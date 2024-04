Centro perfecto y toque de primera: la gran jugada de Thiago Messi y Benjamín Suárez que se volvió viral

La gran jugada entre Benja Suárez y Thiago Messi en las Inferiores del Inter Miami

Lionel Messi y Luis Suárez son una de las mejores duplas de delanteros de la historia. Su sociedad con asistencias y goles de ambos hizo estragos en el Barcelona y ahora la historia continúa en el Inter Miami, con ellos y con sus hijos. Thiago Messi y Benjamín Suárez, quienes comparten la categoría en la Academia de Las Garzas y ya se filtraron algunas imágenes en las que buscan emular a sus padres.

El último video muestra una jugada en la que Benja desbordó por la izquierda y luego de levantar la cabeza lo vio a Thiago por el medio. El chico uruguayo mandó un centro perfecto de zurda al pie del hijo de Messi, quien la tocó de primera, pero el arquero se quedó con la pelota. Hubiese sido un golazo. Uno de los espectadores filmó la jugada y tras subirla a las redes sociales se volvió viral.

La jugada dejó el claro el gesto técnico del hijo del Pistolero, porque trasladó con claridad, esperó el momento justo y su centro fue de lujo. Thiago también hizo lo suyo, porque se esforzó para poder tocar la pelota, aún exigido. El “¡Uuuhhh!” se escuchó al costado del campo de juego por parte del público que presenció el encuentro.

Como sus padres, los chicos demuestran una buena química y parecen entenderse a la perfección. En cada jugada que trasciende por video y que suele ser viral se puede ver la conexión que tienen para poder generar peligro en el área rival.

Thiago Messi y Benja Suárez fueron campeones a finales de marzo

Antes de que su padre se incorpore al Inter Miami a comienzos de este año, Benjamín jugó en los equipos menores del Gremio de Porto Alegre, de donde provino su padre. El pequeño uruguayo se destacó en el equipo gaúcho y fue campeón.

Thiago, que comparte el lugar de entrenamiento con su papá en el Florida Blue Training Center, suele competir con la Sub 12 en la Florida Academy League (a diferencia de la Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17 que lo harán en la liga MLS Next).

Sin embargo, Thiago integró el plantel de la Sub 13 para decir presente en la Easter International Cup, organizada por Rayados de Monterrey durante la Semana Santa (del 27 al 30 de marzo). El hijo de Leo convirtió un golazo en el partido que su equipo se coronó campeón.

El golazo de Thiago Messi

Desde que Leo Messi inició una nueva vida en los Estados Unidos tras su salida del París Saint-Germain (PSG), Thiago forma parte de la Academia del Inter Miami. Tanto Ciro y Mateo, los otros hijos que Messi tuvo junto a su pareja Antonela Roccuzzo, también disfrutan del deporte en la Florida Academy League del Inter Miami.

En la mayoría de los partidos en los que el Inter Miami juega de local, por el clima informal que hay que en cada evento, es común ver a los hijos de los futbolistas armar picados y divertirse en la misma cancha donde sus padres terminaron de disputar el encuentro con el primer equipo. El panorama indicaría que habrá muchas más entregas de esta nueva versión de la sociedad Messi-Suárez.

En tanto que sus padres se preparan para el partido del próximo sábado (20.30) ante New England, de visitante, en el que defenderán la punta de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), en la que el Inter Miami busca lograr su primer título en dicha competición.