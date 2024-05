6 frases de Demichelis tras la goleada de River ante Belgrano: de la “buena energía” en el Monumental al equipo dominante que le gusta ver

River Plate goleó 3-0 a Belgrano de Córdoba en el Monumental gracias a los tantos del Diablito Echeverri, Facundo Colidio y Pablo Solari y el equipo de Martín Demichelis ostenta un puntaje ideal en el arranque de la Liga Profesional. El entrenador del Millonario resaltó las virtudes de sus jugadores y por qué se hacen fuertes en su estadio.

Acerca de la fortaleza que exhibe River en el Monumental, en donde tiene un 88% de victorias, el DT explicó en conferencia de prensa que “pareciera que cuando hay buena energía y sinergia entre el equipo y la gente todo fluye más fácil”. Y agregó: “Es un logro institucional. Desde el ingeniero que trabaja para que el césped esté bien hasta el jugador que termina de dar el pase a la red”.

“Espero que todos lo podamos disfrutar y lo sigamos haciendo como una gran fortaleza en el que los rivales, cuando vengan acá, sepan que no va a ser fácil. Pero no empiecen a exigir que hagamos tres goles todos los partidos de local porque el fútbol argentino no es así y cualquier equipo te puede hacer partido y es competitivo. Hay que seguir trabajando con calma y humildad”, continuó en esa línea Demichelis.

En cuanto al partido, que terminó otra vez con un 3-0 para River, el técnico afirmó: “Cualquier entrenador disfruta cuando el equipo está preciso y no está apresurado y sabe cuándo atacar. Podíamos haber convertido algunas más de las situaciones que tuvimos. Terminamos todos sanos, volvimos a meter tres goles y Franco Armani terminó con la valla en cero. Hoy el partido no estuvo en peligro en ningún momento. Erramos muy claras para cerrar el partido antes”.

Si a bien Miguel Borja no le tocó convertir, Demichelis también respondió sobre el partido del colombiano, quien se destacó en otras facetas. “Es importante para cualquier equipo que el delantero que decida poner el entrenador en campo responda con goles. Hoy Miguel no metió goles, pero hizo un gran partido desde el esfuerzo y apoyando en la cantidad de ataques. El equipo en líneas generales está bien y eso se ve reflejado de tres cuartos de cancha en adelante”, dijo el cordobés.

En cuanto al compromiso de los 16avos de final de la Copa Argentina del próximo martes 21 de mayo ante Temperley, en Mendoza, Demichelis expresó: “Tenemos la obligación de hacerlo mejor que el año pasado, donde dolió muchísimo después de haber obtenido el campeonato haber quedados eliminados. River tiene la obligación de pasar así que pondremos en cancha lo que creamos conveniente”.

Por último, acerca de la autocrítica y las mejoras que pretende, el ex técnico del equipo B del Bayern Múnich, indicó: “Siempre que miro hacia atrás con otros partidos tengo el afán de corregir y pulir detalles. El partido de hoy me gustó mucho porque es el River que queremos ver, dominante, que genera situaciones, nos han llegado poco y mantuvimos la valla invicta”.