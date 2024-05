El calvario de Fabiana Cantilo con un acosador: “Tengo un botón antipánico”

Fabiana Cantilo explicó cómo continúa la situación de acoso que está viviendo (La Once Diez/Radio de la Ciudad)

A tres meses de revelar que sufría una situación de acoso por parte de un hombre, Fabiana Cantilo contó nuevos detalles del angustiante momento que atraviesa. Luego de quejarse del tiempo de demora por parte de la Justicia, la cantante reveló la medida que tomó y dejó un mensaje para las mujeres que atraviesan una circunstancia similar.

“¿Cómo está tu situación de acoso?, que vos comentaste que no te sentís segura y tuviste que hacer una denuncia. ¿Cómo está eso?”, comenzó consultándole Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad). Con tranquilidad, la intérprete de “Mi enfermedad” dio detalles del momento que vive y hasta contó las actitudes que tiene su acosador: “Hay una institución para mujeres acosadas, que ahora me asesoraron hace poco, tengo un botón antipánico, igual este es un señor que no se aparece todo el tiempo. De vez en cuando”.

Luego, la artista también buscó alentar a otras mujeres que estén en su misma situación: “Para las mujeres, lo que quiero decir, es que tienen que denunciar. No tengan miedo, tienen que denunciar porque de última, sé que es lento, pero no hay justicia”. Al escuchar sus palabras, la conductora expresó: “Me alegro que seas así, porque la última vez que te leí vos estabas un poco quejosa, como que no veías que se movieran mucho”. Con un tono de cansancio, Cantilo retrucó: “Y sí, bueno, tardó un montón”.

Recordando las críticas que la expareja de Fito Páez había hecho contra la Justicia, Dlugi le preguntó: “¿Y tuviste algún contacto con Patricia (Bullrich)? Con la ministra de Seguridad, por este tema”. Lejos de culpar a su prima hermana, la cantante agregó: “No, no tiene nada que ver con Patricia. Igual no la veo nunca. No hay tiempo”.

A mediados de abril, la artista había relatado a través de sus historias de Instagram la situación de acoso que estaba viviendo: “Estoy viviendo una situación de mier... Volvió el acosador. Ya había vuelto un par de veces y yo no doy bola, pero me hinché las pelo... Está todo bajo abogado, juez y fiscalía. El tipo tiene una perimetral y no le da el cerebro para entender que no tiene que venir a mi casa, y ayer estuvo filmando mi casa”.

“La Justicia es lenta y las mujeres no se pueden defender. Lo digo para todas esas mujeres que no se animan a denunciar. Denuncien, es la única manera de que la Justicia cambie. Estamos pidiendo un cambio para seguridad, por lo menos de las mujeres que denuncian acosos. Es lento... yo tengo dos abogados, amigos que me ayudan, cámaras”, continuó diciendo.

Luego, al detallar cual es el accionar que toma esta persona, Cantilo había expresado: “Tengo que recurrir a este medio, que son ustedes. Yo elijo ser una persona pública, razón por la cual, vienen estas personas. Hace 10 años que este señor viene a mi casa y me da regalos... Tiene como una idea en la cabeza de que tiene una relación conmigo, pero no sucede eso. Ayer estuvo sacando fotos de mi casa, no respeta la perimetral. Entonces, señores, las cosas no están bien. No puede haber tanta lentitud. En mi caso, yo me la banco. En realidad, me da muchísima angustia pero sigo adelante”.

“Tengo que aprender de esto, pero también entiendo que es hora de que no me rompan más las pelo...y poder vivir en mi casa en paz, como queremos todas las mujeres. Que no nos acosen, no nos abusen, no nos violen ni nos toquen”, concluyó con furia.