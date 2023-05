7 frases de Demichelis tras la derrota de River Plate ante Talleres: el factor post Superclásico y por qué no jugó Rodrigo Aliendro

River Plate sufrió una dura derrota en Córdoba ante Talleres que permitió que sus más inmediatos perseguidores le descontaran unidades en la cima. Si bien, el Millonario sigue líder en la Liga Profesional, ahora la ventaja con San Lorenzo es de cinco puntos, y marcha a siete del su rival de turno.

“En Huracán salió bien y acá, no”, expresó Martín Demichelis en la conferencia de prensa, donde una de las respuestas más buscadas era la ausencia de Rodrigo Aliendro, quien salió del equipo titular para que Salomón Rondón ocupe su lugar en la delantera y tampoco ingresó en el complemento.

“Talleres usa un sistema táctico similar al que utilizó Huracán contra nosotros, un 4-4-2 para defender y cuando tienen la pelota un 4-2-3-1. Veíamos que ellos se quebraban muchísimo a la hora de iniciar, se partían en el 5 vs. 5 y nosotros nos defendíamos con seis al principio, pretendimos robar con Nico (De la Cruz), Nacho (Fernández), con Esequiel (Barco) más dos puntas jugando mano a mano poder hacer año”, detalló.

La explicación de Martín Demichelis sobre la llamativa ausencia de Rodrigo Aliendro.

“Del sistema estábamos convencidos porque ellos no tenían mucha gente en el medio, se partían muchísimo. Por eso elegí y desde el principio de semana lo entrenamos y había salido bien”, reveló Micho, quien igualmente destacó a Talleres de Córdoba: “Se perdió contra un buen equipo, que por momentos nos la puso bien difíciles, cosa que no nos venía pasando”.

“Atacar con los laterales abiertos, como me piden ustedes (por los periodistas), nos dio muchísimo, pero también tiene esto. Hay que felicitar a Talleres, que ante un mínimo error nos hizo sacar del medio”, amplió Demichelis en la conferencia de prensa en el estadio Mario Alberto Kempes.

Sobre si el Superclásico ganado la fecha pasada ante Boca Juniors en el Monumental los relajó, el entrenador de River Plate aseguró: “El factor emocional es uno de los más importantes, no digo que el equipo se haya relajado. Por eso siempre digo que no hay campeón con 37 puntos. Hay que seguir trabajando con humildad y respeto a la profesión. No tengo dudas de que nos vamos a levantar. Conocimos la derrota después de 11 partidos y dos clásicos”.

Matías Suárez descontó y parecía que River Plate se lo llevaba en el final. Esto fue valorado también por Micho: “Terminamos dentro de todo bien, haciendo el 2-1, dominado en cuanto a la posesión e intentando llegar por todos lados, pero no se pudo. La pelota siempre pasa por el medio. No tengo las estadísticas, pero Enzo Pérez no debe haber tenido menos pases que el resto de los volantes”.

Por último explicó la función de los laterales: “Jugando con rombo, los laterales siempre están abiertos y altos. Creo que perdimos por adentro en algunos casos. Es un sistema que nos dio muchísimo, de atacar con los laterales abiertos como piden ustedes, pero también tiene esto. Perdimos. Se perdió contra un buen equipo, que por momentos nos la puso bien difíciles, cosa que no nos venía pasando”.

