Milei en España: “Cada vez estamos muchísimo más cerca de abrir el cepo cambiario”

Javier Milei volvió a criticar a los economistas que hablan de “atraso cambiario” y dijo que el levantamiento del cepo está “muchísimo más cerca”. En una extensa entrevista que le realizó el periodista argentino Fernando González, director del diario El Observador, de España, el presidente dejó varias definiciones de economía y de política. El diario español señaló que el presidente “no descartó que su hermana, Karina Milei sea candidata a legisladora en las elecciones del año próximo y fue muy firme cuando advirtió que competiría por su reelección en 2027″. He aquí las principales definiciones de la versión escrita de la entrevista:

La reunión con empresarios españoles

“Fue muy, muy buena. Básicamente constó en contarles la herencia que recibimos (…) la situación terminal en la que estaba la economía argentina al momento en que llegamos al poder, las medidas que tomamos para arreglar eso y como sigue esto de cara al futuro. (…) Dejé planteado los lineamientos generales (…) “Las preguntas fueron muy interesantes porque me permiten salir de las preguntas convencionales que me hacen, por ejemplo, cuando se me preguntó el tema del mercado de seguros o como estamos viendo las cuestiones del sistema financiero, los bancos y el mercado de capitales. O temas vinculados a todo lo que tiene que ver con la educación.

Qué piden para volver a invertir en la Argentina

“Una de las cosas que más se notan, y esto no es sólo con los empresarios que me tocó ver hoy, sino con la gran mayoría de los empresarios con los que tengo reuniones, es el tema del respeto del derecho de propiedad (…) Verdaderamente los aterra estar hundiendo capital y que cuando llega el momento aparece un gobierno y los expropia. Si vos haces una inversión con un determinado conjunto de reglas fiscales y te suben los impuestos después porque ganaste mucho, es una expropiación. Ahí nosotros una de las cosas que estamos explicando es el rol fundamental que tiene el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) en la Ley de Bases. Vamos a tratar de defenderlo a capa y espada, porque es un mecanismo por el cual Argentina puede generar inversión y empezar a despegar.

Cepo cambiario

“Una de las grandes diferencias de este programa económico respecto a muchos de los otros que ha habido en Argentina es que en este se respetan los derechos de propiedad. Eso hace que la solución sea un poco más lenta y que no esté bajo control estricto del policy maker. Cuando estaba el problema de toda la deuda remunerada, en un momento se aplicó un Plan Bonex. Eso es una expropiación, está mal, no es aceptable para un liberal, es inadmisible. En ese contexto, yo diría que se te hace mucho más complicado porque esto va mutando en la medida que los individuos decidan aceptar determinados menús de activos. Por ejemplo, este movimiento que hicimos en esta semana que terminó donde se pasó deuda remunerada del Banco Central al Tesoro, si vos antes no construías una reputación en el Tesoro... Llevamos cuatro meses de superávit financiero. Es una cosa verdaderamente revolucionaria para lo que viene siendo la Argentina de los últimos veinte o de los de los últimos cien años (…) Hasta que nosotros no terminemos de frenar los mecanismos de creación endógena de dinero no es factible abrir el cepo (…) En un mercado como el de divisas si no acomodás todos esos stocks que generó el gobierno anterior, vas a generar una presión espuria sobre el mercado de cambios que te puede generar una caída de la demanda de dinero y complicarte los logros en materia inflacionaria”

“Venimos de arreglar varios problemas: el tema de la SIRA, que eran cerca de USD 50.000 millones. Ahora estamos arreglando el tema de los dividendos, y también estamos arreglando el tema de los pagos de importaciones (…) No solo tenemos que estar lidiando con los problemas de flujos, sino que tenemos que estar resolviendo los problemas de stocks de alguien que en una estrategia desesperada hizo cualquier cosa. Nosotros llegamos y las reservas internacionales netas eran negativas en USD 12.000 millones. Estaba el problema de la SIRA, que trababa el comercio exterior y teníamos vencimientos de deuda en pesos por el equivalente de USD 90.000 millones y USD 24.000 millones de deuda en dólares caída básicamente porque estaba caído el acuerdo con el FMI”

Del riesgo de híper a las tasas de inflación actuales

“No hacer una correcta gestión de los stocks puede generar un desastre, y eso nosotros lo estamos arreglando. La inflación mayorista que en diciembre fue el 54% y la que salió el viernes (de abril) dio 3,4%, pero los otros indicadores de precios mayoristas tuvieron en 3% y debajo de 3%. El programa está funcionando (…. Alimentos y bebidas, están debajo del 5%. La inflación núcleo del IPC está muy cercana al 5%. Desde que sinceramos el mercado de cambios, compramos USD 16.000 millones, estuvimos pagando deuda, pudimos rescatar el programa con el FMI, el Fondo está ponderando que hemos sobre cumplido las metas y el riesgo país, que es una variable clave por lo que implica la tasa de interés dentro de la economía, de estar en 2.900 puntos está ahora en 1200.

