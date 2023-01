Explosivas declaraciones del entrenador del PSG tras el empate ante el Reims: ácida crítica al equipo y una advertencia a sus figuras

Galtier no ocultó su malestar por lo ofrecido por su equipo (REUTERS/Christian Hartmann)

El PSG de la primera mitad de temporada aún no regresó del parate por el Mundial. Stade Reims le arrebató un empate en el minuto 96 del partido de este domingo y provocó el enojo del entrenador, Christophe Galtier. En la conferencia de prensa post 1-1, el orientador no apeló a eufemismos e incluso castigó a sus figuras (entre las que se destacan Messi, Mbappé y Neymar) por lo exhibido en la última presentación en la Ligue 1.

El DT fue muy duro sobre todo con la imagen de la primera etapa, a la que calificó como “soporífera”. “No habíamos ofrecido nada, con pocos movimientos, tardamos en sacar el balón del fondo. Tuvimos que encontrar más verticalidad para romper al Reims. Nos faltó ritmo y el equipo se partió en dos”, opinó.

“En el segundo período modifiqué la formación en el medio para encontrar más densidad y tener más verticalidad. Había decidido acercar a Neymar -autor del 1-0- a nuestros dos atacantes. Parecía que era mejor, lamentablemente no nos quedamos mucho tiempo con 11 fue expulsado Verratti-. Tuvimos situaciones que nos podrían haber llevado a salvo, pero no lo conseguimos. Y luego en el minuto 96, increíblemente, no tenemos control, tenemos el balón en los pies y jugamos en profundidad cuando deberíamos haber tenido más control dada la experiencia”, golpeó. De la pérdida llegó el tanto postrero de Folarin Balogun.

Fue ahí que tomó mayor temperatura. “Tengo jugadores que no pueden aceptar estar a este nivel desde principios de año. Cuando eres entrenador no puedes estar satisfecho con lo que está pasando. Habrá decisiones que tomar. Necesitamos recrear la competencia. Caímos en una zona de confort. Tendrás que sacudirte”, amenazó. ¿Llegarán cambios en la alineación de cara al cotejo del miércoles ante Montpellier? ¿Eso incluirá al tridente de ofensiva?

Es que Galtier habló de que podría haber movimientos en el mercado. Incluso en la delantera. “Hay limitaciones con el juego limpio financiero. A un entrenador le gusta tener refuerzos. No sé si sucederá. Pero es un grupo de calidad. Todo el mundo necesita volver a su nivel muy rápidamente”, dijo, ¿a modo de sacudir la jaula?

Vale recordar que el técnico supo domesticar hasta ahora el juego de egos en un plantel riquísimo. A pesar de los roces públicos entre Mbappé y Neymar, en campo de juego no se notaron en el primer semestre. Post Mundial que Argentina le ganó a Francia, dosificó las cargas de las figuras que disputaron la final. Le dio vacaciones largas a Messi, luego licenció a Mbappé, y la última semana también tuvo días libres la Pulga. A Kiki, además, lo nombró segundo capitán detrás de Marquinhos relegando a Kimpembe, lo que provocó un nuevo sismo interno. Pero la frescura todavía no regresó al elenco. Y Galtier ya dejó su advertencia en los micrófonos.

Es que si bien en la Ligue 1 el PSG mantiene tres puntos de ventaja sobre el Lens, hay una fecha subrayada en el calendario del club: el 14 de febrero, por el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Bayern Múnich. El DT sabe que los alemanes no perdonarán un bajón. Aún está a tiempo.

