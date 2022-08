La dura lesión de Zeballos, la llegada de Chiquito Romero y el futuro de Rossi: 10 frases de Ibarra tras el triunfo de Boca ante Agropecuario

El entrenador de Boca Juniors analizó el triunfo y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

Boca Juniors venció 1 a 0 a Agropecuario en Salta y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. El Xeneize no tuvo un gran rendimiento pese a que jugó desde los diez minutos con un hombre más, pero le alcanzó con el gol de Pol Fernández para avanzar de fase y espera por el ganador de Quilmes-Deportivo Madryn.

Hugo Ibarra analizó el partido y también mostró su preocupación por Changuito Zeballos, sufrió una dura patada del defensor Milton Leyendeker, quien lo sacó del partido. “Lo llevaron a hacer una placa porque recibió un golpe tremendo. Estamos esperando que lo lleven al aeropuerto y de ahí volvernos. No puedo decir más nada, la imagen habla por sí sola. Me preocupa porque tuvo que salir tan pronto en un partido que tenía muchas ganas de jugar, la verdad que duele mucho”, expresó el Negro en conferencia de prensa.

Patada criminal al Changuito Zeballos

A la hora de analizar el partido, el DT reconoció que sabían que iba “a ser difícil y complicado” y se lamentó por las chances desperdiciadas. “Tuvimos situaciones y no lo pudimos cerrar antes. El fútbol es así. Necesitábamos ganar, creamos situaciones pero repito, el fútbol tiene cosas que a veces te perdes situaciones y no podes cerrarlo antes para no sufrir tanto”.

Ultima jugada del partido en Boca-Patronato

Y agregó: “Fuimos protagonistas, tuvimos la pelota durante todo el partido y en alguna nos descuidamos y sufrimos, sabíamos que la pelota parada era el fuerte de ellos”. Al margen de eso, aseguró: “El balance es positivo excepto lo de Exequiel, que se nos fue lesionado. El resto terminó bien y varios muchachos sumaron minutos de juego y competencia. Todos están bien”.

El mediocampista puso en ventaja al Xeneize en el duelo de octavos de final disputado en Salta

Ibarra también destacó el partido de Martín Payero, quien fue titular, porque “va ganando minutos” y es necesario que “tenga competencia sana con sus compañeros”.

Sobre el duelo que se viene ante Racing, el domingo en Avellaneda por la Liga Profesional, al DT le consultaron por el arquero y no aseguró la presencia de Rossi: “Lo vamos a ver en la semana, en los próximos días. Javi (García) hoy lo hizo bien”.

“Pensando en los partidos que se vienen, tengo que administrar a cada futbolista para que estén lo mejor posible en todos los partidos. Carlos (Zambrano) tiene una sobrecarga y preferimos cuidarlo”, contó. Y cerró sobre la llegada de Sergio Romero: “Se está poniendo bien y viene a sumar para el equipo”.

