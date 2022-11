Dolor en la selección de Uruguay: murió la madre de Sebastián Sosa y el arquero volverá a Montevideo

Sebastian Sosa regresó a Montevideo (Reuters)

La selección uruguaya de fútbol está de luto en medio de sus preparativos para el debut en el Mundial de Qatar después de enterarse del fallecimiento de la madre del arquero Sebastián Sosa, quien abandonó la delegación para viajar a Montevideo para reencontrarse con su familia.

El futbolista de Independiente de Avellaneda partió rumbo a Uruguay y se espera que pueda reintegrarse al plantel de Diego Alonso antes del debut contra Corea del Sur el próximo 24 de noviembre. Sin embargo, será el jugador el que tendrá la última palabra.

El combinado uruguayo, que se encuentra en Emiratos Árabes Unidos preparándose para la cita mundialista, viajará a Doha (Qatar) el próximo sábado para asentarse en el lugar antes de su primer partido de la Copa del Mundo.

Cabe destacar que el cuerpo técnico optó por suspender la sesión de entrenamientos de este jueves tras conocer la noticia y todos regresaron al hotel en el que se hospedan. Habrá que ver si reorganizan la agenda, la cual estipulaba que el día viernes tenían día libre.

Según informó el periódico El Observador en su sección deportiva, el arquero de 36 años llegará el viernes por la tarde a la capital uruguaya.

Sebastián Sosa se reincorporará para ser opción en la Fase de Grupos (Reuters)

“Es algo con lo que todo futbolista sueña. Lo he buscado, he querido estar y participar. Estoy agradecido con esta oportunidad que me toca vivir”, reconocía el propio Sebastián Sosa en diálogo con Radio Sport 890 antes de enterarse que iba a integrar la lista de los 26 que presento el cuerpo técnico de la selección uruguaya a la FIFA.

Finalmente, hace una semana atrás, el ex Boca Juniors iba a poder cumplir su tan ansiado sueño después de que se publicara oficialmente la nómina. Junto a él, también fueron convocados los arqueros Sergio Rochet (Nacional, URU) y Fernando Muslera (Galatasaray, TUR).

Cabe recordar que en medio de los encuentros amistosos que se están dando entre las distintas selecciones participantes y otras ausentes (como el Argentina vs EAU o el de México con Suecia), la selección uruguaya decidió no jugar en la semana previa al Mundial en su estadía en Abu Dabi.

Uruguay debutará el próximo 24 de noviembre (Reuters)

“Va a ser un mundial distinto. Los futbolistas llegan con 15 o 16 partidos, los que menos jugaron, y más de 20 o 25 los que más. Tendremos un Mundial de alta intensidad, en el que se va a ver un juego de mucha presión”, explicó Óscar Ortega, preparador físico de La Celeste sobre esta decisión y detalló que el objetivo principal “es cuidar las cargas, entender el estado de forma en el que vienen y el momento del futbolista”.

La selección uruguaya comenzará su camino hacia la Copa del Mundo el próximo jueves 24 de noviembre ante Corea del Sur por la primera jornada del Grupo H. Posteriormente se enfrentará a Portugal cuatro días más tarde y el 2 de diciembre cerrará su participación en la primera fase ante Ghana.





