Wanda Nara perdió su vuelo, viajó en clase económica y arriba del avión expuso todos los artículos de lujo que se compró

Wanda Nara perdió su avión en Roma y viajó en clase turista: "Estuve ocho horas en el aeropuerto" (Video: TikTok)

De Turquía a Italia, de ahí a Buenos Aires. Es parte del día a día de Wanda Nara estar en cualquier rincón del mundo por los proyectos laborales y personales que tiene. La conductora, que debutó hace una semana en un show de talento de la RAI, arriba de un avión y rodeada de personas relató con una expresión de cansancio las peripecias que vivió por las que tuvo que tomar un vuelo en clase turista, acostumbrada a viajar en primera clase. Al final, terminó mostrando los accesorios de lujo que compró.

“Mi cara cuando no duermo, pierdo aviones y calculo mal todo”, escribió, en TikTok mientras relataba lo que había pasado. “Bueno, no dormí nada. Estamos en el avión. Tuvimos un montón de problemas. Perdimos el vuelo. Vinimos a las 8 de la mañana. Hay un señor resfriado”, enumeró, sobre los obstáculos que había tenido. “Encima yo estoy medio… ¿Cómo se dice cuando tenés miedo a enfermarte de cualquier cosa?”, le preguntó a Kennys Palacios, su estilista. “Pánico”, lanzó. “Pánico no, boludo. Eso ya lo sé”, lanzó.

“Sacamos otro vuelo a último momento. Estamos desde las 8 de la mañana en el aeropuerto Fiumicino haciendo un montón de cosas. Shopping, compras”, pormenorizó, al tiempo que contaba que no tuvo otra opción para regresar de Roma. “Sacamos este vuelo entre medio de personas (sic)”, señaló, tentada de risa mientras filmaba la cara de malestar de su amigo. “Pero tengo que volver a casa. La chica me dijo ‘¿estás segura que lo querés?’. El vuelo está muy lleno. Es como el peor vuelo de tu vida”, comentó.

Wanda Nara viajó en clase económica y mostró los artículos de lujo que compró (Video: TikTok)

“Lo más lindo es que pasamos siete horas en el aeropuerto de un viaje de dos horas. O sea, estuve siete horas en el aeropuerto y ahora voy a volar dos. O sea, no tiene sentido”, contó, apesadumbrada pero sin perder el humor, mientras hablaba de L’Acchiappa Talenti, el programa que está realizando en la televisión italiana. También dio detalles sobre la atención que recibió en las tiendas de lujo.

“Encontramos este vuelo y está completado (sic). Hicimos compras, reservé un montón de cosas, tomamos un cafecito en Louis Vuitton. Nos invitaron un montón de eventos. La gente no podía creer el tiempo que le dediqué a cada negocio. Lo que nunca. Hablé con todos los vendedores. Fui hoy la más simpática. Siempre estoy apurada en el aeropuerto. Siempre digo ‘damelo así, no me des caja, lo meto así en la bolsa’. Ahora tengo caja, regalito, cafecito y todo lo que te ofrecen”. contó.

Wanda Nara lució el reloj de lujo con forma de serpiente que se compró durante las 7 horas de espera que tuvo en el aeropuerto de Roma (Foto: TikTok)

Como realizan muchos influencers, Wanda realizó otro video para mostrar los artículos de lujo que adquirió. “Voy a hacer un unboxing de lo que me compré y lo que ya me entregaron. Lo otro me lo entregan la próxima vez que venga a Roma”, aseguró, mientras sacaba de una bolsa los productos y expresaba su fastidio. “Esta es la bolsa que está un poco arrugada porque me la revisaron. La voy a tirar acá mismo en el avión”, comentó, fiel a su estilo.

La animadora, en pleno vuelo mientras se escuchaba el bullicio de la gente, sacó de una caja un reloj con forma de serpiente, parte de la colección serpenti que tiene la marca en cuestión, valuado en casi 11 mil euros. “Miren lo que es. Lo ame. Es muy hermoso. Me encanta”, contó. “Tiene unos diamantitos”, detalló, mientras lucía los detalles de su accesorio.

Pero no fue todo. También aprovechó para lucir uno de los obsequios que recibió por su compra. “Me regalaron este estuchecito que es para llevar joyas cuando viajás. Me encanta”, señaló, momento en el que la caja donde estaba guardado terminó en el piso. “¡Uy! Se me cayó todo. Ahora el avión despega y la cajita queda en la fila 48″, concluyó, tentada de risa.