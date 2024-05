El sobrino de Messi debutó como conductor en streaming: la mejor anécdota con su tío Lionel y el mensaje de aliento de Antonela Roccuzzo

El sobrino del campeón del mundo estrenó un programa vía streaming

Tomás Messi, uno de los sobrinos de la estrella del fútbol mundial, debutó como conductor del programa de streaming llamado Dispuestos a Todo, que se emite por el canal Abitare. En una de sus emisiones semanales, respondió algunas preguntas que le realizaban sus compañeros sobre su tío Lionel y contó una anécdota que aconteció durante los festejos de la Selección tras obtener la Copa del Mundo en Qatar.

“Queremos la mejor anécdota que tengas con tu tío. Ahora sí lo vamos a meter a Lío”, quiso saber la periodista Miranda Albornoz. Tomás no dudó en responder y comenzó a relatar la historia. “Cuando salió campeón del mundo entramos a la cancha con la familia, pudimos acceder todos juntos y pudimos abrazarlo (a Messi), con los ojos llorosos porque había logrado lo que él tanto deseaba y lo que tanto quería desde chico. Me dijo muchas gracias y que por fin se le había dado”, expresó el sobrino del 10.

Luego, Tomás continuó explicando que le quedaron muchas más cosas para decirle a Lionel, pero que con el paso del tiempo se fueron diciendo las cosas. “Al final le dije te amo”, remarcó. Y le sumó que con su tío no son de decirse que se quieren porque lo demuestran con hechos: “Nos damos el cariño de manera diferente”.

La publicación de la anécdota en la cuenta de Instagram del programa causó furor en las redes sociales y se llenó de comentarios, puntualmente para Lionel Messi. Uno de ellos perteneció al círculo íntimo familiar con el comentario de aliento de Antonela Roccuzzo, su tía. La esposa del campeón del mundo compartió con dos corazones para Tomi, quien empezó con éxito su carrera de conductor.

Tomás Messi contó que le envió un mensaje al campeón del mundo en las redes sociales y que obtuvo una inesperada respuesta

En otro de los momentos destacados de la emisión, Tomás narró otra experiencia con uno de los campeones del mundo y amigo de su tío, Leandro Paredes, a quien le envió un mensaje vía Instagram y se terminó llevando una sorpresa.

La consigna era contestar si alguna vez le había enviado un mensaje a un famoso sabiendo que no le iba a responder. “Una vez le mandé un audio queriéndome hacer el canchero a Paredes. Me clavó el visto y después me contestó. me dijo: ‘Jaja, todo bien’. Se re porto, alto tipazo porque me contestó y una vez que me lo crucé, me agarró y me re boludeó. Por lo menos se lo tomó a bien y no fue nada malo”, siguió.

¿Por qué motivo Paredes podría estar enojado con el sobrino de Messi? “En ese momento le pedí si no me podría prestar una remera , porque se vestía muy fachero, y le dije que me preste algo. Nunca pensé que me iba a contestar”, cerró.

No fue la primera vez que Tomás contó alguna anécdota familiar de los Messi. En charla con el canal de Twitch Giro Perfecto, en julio de 2023, el sobrino de La Pulga desató las risas de los conductores cuando reveló que logró tirarle un caño al crack en un picado informal. “Estábamos de vacaciones con mi primo y los hijos de él. Hicimos un tres contra tres y Leo jugaba para ellos. En un momento de culo me sale tirarle un caño, pero fue de suerte nomás. No sé ni con qué pierna lo tiré. A la siguiente jugada, le salgo y me limpió. Me tiró un caño, volvió para atrás y me tiró otro. En ese momento pensé: ‘¿O le cago la carrera o qué hago?’. Lo dejé pasar pero me limpió como un ajo”, reveló con una sonrisa en el rostro.

El día que Tomás Messi le tiró un caño a Lionel

Otros de los interesantes detalles familiares que sacó a la luz en aquel momento fue que tanto Thiago como Mateo realmente tienen condiciones con la pelota de fútbol. “Al más chiquitito todavía le falta. Los otros dos son unas bestias. Ahora no me acuerdo dónde están jugando, pero son realmente buenos”, comentó sobre los pequeños herederos.

Tomás Messi conduce junto a Miranda Albornoz, Nahuel Rodríguez y Bruno Solís el programa Dispuestos a Todo, que se emite vía YouTube los martes, miércoles y jueves, de 18 a 19:30, por el canal Abitare.