(…) ¿Eso quiere decir que hemos terminado? No, quedan un montón, pero no se pueden precipitar los tiempos (…) Va a tardar un poco más, pero lo importante es el camino y que todos los días levantamos restricciones del cepo. Hemos tomado medidas muy concretas en términos de reducir los pasivos remunerados. Esta semana se redujeron en un tercio y vamos a seguir esa tendencia. Estamos ya con acuerdos muy avanzados con los bancos para cerrar el tema de los puts y de los dividendos retenidos ya se limpió un tercio. Por lo tanto, cada vez estamos muchísimo más cerca de abrir el cepo cambiario. El cepo se va a abrir cuando hayamos cerrado todos los grifos de emisión. Está cerrado el grifo fiscal, y cuando abramos el cepo como vamos a ir al tipo de cambio libre se va a cerrar el grifo de emisión por sector externo. Al mismo tiempo, se están cerrando todos los grifos vinculados al sector financiero (…) En paralelo, estamos avanzando fuertemente en una reforma del sistema financiero para que quede integrado a los bancos con el mercado de capitales y generar un sistema anti-corridas. Ya estamos generando las bases del nuevo sistema financiero argentino, que sea sano e indestructible y una vez que se haga eso se abre el cepo.

La emisión, delito de lesa humanidad

“Cuando se abra el cepo vamos a mandar una ley anti emisión; básicamente la emisión monetaria va a ser considerada un delito penal porque de hecho es un robo el señoreaje. Hay un libro del doctor Ricardo Manuel Rojas que se llama “La inflación como delito”. Vamos a especificarlo como un delito penal, con las características de los delitos de lesa humanidad: que sea imprescriptible. Si se emite dinero, va preso el presidente del Banco Central, el director del Banco Central, el Presidente de la Nación, el ministro de Economía, y los diputados y senadores que avalen esa aberración. Y como va a ser considerado como un delito de lesa humanidad y que sea imprescriptible, si llega a venir algún político que quita esa ley, después va a poder venir otro y meterlo preso”.

Dolarización y competencia de monedas

(Cortar la emisión) va a hacer que la cantidad de pesos quede fija. Conforme vayan creciendo los ingresos de los argentinos, y asociado a ellos suba el consumo, eso va a traer aparejado un aumento de la demanda de dinero y vamos a ir a un sistema de libre competencia de monedas (…) El dólar podría circular libremente y la monetización de la economía la haría endógenamente la propia gente. Entonces cuando vos te quieras dar cuenta vas a tener un montón de dólares y un chiquitito de pesos. Y eso te va a permitir dolarizar y eliminar el Banco Central porque la propia dinámica lo va a hacer desaparecer. Hay que entender la dinámica. Hablar de dolarización es simplificarlo porque en realidad es competencia de monedas y vos podrías usar cualquier moneda. Cuando digo cualquier moneda esto es mucho más potente de lo que la gente cree, de que va a poder usar el dólar, el euro, el yen, la libra esterlina. Esto es mucho más poderoso todavía. Si vos trabajas en el sector de petróleo, tu moneda va a ser del WTI (una de las cotizaciones del petróleo). Si vos trabajás en el sector de gas, seguramente va a ser el BTU. Si estás en el campo y te dedicas a la soja, va a ser la soja en Chicago.

El debate con los economistas que hablan de atraso cambiario

No hay fundamentos para decir lo del atraso cambiario (…) Cuando tenés superávit fiscal en el plano financiero y estás ganando reservas y no hay brechas y cae la tasa de interés, es decir que la política monetaria está siendo fuertemente contractiva y estás todos los días levantando controles de capital, te das cuenta que lo que estamos haciendo es limpiar todo ese ruido monetario de años y años, de usar la política monetaria para engañar a la gente. Es obvio que la Argentina es cara en dólares, pero porque tiene altos impuestos tanto a nivel nacional provincial como municipal. Porque tenés problemas de infraestructura hard, que son los fierros, en la infraestructura soft, los contratos, que es lo que reclaman los empresarios locales e internacionales, y el problema de que la economía no está lo suficientemente abierta. Tenés que considerarlo y no tratar de simplificarlo devaluando y destruyéndole el salario en dólares a la gente. Y aumentando la cantidad de pobres e indigentes. Esa fórmula,la usamos durante 100 años y no funcionó. Basta de atacar los efectos, vayamos de una vez por todas por las causas. Después obviamente que están las miserias humanas y tenés casos de economistas comprados en los mercados y meten presión para que el tipo de cambio suba porque sino están en problemas ellos, porque timbearon o erraron sus pronósticos y necesitan que la cosa salga mal para que su pronóstico no quede desfasado (…) Sumale las miserias humanas de los economistas en un contexto donde los políticos distan de ser ángeles.