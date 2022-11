Los secretos de Arabia Saudita, en la voz de su arquero histórico: del técnico argentino que les marcó el camino a la derrota más dolorosa

Al-Deayea estuvo cerca de pasar al Manchester United, pero su club no aceptó negociarlo

Desde Qatar

Arabia Saudita será el primer rival de la Argentina en el Mundial Qatar 2022, en el choque que abrirá el Grupo C. Ambas selecciones se enfrentarán por primera vez en una Copa del Mundo, ya que registran cuatro partidos oficiales, dos por la Copa de Oro Bicentenario de Australia, uno por la Copa Rey Fahd y el amistoso jugado en el 2012, que representa el último choque entre ambos.

El equipo saudí participó en cinco Mundiales (1994, 1998, 2002, 2006 y 2018), siendo en Estados Unidos su mejor campaña. “Fue el mejor Mundial de mi carrera. Esa participación sigue siendo la mejor de nuestra selección por los resultados obtenidos, a pesar de que no pudimos pasar los octavos de final”, recuerda Mohammed Al-Deayea, el legendario arquero saudita.

En aquella Copa del Mundo, Arabia Saudita, dirigido por el argentino Jorge Solari, debutó con una derrota por 2-1 frente a Países Bajos. En el segundo encuentro, logró sus primeros tres puntos ante Marruecos por 2 a 1, y en el tercer choque sorprendió al ganarle a Bélgica por la mínima diferencia. De esta manera, superó la primera instancia, pero en los octavos de final quedó eliminado contra Suecia, tras caer por 3 a 1.

Más allá de que es el arquero que más goles recibió (25) en la historia de los Mundiales, Al-Deayea tiene el récord de ser el que más partidos atajó al frente del combinado saudí con 178 participaciones en su haber. El ex guardameta, que supera los 190 centímetros, es además el sexto futbolista con más encuentros FIFA de la historia y durante mucho tiempo mantuvo una cábala que repitió en las cuatro ediciones que participó. “Siempre usé la misma camiseta”, cuenta desde Arabia Saudita en diálogo con Infobae.

- ¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

- Yo empecé jugando en handball, en el Club Al Tae, antes de ir a Al Hilal. Ese deporte me ayudó mucho porque usaba todas las partes de mi cuerpo para cerrar mi portería. Cuando cambié al fútbol, noté una gran diferencia. La verdad es que el balonmano es mucho más complicado que jugar al fútbol y aprender las técnicas y desenvolverme en el handball me sirvió mucho para ser elegido el arquero del siglo 20 en Asia.

- Antes de pasar Al Hilal, se destacaba en Al Tae que recibió una propuesta jugosa del Manchester United. ¿Por qué desechó la oportunidad de ir a jugar al equipo inglés?

- Antes del Mundial del 98 y después del amistoso con Inglaterra que empatamos 0 a 0 en el estadio de Wembley, recibí una oferta de 6 millones de libras, pero en aquella época mi club Al Tae no aceptó la propuesta. De esta manera, se cayó el pase. Me hubiera gustado jugar en el United, era mi sueño de chico, pero no se dio.

- Su primer Mundial fue en Estados Unidos 94, ¿qué recuerdos tiene de aquella participación?

- Los mejores recuerdos de mi carrera, sin dudas. Fue mi primera participación en un Mundial con tan sólo 22 años. A esa edad, ya era el arquero titular de la selección mi país. Enfrentamos a la grandísima Holanda, una de las candidatas al título, luego a Marruecos y a Bélgica. Logramos dos victorias y una derrota, algo inédito para Arabia Saudita. Clasificamos como el segundo mejor del grupo, algo que nos permitió jugar contra Suecia. Quedamos eliminados, pero satisfechos de haber pasado la fase de grupos y muy felices por haber sido la primera vez en un Mundial. Esa participación sigue siendo la mejor de nuestra historia en una Copa del Mundo.

- ¿Que sintió al representar a su país?

- Jugar un Mundial es un orgullo y un honor, y representar a la selección de mi país es un gran responsabilidad. No era mi primer Mundial porque había estado en el de los juveniles en Escocia, y fue mi primera experiencia con la selección junior. Pero por supuesto que ser parte del primer equipo es un orgullo y una alegría inmensa que te dura muchos años. Hasta ahora la audiencia saudí, la del Golfo Pérsico, recuerda con mucha alegría aquella primera participación.

- Luego le tocó participar en Corea-Japón 2002 y sufrió la peor goleada de su carrera, un 8 a 0 contra Alemania, ¿Cuánta responsabilidad tuvo de aquella dura caída?

- Mucha responsabilidad, sin dudas. Recibimos ocho goles de un equipo que ganó cuatro veces la Copa del Mundo, y que era un equipo integrado y muy fuerte futbolísticamente en ese momento. La pérdida siempre la llevamos todos, la lleva el entrenador, los integrantes del cuerpo técnico, los directivos y todos los participantes de una u otra manera de ese partido. Hoy la veo como una dura derrota. Pero terminó el partido, cambiamos el chip y clasificamos después a la del 2006, por cuarta vez consecutiva. Brasil por su parte, un seleccionado fuerte, y frente a su afición en el 2014, recibió siete goles de Alemania, en el Mundial 2014. Hubo selecciones que participaron en el Mundial y recibieron grandes derrotas.

