10 perlitas de las listas oficiales del Mundial Sub 20: los dorsales de Argentina, los hijos de recordadas estrellas y el jugador sin club

Todo lo que hay que saber de las listas mundialistas para el Sub 20

El arranque de la competición está a la vuelta de la esquina: el 20 de mayo empezará a rodar la pelota en Argentina y los 24 seleccionados pondrán en juego el sueño de levantar la Copa. Cada equipo ya presentó ante la FIFA sus respectivas nóminas y con la divulgación de las mismas surgió una enorme cantidad de perlitas que son dignas de ser repasadas. Desde los dorsales elegidos por Javier Mascherano en Argentina hasta las estaturas y edades más peculiares de los protagonistas.

1. Los dorsales de Argentina

La nómina con dorsales de la selección argentina

A diferencia del Sudamericano en Colombia, la número 10 esta vez será para el jugador del Inter de Milán Valentín Carboni (antes la había usado Nico Paz). Por su parte, la 5 será de Federico Redondo, la 7 de Juan Carlos Gauto (Huracán) y la 11 de Matías Soulé (Juventus). Valentín Barco, de Boca, llevará la 3, mientras que Alejo Véliz (Rosario Central) lucirá la 9. El ex defensor de Argentinos Juniors y actualmente en Barcelona Román Vega se quedó con la 15. Luka Romero (Lazio) irá con la 16.

2. Los hijos de recordadas figuras

Tomás Ángel, hijo del ex goleador de River Juan Pablo, será el 9 de Colombia

Colombia será uno de los conjuntos más llamativos por su calidad de juego y nombres. Y es que en sus filas aparecen dos apellidos ilustres como los de Asprilla y Ángel. Ambos juegan en la ofensiva como sus respectivos padres: Yaser Asprilla es un mediocampista ofensivo que milita en el Watford inglés y es hijo del recordado extremo colombiano Faustino; Tomás Ángel es un centro delantero que suele portar la cinta de capitán, juega en Atlético Nacional de Medellín y es hijo de Juan Pablo, ex goleador de River.

No serán los únicos con ascendencia futbolística porque el argentino Federico Redondo es hijo de Fernando, uno de los mediocampistas centrales más exquisitos de la historia nacional. Argentina también tendrá a Luka Romero, que mamó la pasión por la redonda por su padre Diego, ex volante de Quilmes y Atlético Rafaela, entre otros. Y el más joven albiceleste será Valentín Carboni, uno de los dos hijos de Ezequiel, ex jugador de Lanús y Banfield.

3. El jugador más joven

El ecuatoriano Kendry Páez, con apenas 16 años recién cumplidos el pasado 4 de mayo, será el futbolista más chico de edad en la Copa Mundial. El mediocampista de Independiente del Valle es una de las grandes promesas de su país y se salteó una categoría por su calidad y potencial. Es zurdo y lo comparan con Ángel Di María. No será el único jugador nacido en el año 2007, ya que el mediocampista nigeriano Daniel Demenge Daga (Dakkada FC) es el otro: le lleva cuatro meses de diferencia.

4. El jugador que no tiene club

El delantero oceánico no tiene club (@nzallwhites)

El goleador de Nueva Zelanda Oliver John Colloty (1,88) figura como agente libre en la nómina de su seleccionado nacional. Hasta fines del año pasado militó en el Melville neozelandés y estaría próximo a firmar por otro club. En la misma situación está el mediocampista gambiano Mahmudu Bajo, que acudirá a la cita mundial sin equipo.

5. Los semifinalistas de la Champions League

Dos futbolistas tuvieron protagonismo en uno de los cuatro clubes que compiten en las semis de la Liga de Campeones. Se trata de Valentín Carboni y el defensor Mattia Zanotti, ambos del Inter de Milán. El argentino tuvo minutos en uno de los duelos contra Bayern Múnich, mientras que el italiano fue al banco de suplentes en la ida de las semifinales contra Milan (ya debutó en Serie A pero no se estrenó en Champions). Lo mismo ocurrió con el argentino Máximo Perrone, que integró la nómina de relevos en un par de ocasiones en la actual edición del certamen continental europeo.

Vale mencionar que el Real Madrid no cedió jugadores para la Copa Mundial Sub 20 (así quedaron afuera el argentino Nico Paz y el uruguayo Álvaro Rodríguez) y que Milan cuenta con el mediocampista nigeriano Victor Ehuwa Eletu, que todavía no saltó al primer equipo.

6. El español con nacionalidad argentina que jugará para Japón

Niko Takahashi, figura de Japón y las juveniles del Barcelona

Niko Takahashi es un talentoso lateral izquierdo que se desempeña en el Barcelona y fue seguido por los seleccionados de España y Argentina antes de ser convocado por Japón. De madre nipona y padre argentino, la joven promesa del fútbol asiático nació en Cataluña en 2005 y se dará el lujo de visitar la tierra de su familia paterna por primera vez en su vida. En una entrevista exclusiva con Infobae relató hace un tiempo sus orígenes.

7. El inglés con nacionalidad rusa que jugará para Colombia

El arquero colombiano de triple nacionalidad que ataja en el Arsenal inglés

Alexei Rojas Fedorushchenko es un arquero de apenas 17 años que cuenta con triple ciudadanía. Nació en Basildon, Reino Unido, pero su madre es rusa y su padre colombiano, por lo que se inclinó por defender la valla cafetera pese a haber sido convocado al Sub 15 de Inglaterra y al Sub 17 de Rusia. Actualmente milita en el Arsenal inglés.

8. Los tres entrenadores extranjeros

Solamente tres seleccionados nacionales serán comandados por entrenadores que nacieron en otros países. República Dominicana contará con el estratega cubano Walter Benítez, Fiji tendrá al inglés Mimms Bobby (será acompañado por dos asistentes fiyianos) y Guatemala buscará hacer historia con su DT mexicano Rafael Loredo.

9. El más alto y el más bajo

El defensor neozelandés impone presencia con su altura: 1,98

El defensor neozelandés Lukas Eric Kelly-Heald es una torre de 1,98 a la que Argentina deberá prestarle atención el 26 de mayo cuando se enfrente con el conjunto oceánico en San Juan por la tercera fecha del Grupo A. Además, tiene un hermano que es arquero: Albert Otto Kelly-Heald fue convocado y mide 1,96. Los otros dos futbolistas que también miden 1,98 son los arqueros de Gambia Youkasseh Sanyang y Ebrima Jaiteh. El argentino de mayor estatura es el arquero de Tigre Federico Gómez Gerth con 1,94.

La pulga hondureña Odin Jafeth Ramos Peña es el jugador más bajo del certamen: el mediocampista del CD Marathon de su país mide apenas 1,58. Nacido el 16 de febrero de 2004, será el único por debajo del metro sesenta. Por su parte, el delantero gambiano Kajally Drammeh del Cape Town City FC de Sudáfrica lo sigue con 1,60. El más diminuto en Argentina es Luka Romero con 1,65.

10. El cuerpo técnico menos numeroso

El único seleccionado que viajará solamente con un entrenador y apenas un asistente será el de Senegal. Al estratega Malick Daf se le sumará su ayudante de campo Joseph Aguibassaye Correa. No dispondrán de entrenador de arqueros y serán el contrapunto de Irak, que contará con cinco técnicos en su plantel: el entrenador Imad Ridha, sus ayudantes Hayder Al-Husseini, Ahmed Al-Sarray y Ehsan Almagasees, y el preparador de porteros Noori Al-Shiblawi (5 en total).

