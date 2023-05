Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 20: principales bajas, fechas, horarios, sedes, TV y mucho más

El trofeo que se llevará el campeón del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 dará comienzo este sábado después de todas las discusiones que rodearon a la organización del evento que, inicialmente, se iba a llevar a cabo en Indonesia, pero la FIFA le quitó la organización después de haber hecho pública su intención de vetar a Israel en apoyo a Palestina. Luego de días de incertidumbre, la casa madre del fútbol aceptó el pedido de la Argentina para reemplazarla como anfitrión y, tras algunas charlas, se llegó a un acuerdo para que, de esta forma, el campeón del mundo en mayores dispute la competencia a la que no se había clasificado en primera instancia.

El Estadio Único Madre de Ciudades albergará su debut en uno de los 36 partidos planificados de la fase de grupos. Por eso, aquí repasaremos todos los convocados por Javier Mascherano, las principales ausencias de la lista, las bajas más importantes de la Copa del Mundo, los árbitros de la competición, el formato de disputa, los estadios que serán sede, la televisación y mucho más.

TODOS LOS CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

ARQUEROS: Federico Gomes Gerth (Tigre), Nicolás Claa (Lanús) y Lucas Lavagnino (River Plate)

DEFENSORES: Agustín Giay (San Lorenzo), Tomás Avilés (Racing), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Valentín Barco (Boca Juniors), Román Vega (Barcelona, España) y Valentín Gómez (Vélez Sarsfield)

MEDIOCAMPISTAS: Máximo Perrone (Manchester City, Inglaterra), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa, Portugal), Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata), Federico Redondo (Argentinos), Gino Infantino (Rosario Central) y Valentín Carboni (Inter, Italia).

DELANTEROS: Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Alejo Véliz (Rosario Central), Brian Aguirre (Newell’s), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) y Juan Gauto (Huracán).

La lista de convocados para el Mundial Sub 20

LAS BAJAS MÁS IMPORTANTES DE LA ARGENTINA PARA EL MUNDIAL

Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Buonanotte, las grandes ausencias de Argentina

Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Buonanotte son las ausencias más resonantes para Javier Mascherano en la confección de la nómina final de jugadores que disputarán el Mundial, pero el joven del Manchester United es una de las más significativas en esta convocatoria. Es el único de ese trío en afirmarse en Europa y tener continuidad en los Diablos Rojos. Su explosión sobre el costado izquierdo sacó de apuros a su escuadra en distintas ocasiones y su entrenador, Erik ten Hag, lo tiene como una de las piezas más importantes del equipo. Más allá de esto, el juvenil de 18 años pidió autorización para asistir a la cita, pero las autoridades fueron inflexibles, ya que lo necesitan para la final de la FA Cup frente al Manchester City el próximo 3 de junio.

Por otro lado, los casos de Buonanotte y Paz registran diferencias con el extremo, porque ambos habían integrado el plantel del Sudamericano de la categoría, donde Argentina cayó en primera ronda. Sin embargo, el ex hombre de Rosario Central fue vendido al Brighton e alternó distintas suplencias. Su técnico, Roberto De Zerbi, dialogó con él y le había permitido retornar al país, pero los dirigentes de las Gaviotas denegaron el permiso para jugar con la Celeste y Blanca. En este sentido, el talentoso volante también se quedará afuera por pedido expreso del Real Madrid, que tampoco prestará a Álvaro Rodríguez (Uruguay) y Vinicius Tobías (Brasil).

LAS 5 AUSENCIAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDIAL SUB 20

• ALEJANDRO GARNACHO (ARGENTINA)

El delantero de 18 años anunció hace pocos días que será padre de un varón, a quien nombrarán Enzo, pero la celebración no pudo ser completa en su futuro próximo. Tras recuperarse de una lesión, ya regresó a la élite europea con el Manchester United y buscará engrosar su promedio con 6 goles y misma cantidad de asistencias en 33 partidos del actual curso.

Garnacho se recuperó recientemente de una lesión (REUTERS/Carl Recine)

• ÁLVARO RODRÍGUEZ (URUGUAY)

El punta del Real Madrid fue una de las revelaciones del Sudamericano Sub 20 y lideró a la Celeste al segundo puesto. Fue uno de los goleadores del equipo con cinco tantos al igual que Fabricio Díaz y Luciano Rodríguez e impacta por su 1.93 de altura y su gran técnica para definir. Es un caso similar al de Garnacho, ya que nació en España y hasta jugó en la Sub 18 del país ibérico, pero optó por representar a Uruguay. Actualmente juega para el Real Madrid Castilla, el equipo filial del Merengue.

