El gran gesto de Nicolás Laprovíttola con un compañero del Barcelona tras ganarle la final de la liga de básquet al Real Madrid

El basquetbolista argentino celebró con su compañero el campeonato ganado en la final ante Real Madrid

El Barcelona se consagró campeón de la Liga Endesa de básquetbol de España al derrotar 93-82 en la final como visitante al Real Madrid y sumó un nuevo título en sus vitrinas. El equipo catalán tuvo como una de sus figuras al argentino Nicolás Laprovíttola, quien disfrutó de manera especial la conquista ante el clásico rival en el WiZink Center.

El base de la selección argentina fue uno de los protagonistas de la victoria y cerró una planilla con 12 puntos y 5 asistencias en 24 minutos. Pero además, tuvo un valioso gesto con su compañero Sertac Sanli. Luego de recibir el trofeo de campeón, Lapro fue uno de los encargados de cortar la red de uno de los aros. Tras cumplir con el ritual, le regaló el “souvenir” que había rescatado del cilindro al pivote turco.

Pero eso no fue todo. Laprovíttola sorprendió nuevamente a Sanli con un particular obsequio que demuestra el cariño que se tienen. “Tengo un regalo para vos”, le dijo mientras desdoblaba una remera negra con una foto suya con la camiseta de la selección de Turquía. El ex jugador de San Antonio Spurs también se puso una con la imagen de Sertac y la casaca Albiceleste.

“Hay que celebrarlo mucho, estoy muy emocionado. Fue una temporada buena para nosotros, con muchas enseñanzas. Trabajamos mucho y sufrimos, pero estamos con una sonrisa ahora”, declaró Laprovíttola. “Hemos hecho una serie muy buena, ganamos 3-0. Cerrarlo en Madrid demuestra muchas cosas de este equipo. Es una liga muy importante para el club”, cerró el argentino de 33 años.

Nicolás Laprovíttola se consagró campeón de España con el FC Barcelona al derrotar en la final al Real Madrid (REUTERS/Ints Kalnins)

El Barcelona liquidó la serie 3-0 en Madrid y alzó su vigésima liga española de su historia. Además, destronó al Merengue (máximo ganador con 36 títulos), quien era el último campeón y venía de obtener la Euroliga. Nikola Mirotic, autor de 14 puntos, recibió el premio al MVP de las finales.

Por otra parte, en la previa del encuentro, se produjeron hechos lamentables. Algunos simpatizantes del Real Madrid pronunciaron frases racistas contra el basquetbolista del Barcelona James Nnaji mientras el plantel visitante bajaba del micro rumbo al vestuario. En la conferencia de prensa posterior, el entrenador Sarunas Jasikevicius denunció los agravios. “Es una cosa lamentable, no puede ser, lo escucho mucho hablando de Vinicius Jr. (futbolista del Real Madrid) y ahora tenemos que hablar sobre lo que pasa, porque esto tiene que parar ya”, exclamó el técnico lituano sobre la situación con su jugador, de origen nigeriano.

“Esto no va con los valores del Real Madrid ni con sus seguidores y tenemos que estar muy enojados. Esto no puede ser, me da igual que sea un jugador del Real Madrid o del Barça o de otro equipo, no puede ser, hay que controlar esto, pelear contra esto y lo vamos a hacer porque esto es más importante que el título. James es un chico estupendo y queremos que se pare esto y se deje de hablar de esto”, finalizó.

En la previa de la final de la Liga Endesa de España aficionados del Real Madrid insultaron al plantel de básquet del club Barcelona

