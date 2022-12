El Messi más maradoniano de los Mundiales

El momento del "Topo Gigio" de Messi de cara al banco de Países Bajos (Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)

“En la Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”.

Los jugadores cantan otra vez la misma canción de la gente. Se copa Qatar, donde la Selección es local todos los partidos, como si jugara en La Bombonera, en el Monumental, o la cancha argentina que se te ocurra. Se festeja allá y se sale a la calle acá, en cada rincón de un país que descarga su emoción por estar otra vez en las semifinales de un Mundial. Con la bandera de Maradona en todos lados, porque es como dice Valdano: “Diego es el ausente más presente de todos”. Y con un Leo infernal. Con Messi en el mejor Mundial de su vida no hay táctica rival que alcance. Aunque Val Gaal ponga 5 atrás, no lo para ni con su estrategia ni con su lengua floja en la previa. Fue el uno en el partido, con Nahuel Molina en el mejor primer tiempo de su carrera y un Enzo Fernández como dueño del alargue, con un tiro en el palo en el último segundo. Después, en los penales Dibu Martínez se convirtió en héroe como Chiquito Romero en 2014 o el Goyco en el 90. No hizo falta que lo dijera: se comió a los ejecutantes rivales de arranque y dio una tranquilidad impagable. Así, Lautaro Martínez, el goleador que el otro día había errado, apareció justo en el quinto penal para desatar el nudo en la garganta. Aun cuando fuera injusto ese sufrimiento final, exacerbado por el foul que el árbitro no vio antes de la infracción de Pezzella y por los 10 minutos adicionados que nadie podría justificar seriamente. La Selección jugó su mejor partido en el Mundial y, más allá de cómo se lo empató País Bajos cuando entró el gigante Weghorst, antes y después debió ganar sin tanta angustia.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos cuantos años las lloré”.

Las lágrimas esta vez fueron de emoción. Conmovió ver así a Leandro Paredes, con sus ojos celestes inundados de alegría y desahogo. Habrá sido un orgullo inolvidable para él poder dedicarle el triunfo a su abuelo, que murió durante el Mundial. Hace años hubo una generación repleta de talento que sufrió de otro modo. En el 2014, cuando la gente también se hizo escuchar en Brasil, el 5 que movilizó a los argentinos fue Mascherano. Esa vez, antes de enfrentar los cuartos de final contra Bélgica, agarró a sus compañeros, los miró uno por uno y abrió su corazón. “Estoy cansado de comer mierda”, tiró y hasta cuentan que le erizó la piel de Messi. En esos días Sabella, enorme entrenador y más grande aún como persona, habló de por fin pasar el rubicón. Argentina parecía llegar a un precipicio cuando se presentaba ese mano a mano. Ya no. Esta camada, despojada casi en su totalidad de ese karma, otra vez dio el paso. Ganar la Copa América destrabó el ánimo, potenció a Messi, quitó presión. Los líderes pudieron cicatrizar la herida de las tres finales perdidas y hoy comandar al equipo. Messi de nuevo fue el mejor jugador de la cancha por escándalo, Otamendi pareció otra vez Ruggeri con la 19 en la espalda ganando casi todos los duelos, y Di María casi hace un gol olímpico en el alargue. Ellos corren con los nuevos, con un De Paul que es el motor y el corazón del equipo, el sentido de pertenencia que se ratificó al jugar tocado físicamente, como asumió después de salir. O con Mac Allister, quien nunca levanta la voz pero lo mejor es que nunca falla un pase. Hoy Argentina no llora tirado en el piso, no tiene frustración. Se curó de su pasado y sueña con el futuro más lindo de todos.

Qatar 2022 - Paises Bajos Vs Argentina - Resumen Del Partido

“Pero eso se terminó. Porque en el Maracaná, la final con los brazucas la volvió a ganar papá”.

Argentina festejó la noche que cayó Brasil. Al equipo de Tite no le alcanzó ser superior a Croacia ni con el golazo descomunal que metió Neymar en el alargue. Quedó mal parado en una contra cuando iba en ventaja, a sólo cuatro minutos del final y se marchó sin bailecito en los penales. Puede ser otro impacto anímico para la Selección, aunque por debajo de la final de la Copa América. Ese fue el trampolín de Argentina. Su partido consagratorio, su inyección de moral, el día que se había recibido de candidato a ganar en Qatar 2022. Lo ratificó con Italia, porque le faltaba cruzarse con un europeo. Ahora, con otro equipo de allá, uno que tiene un defensor de los mejores del mundo en el Liverpool (Virgil van dijk), un volante incansable que quiere resucitar al Barcelona (De Jong), un delantero que también está en España (Depay), Argentina lo anuló hasta el rato fatal. Es una falencia para resolver, por supuesto: lo complicaron los cambios. Las jugadas que falló Australia, o que salvaron Lisandro Martínez y el Dibu, este rival la metió y te mandó al alargue. De todos modos ahí se vio una reacción de Argentina. Enzo Fernández desmintió tener 21 años. Tiró un centro atrás que no pudo meter Lautaro y después rompió el palo. Una pena que después haya errado su penal. Paredes entró bien de 5, aunque pareció evitable la pelea después del pelotazo al banco que rebeló al rival. Detalles en un partido en el que, lógicamente, se jugaba en llamas.

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero la tercera, quiero ser campeón mundial”.

Hasta Messi se enojó un par de veces. Hizo el Topo Gigio que inmortalizó Riquelme. Después fue Maradona: criticó duro al árbitro, le envió un mensaje a la FIFA en cadena nacional y en la zona mixta mandó a callar a “un bobo” como si estuviera en un campito de Rosario. Por momentos, así se movió: la jugada y el pase a Nahuel Molina, que se lanzó y definió como el mejor Zanetti, fue maravillosa. A Leo se lo veía más completo por la madurez de sus 35 años, su liderazgo, su rol de conductor y su intacta resolución individual. Pero se supera partido a partido, Mundial a Mundial. Ya está mejor que en Brasil 2014: pasado México en la fase de grupos, juego crucial que destrabó él, fue el jugador determinante en octavos con Australia y en cuartos con Países Bajos. Ya sabe de memoria el camino al premio Man of the Match. Con el Messi más Messi de todos es imposible no ilusionarse con la tercera estrella. Cuando los partidos se traban, él los rompe. Puede haber horas de trabajo, ipad repletos de flechas, horas de videoanálisis, una táctica pensada, pero hasta los DT más obsesivos saben que eso colapsa con un mega crack. En ese modo Diez está Messi, el que pensaba que tal vez no llegaba a su quinta Copa del Mundo, el que había perdido velocidad final pero con su inteligencia y sus ganas de ganar con Argentina corre por él, sus compañeros y sus tres hijos que deliran en la cancha. “Yo vi a jugar a Messi” es una remera que ahora se ponen todos. Cada día consigue más la unanimidad en la Argentina, que por fin logró después de dar la vuelta en Brasil. Es el Messi mas maradoniano de los Mundiales. Ahora cantan todos por él...

“Y al Diego desde el cielo lo podemos ver, con Diego y la Tota alentando a Lionel”.