El uruguayo Álvaro Rodríguez ya jugó para el Real Madrid en La Liga (REUTERS/Violeta Santos Moura)

• VITOR ROQUE (BRASIL)

El delantero de Athletico Paranaense fue una de las figuras del Sudamericano, donde se consagró con su seleccionado y además terminó como el goleador del certamen (6 tantos) junto a su compañero de ataque, Andrey Santos. Surgido en el América Mineiro, el joven de Mina Geráis, pasó por Cruzeiro y fue transferido en cifra récord al Paranaense, donde ya disputó la Copa Libertadores. Además, debutó en la selección mayor en el amistoso que Brasil perdió ante Marruecos en Tanger. Reemplazó a Rodrygo al minuto 65 de juego.

Fue finalista de la última Copa Libertadores (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

MOHAMED ALI-CHO (FRANCIA)

Esta selección llega al Mundial Sub 20 tras alcanzar las semifinales del Europeo disputado en Eslovaquia y cuenta con un plantel plagado de talentos, entre los que se encuentra el centrodelantero que llegó a la Real Sociedad desde Angers a cambio de 11 millones de euros. Ya debutó en La Liga, Copa del Rey y Europa League con el conjunto español y era considerado por el técnico de Les Bleus como un factor clave, junto con Lucas Gourna, Ryan Cherki, Matthis Abline y Alan Virginius, pero finalmente se quedó afuera de la nómina.

Mohamed-Ali Cho durante su etapa en el Angers de Francia. El juvenil pasó en cifra récord a Real Sociedad de España (REUTERS/Stephane Mahe)

JHON DURÁN (COLOMBIA)

Su transferencia a comienzos de este año desde el Chicago Fire al Aston Villa de la Premier League anticipaba las complicaciones que iban a surgir en el seno del elenco cafetero para contar con él en las competiciones venideras, ya que Los Villanos quieren utilizarlo en el cierre de la temporada y no permitirán la cesión del juvenil de 19 años. “Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un Mundial para mí en lo personal y para el país”, escribió el atacante en sus redes oficiales. Tampoco participó en el Sudamericano Sub 20.

El delantero Jhon Durán se perdió el Sudamericano y el Mundial Sub 20 con Colombia. (AFP)

La comunicación de las citaciones oficializó los dorsales que usarán los futbolistas del país anfitrión, así como también distintas particularidades como la presencia de apellidos ilustres del fútbol sudamericano con Asprilla y Ángel, ya que sus hijos asistirán a la competición con la selección de Colombia. Lo mismo sucede con el argentino Federico Redondo (su padre es Fernando, ex hombre de la selección argentina). Además, Kendry Páez es el jugador más chico del torneo con 16 años, mientras que el goleador neozelandés John Colloty y el mediocampista gambiano Mahmudu Bajo son los únicos futbolistas que figuran sin club.

El delantero Valentín Carboni y el defensor Mattia Zanotti comparten el haber sido parte del plantel de Inter, que jugará la final de la UEFA Champions League. Niko Takahashi podría jugar por España (no se clasificó) o Argentina, pero eligió a Japón en el Mundial Sub 20 y, en sintonía, Alexei Rojas Fedorushchenko tiene triple nacionalidad, pero declinó la rusa y la inglesa para quedarse con la colombiana. Los tres jugadores más altos (2 de Gambia y 1 de Nueva Zelanda) se llevan el premio con 1.98 de estatura y la pulga hondureña Odin Jafeth Ramos Peña será el más bajo con 1,58. Habrá tres técnicos extranjeros y lo llamativo pasará en Senegal, debido a que solamente viajaron su DT y apenas un asistente.

