“¡No puedo creerlo!”: el problema que sufrió Agustín Canapino y le impidió dar un golpe en la qualy de las míticas 500 millas de Indianápolis

Quedaban apenas 20 minutos para el final de las más de 6 horas que duró la clasificación cuando el argentino Agustín Canapino saltó, una vez más, a la pista para intentar buscar su mejor resultado en las míticas 500 millas de Indianápolis de IndyCar. Las cosas estaban saliendo bien: los dos primeros giros de los cuatro eran prometedores, lo posicionaban entre los de arriba. Pero algo pasó...

Tras la tercera vuelta, el piloto sudamericano estalló, redujo la velocidad y abandonó esa prueba. Cuando saltó a la pista estaba ubicado, en ese momento, 22° con un promedio de 231.847. Los dos primeros giros eran de 233.267 y 232.267 millas por hora (más de 375 km/h) en promedio: el líder, Will Power, había marcado un promedio de 233.758. Es decir, en la mitad de esa prueba, Canapino ostentaba unos 233.121 mph que le permitían soñar con el Top 5.

“¡I can’t believe it, “I can’t believe it! (no puedo creerlo, no puedo creerlo)”, repitió a los gritos por su intercomunicador tras levantar el pie del acelerador en la tercera vuelta mientras los integrantes de su equipo se miraban desorientados en las inmediaciones del trazado. Algo falló en su motor, que lo obligó a dejar sin efecto esa sesión y le impidió ubicarse en el Fast 12.

Finalmente, los 12 primeros fueron Will Power, Scott McLaughlin, Josef Newgarden, Alexander Rossi, Kyle Kirkwood, Kyle Larson, Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci, Takuma Sato, Pato O’Ward, Rinus VeeKay y Ryan Hunter-Reay.

El mensaje del equipo Juncos Hollinger Racing a Agustín Canapino tras la clasificación a las 500 millas de Indianápolis (@jhr_esp_)

Luego de una jornada agridulce para Canapino, el equipo Juncos Hollinber Racing envió un mensaje de apoyo a su piloto en las redes sociales. “Como un Titán. Gran trabajo, Agustín Canapino”, escribieron con una foto del piloto de Arrecifes en la pista mirando hacia el cielo. “Estabas volando por ahí, estamos muy orgullosos de ti. ¡Vamos por todo en la carrera!”, completaron haciendo referencia a las míticas 500 millas de Indianápolis que se le vienen.

De todas maneras, pese a la falla en el motor que lo marginó de los primeros lugares de la clasificación para las 500 millas de Indianápolis, el Titán de Arrecifes finalizó en el puesto 22 y estará presente en el reconocido en la 108° edición de la célebre carrera.

El piloto argentino del Juncos Hollinger Racing promedio un total de 231.847 MPH en 4 vueltas y compartirá la fila con el estadounidense Sting Ray Robb y el danés Christian Rasmussen. La carrera será el domingo 26 de mayo a las 13.30 horas.