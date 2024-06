Lali desmintió la fake news que indicaba que se iría del país si se aprobaba la Ley Bases

Lali Esposito desmintió una fake news que comenzó a circular en las últimas horas (Foto AP/Aurea Del Rosario)

En un contexto de alta polarización política en el país, donde las opiniones sobre cada una de las instancias políticas que se está viviendo se vuelcan cada vez más a las redes sociales, el punto en contra es poder ser víctima de una fake news, una información falsa que comienza a circular con la edición de una imagen en que se atribuye a una persona una declaración que nunca emitió, como recurso más básico, generando confusión entre los usuarios.

En este caso, la señalada con unas declaraciones que nunca dijo fue Lali Espósito, quien en las últimas horas quedó en el centro de la escena desde la viralización de un posteo que comenzó a través de la cuenta de X (ex Twitter) llamada TV_Libertaria en los primeros minutos del miércoles. Allí se puede ver una supuesta captura de una historia de Instagram tomada del perfil de la cantante, en el que, en medio de las repercusiones tras la votación por la ley Bases ocurrido en las últimas horas del miércoles detallaba que se iría del país en caso de aprobarse el paquete de medidas.

El supuesto mensaje de Lali Espósito que luego fue desmentido

“Amo demasiado a mi país y me duele mucho lo que está pasando y si se aprueba la ley bases no me va a quedar otra opción que irme a vivir a Miami”, comienza el escrito adjudicado a la intérprete, que continúa expresando: “Me duele en el alma, pero no puedo ser parte de todo esto. Las minorías y las mujeres estamos en peligro con este gobierno, nos están oprimiendo más que nunca”. Para el final detalló: “Todos los días nos perdemos derechos, ojalá que todo cambie, me duele mi país. El patriarcado y el capitalismo nos están matando”.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, con comentarios como: “Me gustaría que intentara irse a Venezuela o Corea del Norte, así un país como los que le gustan. No a Miami”, además de “¡Si ya se fue del país! Vive más en España que en la Argentina. Y facturando honradamente en el exterior. Con lo cual me cuesta entender que opine al respecto. O toda la guita que gana en el exterior la ingresa y declara en el país. Ahí sí, tendría derecho a opinar”.

La respuesta de Lali Espósito ante la fake news

Sin embargo, una buena cantidad de usuarios se ocuparon en aclarar que se trataba de una información falsa y que era fácilmente chequeable al entrar a la cuenta de Instagram de la cantante. Pese a ello, muchos seguían creyendo que se trataba de un escrito real. En medio de esa panorama, finalmente llegó la palabra de la aludida.

En su respuesta, la intérprete utilizó su cuenta de Twitter para desmentir la publicación y, con ironía, se burló de la tipografía empleada en el falso posteo. También desde la red social X, donde cuenta con casi 7.5 millones de seguidores, Lali escribió: “Lo que más me jode es que usen esa letra que yo jamás elegiría”. Con este mensaje, buscó subrayar lo absurdo de la divulgación de información falsa, sin entrar en detalles sobre el contenido de la supuesta noticia.

Pero no quedaría solo en que no es el tipo de letra que ella utilizaría, sino también sus seguidores también se tomaron con gracia la falsa captura y dejaron en claro que “además tiene bien puestos los puntos y comas, vos jamás harías eso”, al referirse las erratas que suelen tener sus escritos en las redes sociales. Otra de las reacciones destacó:”¡Te amo, mí vida! ¡Sos única! El impacto que tenés me impresiona. Unos cuantos se cuelgan de vos para tener algo de atención. Está de moda usarte para pegar una nota”.