- ¿Cómo se repuso de semejante golpe anímico?

- Después de una gran derrota logras sobreponerte a un golpe fuerte como ese porque en el fútbol un día es negro y al otro es blanco. Estas derrotas pesadas quedan marcadas para siempre y duelen, pero entendí que si seguía ahogado en la tristeza y con una moral negativa, no nos iba a servir para afrontar lo que venía. Así que volví a ser el de antes. De esta manera, pudimos clasificarnos al siguiente Mundial y logramos alzar la Copa de Asia. Además, logré con el Al Hilal ganar varios títulos y salir adelante. Luego de la derrota hablamos en el vestuario entre nosotros sobre las cosas negativas, las que debíamos mejorar hacia el futuro. A Brasil le habrá pasado lo mismo cuando perdió con Alemania. Ese seleccionado es la cuna del futbol y recibió siete goles en su tierra, frente a su afición, y sin embargo, se repusieron y salieron adelante.

- ¿Cómo tomó la acusación de que fue culpable de que le hayan convertido tantos goles?

- La prensa me criticó bastante luego de esa participación. Pero con sus críticas no van a acabar con la carrera del jugador. Al contrario, fue una crítica normal, y para mí continué y conseguí grandes logros con la selección y con mi equipo, el Al Hilal.

El Mundial del 94 "fue el mejor de mi carrera"

- ¿Qué cábala llevó a cabo durante los cuatro Mundiales que disputó?

- En las participaciones internacionales, sobre todo en los Mundiales, la selección saudí tenía una marca única de ropa. En el 2002 tuvimos a Adidas, en el 94 y 98 a Shamil, y en el 2006 a Puma, pero siempre utilicé el mismo buzo negro de Adidas emparchado. Nunca usé un logo diferente. Atajé con la misma camiseta en los cuatro Mundiales pero con un parche oficial del proveedor de la selección árabe.

- ¿Cómo observa a la selección de Arabia Saudita de cara a Qatar 2022?

- Considero que nuestra selección está lista para enfrentar a la Argentina y sacar un buen resultado. Los partidos de los Mundiales son especiales. Uno puede llegar mejor que su rival, sin embargo en la cancha son 11 contra 11. Argentina es la favorita, pero Arabia Saudita tiene jugadores buenísimos, y un entrenador de talla mundial, con una gran afición detrás. Si Dios quiere, vamos a pasar a la segunda ronda y entre Argentina y Polonia pelearán por el otro lugar. Le deseo éxitos al seleccionado de mi país.

- Arabia Saudita es el cuarto país con mayor cantidad de entradas compradas para ver el Mundial. ¿A qué se debe tanta expectativas?

- Arabia Saudita es un continente. Es natural debido a la cercanía con Qatar, que es de aproximadamente 150 kilómetros. Al público saudí le encanta el fútbol y es el deporte más popular. No nos olvidemos que tenemos un país hermano al lado como Qatar, que es el organizador de la Copa del Mundo, y es nuestro segundo país. Hay muchas expectativas de ver a las estrellas del mundo en este gran evento, especialmente a Lionel Messi.

- ¿Que impresión tiene de la selección argentina?

- El seleccionado argentino cuenta con el mejor jugador del mundo en sus filas, Leo Messi, y con otros grandes futbolistas que militan en las ligas europeas más importantes. Argentina es un candidato al título, es fuerte, pero nuestros jugadores pueden dar la sorpresa con un empate, o una victoria, por qué no. Nos conformamos con el empate ante la selección argentina.

- ¿Cuál es la figura de Arabia Saudita?

- La estrella es el equipo equipo, son todos buenos futbolistas y si Dios quiere estarán al nivel del evento. No hay una sola estrella, sino que todos los son, y el grupo es la verdadera estrella. En el Mundial de Qatar van a demostrar su valentía y más de una estrella saldrá seguro.

- ¿Cómo se vive el fútbol en su pais?

- La afición saudí vive el fútbol con una gran pasión, como la de Europa, por ejemplo. También se vive de la misma manera que en los países latinoamericanos, con una pasión increíble. Suelen ir a los partidos todos los fines de semana y se llenan los estadios. Son amantes del juego y disfrutarán del Mundial en el vecino país. Si Dios quiere, todos vamos a disfrutar de este Mundial, que dura un mes entero.

- ¿Qué enseñanza le dejó el Indio Solari?

- Las mejores enseñanzas, porque gracias a Jorge Solari clasificamos a los octavos de final en nuestra primera participación en Estados Unidos 94. Fue el que inició un camino mundialista y vamos por nuestra sexta Copa del Mundo. Por su parte, Gabriel Calderón logró objetivos continentales. Cada entrenador tiene su estilo y son de clase mundial, pero Solari nos enseñó a sentir el futbol de una manera muy especial, con mucha pasión y a creer que se puede llegar lejos si le ponemos fuerza y voluntad.

Comenzó jugando al handball y descolló en el fútbol. Aquí, con su selección

