10 frases de Dibu Martínez: su mentalidad en los penales, la relación con Messi y las polémicas con Mbappé

Dibu Martínez habló sobre Kylian Mbappé

Hace algunos años, era un futbolista desconocido para la mayoría de los fanáticos, incluso para los propios argentinos. Nadie podría presagiar que Emiliano Martínez iba a convertirse en el fenómeno que es actualmente: el Mejor Arquero del 2022, según los premios The Best de la FIFA, y campeón mundial con Argentina junto a Messi en Qatar. Su esfuerzo finalmente tuvo recompensa y el Dibu disfruta de un presente soñado.

Te puede interesar: “La encarnación de los fracasos del PSG”: fuerte crítica de un medio francés a Lionel Messi luego de la derrota ante el Rennes

En una entrevista exclusiva con GOAL, donde fue sacando objetos de una caja para hablar de los momentos más destacados de su actuación en la última Copa del Mundo, el arquero argentino de 30 años reveló cómo encara mentalmente las tandas de penales, así como algunos detalles de su relación con Leo Messi y que tiene el mayor respeto por Kylian Mbappé.

Al hablar de las definiciones por penales ante Países Bajos y Francia, donde tuvo grande actuaciones, el Dibu Martínez dejó en claro su postura: “La presión es de los jugadores. Y yo compito contra el otro arquero. En un partido somos 11 contra 11 pero en los penales es otro juego, ahí sale mi personalidad. Me gusta hablar. Siempre me burlo de los jugadores que fallan. Ese soy yo. No me burlo de su religión ni nada por el estilo, solamente necesito distraerlos.”

Te puede interesar: El gesto de Messi en la derrota del PSG que generó críticas de los aficionados: la furiosa respuesta de los argentinos

Según su visión, el objetivo está en distraer a los jugadores a los que considera que tienen menos confianza para ejecutar. “Es como una pelea de boxeo, no tengo que dejar que me peguen a mí, yo tengo que hacerlo primero. Con jugadores con Van Dijk o Mbappé no dije nada, ellos me anotaron el gol, es más con jugadores que no tienen tanta confianza. Y ahí es donde el caos comienza y debo meterles presión. Si fallan tenemos 80% de posibilidad de ganar. Es donde aparece la parte mental del juego”, profundizó.

Por otra parte, se nota que tiene una gran relación con Lionel Messi, a quien considera “el mejor jugador que haya jugado al fútbol” y de quien intenta aprender mucho en los entrenamientos. Eligió que hablar de él cuando sacó un peluche de una cabra (GOAT, en inglés) de una caja.

Te puede interesar: Indignación en Francia por otro festejo de Dibu Martínez con la Copa del Mundo: “Una celebración vulgar”

“Creo que todos sabemos que Messi completó el fútbol. Ha ganado todo con el Barcelona, con el PSG también ha ganado. Pero algo le faltaba a su carrera que era un trofeo con Argentina. La Copa América fue un peso que el se puso sobre la espalda, no podía ganar nada con el país, y lo logró después de 28 años. Luego vino la Finalissima ante los campeones de Europa y le quedaba la Copa del Mundo. Si la ganaba, ya tenía todo. Después de ganar el Mundial, creo que ya completó el deporte. No creo que en la historia haya alguien como él de nuevo”, opinó el ex arquero del Arsenal FC, quien actualmente milita en el Aston Villa.

Dibu Martínez junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé tras obtener sus premios individuales en el Mundial de Qatar (REUTERS/Carl Recine)

Además, dio algunos detalles de la relación que han forjado desde que son compañeros en la selección argentina: “Hay una foto muy buena de él conmigo, abrazándonos después de ganar la Copa América y me dijo que la merecía, que sabía por lo que estaba pasando. Y después de la tanda con Países Bajos, Lautaro (Martínez) hice el último penal y corrió para el otro lado de donde estaba yo. Me desplomé en el piso, no vi nada, y luego la primera persona que llega es Messi para decirme que no podía creer que lo hice otra vez. Yo sólo necesitaba que él juegue como lo estaba haciendo. Es un líder, que no dice mucho, solamente un discurso de 30 o 40 segundos en cada partido. Antes de la Copa América me mencionó a mí y a mi hija que había nacido en Londres, no pude estar en su nacimiento. Me emocionó mucho, me hizo defenderlo aún más. Yo quiero ser el mejor y que otra opción que entrenar con el mejor de todos. Así que siempre intento detenerlo cinco penales, porque si puedo hacerlo voy a ser un mejor arquero.”

