde los hombres compran más libros de no ficción que las mujeres y escriben más libros de no ficción premiados. Los organizadores del premio dicen que en 2022, sólo el 26,5% de los libros de no ficción reseñados en los periódicos británicos fueron escritos por mujeres, y los escritores masculinos dominaron los premios de escritura de no ficción establecidos.

Los premios tanto de ficción como de no ficción están abiertos a escritoras de habla inglesa de cualquier país. El premio de ficción se fundó en 1996 y entre los ganadores anteriores se encuentran Zadie Smith, Tayari Jones y Barbara Kingsolver, quien ganó el año pasado por Demon Copperhead.

Fuente: AP