EL VIDEO PROMOCIONAL DEDICADO A LA SELECCIÓN ARGENTINA EN VÍSPERAS AL TORNEO

Publicidad del Mundial Sub 20 Argentina 2023 con la actuación de los jugadores y del presidente de la AFA, Claudio Tapia

CUÁLES SON LOS GRUPOS DE LA COMPETICIÓN

Grupo A: Argentina, Uzbekistán, Guatemala, Nueva Zelanda

Grupo B: Estados Unidos, Ecuador, Fiji, Eslovaquia

Grupo C: Senegal, Japón, Israel, Colombia

Grupo D: Italia, Brasil, Nigeria, Rep. Dominicana

Grupo E: Uruguay, Irak, Inglaterra, Túnez

Grupo F: Francia, Corea del Sur, Gambia, Honduras

Así quedaron los grupos del Mundial Sub-20 que se disputará en Argentina del 20 de mayo al 11 de junio.

CÓMO SERÁ EL FORMATO DE DISPUTA

El torneo juvenil consta de seis zonas con cuatro equipos cada una y, de los 24 participantes, 16 países obtendrán su pasaje a los octavos de final, ya que se clasificarán los dos primeros de cada grupo más los cuatro mejores terceros contabilizando los seis grupos. A partir de esa instancia, se darán cruces eliminatorios a un único partido hasta determinar quién será el campeón.

CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LOS PARTIDOS

Todos los encuentros de la fase de grupos iniciarán a las 15 o a las 18 (hora argentina) y durante su extensión habrá cuatro encuentros por jornada, que se irán repartiendo de manera equitativa en esos horarios. A partir de los octavos de final, cuatro duelos comenzarán a las 14.30, mientras que los restantes iniciarán a las 18. Estos horarios se mantendrán en las rondas siguientes.

CUÁNDO JUGARÁ LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL MUNDIAL SUB 20

El debut de Argentina en el Grupo A de la Copa del Mundo juvenil será ante Uzbekistán el sábado 20 de mayo en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero. La siguiente presentación se desarrollará contra Guatemala también en Santiago del Estero el martes 23 de mayo. Tres días más tarde, cerrará su participación en la primera ronda ante Nueva Zelanda en el Estadio San Juan del Bicentenario. Todos los partidos iniciarán a las 18.

QUÉ CANALES TELEVISARÁN EL EVENTO

Todos los partidos del Mundial Sub 20 podrán visualizarse a través de DSports y la plataforma digital de DirecTV (DGO), mientras que 17 de los 36 encuentros de la primera fase también se transmitirán por separado en la señal deportiva de TyC Sports o en su servicio digital de TyC Sports Play. Los partidos de la selección argentina serán transmitidos por esas señales sumado a la TV Pública, que solo tendrá los derechos en esta instancia de los encuentros de la Albiceleste.

• LOS ÁRBITROS DEL MUNDIAL

El organismo también difundió el listado con los 25 árbitros principales, los 38 jueces de línea y los 18 oficiales a cargo del VAR. Yael Falcón Pérez será el juez argentino entre la lista de los referís, mientras que Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez son los asistentes elegidos. Germán Delfino será uno de los implicados en el videoarbitraje.

La lista completa de todos los árbitros.

Cómo será el organigrama de todos los encuentros del Mundial Sub 20

• Fase de grupos: del 20 al 28 de mayo

• Octavos de final: del 30 de mayo al 1 de junio

• Cuartos de final: 3 y 4 de junio

• Semifinal: 8 de junio

• Tercer puesto: 11 de junio

• Final: 11 de junio

El calendario completo con todos los partidos del Mundial Sub 20

CÓMO SERÁ EL CAMINO DE ARGENTINA SI AVANZA LA FASE DE GRUPOS

Octavos de final: 1A vs. 3C/D/F en San Juan (miércoles 31-5 a las 18hs) / 2A vs. 2C en Mendoza (martes 30-5 a las 18hs) / 3A vs. 1C en San Juan (miércoles 31-5 a las 14.30hs)

Cuartos de final: 1A en Santiago del Estero (domingo 4 de junio a las 14.30hs) / 2A en San Juan (sábado 3 de junio a las 14.30) / 3A en San Juan (sábado 3 de junio a las 18hs)

Semifinal: 1A en La Plata (jueves 8 de junio a las 18hs) / 2A en La Plata (jueves 8 de junio a las 14.30hs) / 3A (jueves 8 de junio a las 18hs)

Final o tercer puesto: domingo 11 de junio en La Plata (14.30 tercer puesto y 18hs final)

TODOS LOS ESTADIOS QUE SERÁN SEDE DEL MUNDIAL SUB 20

Los elegidos por FIFA son el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata (53.000 espectadores), Bicentenario de San Juan (25.000), Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero (42.000) y Malvinas Argentinas de Mendoza (30.000). El partido inaugural será el 20 de mayo en Santiago del Estero y el duelo por el título se desarrollará en La Plata, donde también se jugarán las semifinales y el partido por el tercer puesto.

Cuándo y dónde será la final del Mundial Sub 20

Fotobaires

La definición de la Copa del Mundo juvenil tendrá lugar el próximo domingo 11 de junio en el Estadio Único Diego Armando Maradona. El partido iniciará a las 18 con arbitraje a confirmar. Esto no es un dato menor porque, en un primer momento, el Estadio Monumental picaba en punta para albergar este duelo decisivo, pero no se llegó a un acuerdo para su cesión.

TODOS LOS PARTIDOS QUE ALBERGARÁ CADA ESTADIO

LA PLATA

Domingo 21 de mayo: Israel vs. Colombia

Domingo 21 de mayo: Senegal vs. Japón

Lunes 22 de mayo: Inglaterra vs. Túnez

Lunes 22 de mayo: Uruguay vs. Iraq

Miércoles 24 de mayo Senegal vs. Israel

Miércoles 24 de mayo: Japón vs. Colombia

Jueves 25 de mayo: Uruguay vs. Inglaterra

Jueves 25 de mayo: Iraq vs. Túnez

Sábado 27 de mayo: Brasil vs. Nigeria

Sábado 27 de mayo: Colombia vs. Senegal

Domingo 28 de mayo: Iraq vs. Inglaterra

Domingo 28 de mayo: Honduras vs. Francia

Miércoles 31 de mayo: octavos de final (1D vs. 3B/E/F)

Miércoles 31 de mayo: octavos de final (1E vs 2D)

Jueves 8 de junio: semifinal 1

Jueves 8 de junio: semifinal 2

Domingo 11 de junio: tercer puesto

Domingo 11 de junio: final

MENDOZA

Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (Fotobaires)

Domingo 21 de mayo: Nigeria vs. República Dominicana

Domingo 21 de mayo: Italia vs. Brasil

Lunes 22 de mayo: Francia vs Corea del Sur

Lunes 22 de mayo: Gambia vs. Honduras

Miércoles 24 de mayo: Italia vs. Nigeria

Miércoles 24 de mayo: Brasil vs. República Dominicana

Jueves 25 de mayo: Francia vs. Gambia

Jueves 25 de mayo: Corea del Sur vs. Honduras

Sábado 27 de mayo: Japón vs. Israel

Sábado 27 de mayo: República Dominicana vs. Italia

Domingo 28 de mayo: Túnez vs. Uruguay

Domingo 28 de mayo: Corea del Sur vs. Gambia

Martes 30 de mayo: octavos de final (1B vs. 3A/C/D)

Martes 30 de mayo: octavos de final (2A vs. 2C)

SANTIAGO DEL ESTERO

Estadio Único Madre de Ciudades

Sábado 20 de mayo: Guatemala vs. Nueva Zelanda

Sábado 20 de mayo: Argentina vs Uzbekistán

Martes 23 de mayo: Uzbekistán vs. Nueva Zelanda

Martes 23 de mayo: Argentina vs. Guatemala

Viernes 26 de mayo: Ecuador vs. Fiji

Viernes 26 de mayo: Uzbekistán vs. Guatemala

Jueves 1 de junio: octavos de final (1F vs. 2E)

Jueves 1 de junio: octavos de final (2B vs. 2F)

domingo 4 de junio: cuartos de final

Domingo 4 de junio: cuartos de final

SAN JUAN

Estadio del Bicentenario de San Juan (NA)

Sábado 20 de mayo: Estados Unidos vs. Ecuador

Sábado 20 de mayo: Fiji vs. Eslovaquia

Martes 23 de mayo: Estados Unidos vs. Fiji

Martes 23 de mayo: Ecuador vs. Eslovaquia

Viernes 26 de mayo: Eslovaquia vs. Estados Unidos

Viernes 26 de mayo: Nueva Zelanda vs. Argentina

Miércoles 31 de mayo: octavos de final (1C vs. 3A/B/F)

Miércoles 31 de mayo: octavos de final (1A vs. 3C/D/E)

Sábado 3 de junio: cuartos de final

Sábado 3 de junio: cuartos de final