En tanto, Dibu Martínez también le dedicó algunas palabras a Kylian Mbappé, principalmente sobre la polémica que se generó porque hay fotografías suyas sosteniendo un muñeco con la cara de Kiki durante los festejos en su país. Aunque fue muy criticado, el arquero argentino explicó que no hay maldad en ello.

“Es un jugador de clase mundial, qué puedo decir. Fue rápido. Fue genial, fue poderoso y me anotó cuatro goles (incluido un penal en la tanda final). En Argentina había mucha gente, muchos juguetes en el desfile del autobús. Imaginá que hay seis millones de personas tirándote cosas, así que vas a recibir un montón de objetos. Obviamente había muchos (juguetes) de jugadores franceses u holandeses... eso es Argentina y los fanáticos que intentan mostrarlo te hacen reír. No fue nada más que eso, solo celebración”, aclaró.

LAS MEJORES FRASES DE DIBU MARTÍNEZ CON GOAL

• El grupo en el Mundial: “Fue como un viaje escolar, como cuando vas con tus amigos. Eramos 26 amigos y el entrenador liderándonos como un amigo. Fue bueno tener a la familia ahí. Debutaron 9 o 10 jugadores, incluyéndome a mi. Te lleva uno o dos partidos ver en la situación en la que estás. No es nada fácil, sino todos ganarían la Copa del Mundo. Pero mientras los partidos avanzaban los disfrutábamos cada vez más. La gente reía y empezamos a recrear lo que vivimos en la Copa América. Viviendo juntos, siempre dijimos que no somos la selección más talentosa, hay otros equipos con mejores jugadores, pero nadie nos ganó como grupo. Somos el mejor grupo de todos y lo sabemos porque somos amigos. En otros países hay muchos egos, en Argentina somos todos iguales. Fue una experiencia increíble. No sé si voy a jugar el próximo Mundial pero esto estará por siempre en mi corazón.”

• La foto de su hermano en Qatar: “Hay una foto muy buena que puso mi hermano en la redes sociales en la gradas antes del partido con Arabia Saudita diciendo ‘lograste tu sueño y yo el mío de viéndote jugar un Mundial’. Fue una imagen muy linda que me hizo llorar y es verdad que le prometí que iba a ser el número 1 en la Copa del Mundo. Y con ganarla, no puedo pedir más nada.”

• La hinchada argentina: “Los hinchas argentinos están locos, son apasionados, aman el fútbol. Todos nos aman, especialmente los últimos 2 o 3 años que estuvimos ganando cosas, creen en nosotros y tenemos una gran conexión con ellos. El entrenador encontró 26 jugadores dispuestos a morir por la camiseta. Para Argentina llegar a las semifinales o la final no es suficiente, tienes la presión de los hinchas y de la historia para lograr cosas. Siempre te dicen que el primer objetivo tiene que ser jugar los siete partidos y después de Croacia lo logramos. Messi dijo que tenía que ser esta y te vas a dormir visualizándolo”

• La salvada a Kolo Muani: “Es la mejor salvada de mi carrera. No pude disfrutarla en el momento porque tuvimos luego un contraataque rápido donde casi anotamos, y recuerdo estar de rodillas pensando en eso, no estaba pensando en la salvada que hice. Y nunca pensé que sería la mejor porque no estaba ganada la Copa del Mundo. Después cuando ves la repetición tantas veces dije ‘qué gran salvada’. Estaba enfrente mío, con la pelota rebotando, en el último minuto del Mundial. Nadie la recordaría si hubiéramos perdido la final. Pero al conquistar la estrella, la gente la considera como un gol. Verla después de unos meses es increíble.”

• El trabajo con su psicólogo: “Mi psicólogo es una parte muy importante de mi proceso. Comencé a trabajar con él cuando las cosas no iban bien, desearía haber empezado antes. Cuando inicié con el psicólogo, recién nacía mi primer hijo, dije que solamente iba a hacer una cesión más y que iba a dejar todo para jugar de forma más regular. Me puse ese objetivo y el psicólogo me ayudó en los momentos más difíciles y también en los altos. Jugué una semifinales y paré tres penales, pasé de 800.000 seguidores a 2 millones en una noche. Necesito calmarme para jugar una final y ahí es donde mi psicólogo me ayudó a enfocarme en el partido.”

Seguir leyendo: