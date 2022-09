Ellerstina ya piensa en la Triple Corona: el equipo de los hermanos Pieres presentó su nueva vestimenta

La formación oficial de Ellerstina junto a su nueva camiseta: Nicolás Pieres, Gonzalo Pieres (h),Hilario Ulloa y Facundo Pieres. Fotos: PoloHub/Ellerstina

La temporada grande del polo argentino se encuentra cada vez más cerca y el sueño de los polistas comienza a hacerse realidad. En este marco y en una gran noche, Ellerstina/Turismo Felgueres presentó a su equipo y su nueva indumentaria para disputar la Triple Corona 2022.

La organización presentó a su formación: Facundo Pieres, Hilario Ulloa, Gonzalo Pieres (h) y Nicolas Pieres, en un gran evento que se llevó a cabo en el magnífico club que se encuentra en General Rodríguez. A su vez contaron con la presencia de varios de los sponsor que acompañarán al equipo durante todo la temporada.

“La expectativa es volver a jugar los cuatro juntos, sentir nuevamente el funcionamiento y el ritmo del equipo. Sabemos que hay equipos muy buenos y hoy plantearte ganar o no ganar un torneo creo que es muy difícil”, expresó Facundo Pieres en declaraciones con PoloHub.

“Mi sueño personal es poder cerrar el año ganando todo, pero voy a ir de a poco. Voy a ir partido a partido, no me quiero apurar, no quiero pensar en nada, lo que más quiero es pensar en esto que es lo más lindo que tenemos”, concluyó el líder y capitán del equipo.

Gonzalo Pieres junto a Delfín Uranga, presidente de la Asociación Argentina de Polo

Sin dudas la vista de todos estará puesta en “la Z”, que es uno de los candidatos, pero principalmente en volver a ver a estos cuatro jugadores juntos en cancha. Ya que el año pasado por distintas lesiones este objetivo no se pudo concretar.

El objetivo principal estará puesto en el Abierto Argentino de Polo, tal como afirmaron los jugadores en conferencia de prensa, que comienza el 1 de noviembre y su final se disputara en la cancha principal del Campo Argentino de Polo el 2 de diciembre. Aunque la participación de este equipo en la Triple Corona comienza el próximo 27 de septiembre en el 82 Abierto de Polo de Tortugas.

Ellerstina: Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 9, Gonzalo Pieres (h) 9 y Nicolás Pieres 10. Total: 38.