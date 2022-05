Desafiante sentencia de Gabriel Brazenas sobre la polémica jugada que definió el título entre Vélez y Huracán en 2009: qué hubiera hecho si había VAR

La desafiante respuesta de Gabriel Brazenas sobre el hipotético uso del VAR en el choque entre Joaquín Larrivey y Gastón Monzón

Hace trece años una polémica marcó al fútbol argentino: fue la definición del Torneo Clausura 2009 entre Vélez y Huracán que terminó con el título a favor del Fortín, pero su consagración llegó por medio de un tanto de cuya jugada previa se sigue hablando. El árbitro de aquel partido en el Estadio José Amalfitani, Gabriel Brazenas, recordó lo que pasó y fue contundente al responder qué hubiera sucedido si había VAR y lo llamaba a revisar la acción.

Ese torneo tuvo al Globo como gran protagonista con Ángel Cappa como entrenador en un equipo que se floreó por su fútbol vistoso con Javier Pastore y Matías Defederico como algunas de sus figuras. El equipo de Parque Patricios llegó como líder a la última fecha en la que se enfrentó a su escolta, Vélez, que debía ganar para consagrarse, ya que el empate le daba el título a su rival.

A falta de siete minutos el encuentro estaba 0-0 en el Estadio José Amalfitani y Huracán acariciaba su segunda vuelta olímpica en un campeonato de Primera División profesional, tras el conseguido en 1973 con el conjunto dirigido por César Luis Menotti. Pero en el epílogo se dio la controversia con una pelota que llegó al área y Joaquín Larrivey, por entonces delantero velezano, chocó con el arquero quemero Gastón Monzón. Brazenas no cobró falta, dejó seguir y el rebote le quedó a Maxi Moralez, que convirtió el tanto que le valió el título a los locales.

El gol de la controversia en el partido que definió el título entre Vélez y Huracán en el Torneo Clausura 2009

Sobre aquella jugada entre Larrivey y Monzón, se mantuvo firme en su postura. “Si me mostrás la jugada de nuevo, yo te digo lo que vi en la cancha: un choque y dale para adelante. El VAR no me cambia porque yo sanciono lo que veo en la cancha. Si en esa época existía esta herramienta, no sé si hubiese sido referí”, afirmó en una entrevista con TT Sports Radio (Radio Trend Topic).

Además, afirmó que los árbitros actuales perdieron responsabilidad: “Yo lo que veo hoy es que los árbitros están más relajados. Es que no toman decisiones importantes porque total tengo una televisión que me salva. O si cobro algo que me pareció total la televisión me puede salvar. El arbitraje está inducido. Eso a mí me quita exigencia y responsabilidad porque se la estoy trasladando a otro cuando nosotros (en su etapa) teníamos la responsabilidad y nosotros sabíamos lo que era definir una final”.

“El VAR es un negocio de algún ávido que, después del FIFA Gate, vio que podía darle algo más de transparencia al fútbol y eso no ocurrió”, analizó.

Brazenas no cobró falta en el choque de Larrivey y Monzón y recibió el reclamo de los jugadores de Huracán

En tanto que recordó la negativa a la humano-tecnología de Julio Humberto Grondona, quien fue presidente de la AFA entre 1979 hasta 2014, cuando falleció: “Ya el hecho de ir a ver una cámara para tomar una decisión te condiciona. El VAR lo pusieron una vez que Grondona se murió. Él decía que nunca le iba a dar el poder de lo que pasa en la cancha a la televisión”.

“Ocho personas viendo la televisión viendo 300 veces la jugada, se equivocan y eso no lo podés permitir. Yo no tolero que me pueda equivocar inducido por gente. Muy diferente era cuando el árbitro estaba solo y desde un ángulo, con las pulsaciones a full y en dos segundos debía decidir. El fútbol que dirigía era pasional y espontáneo. Se le quitó todo. Fijate que el otro día José Sand festejó el gol que le hizo a Boca en su cancha con el árbitro. Este es un fútbol de Play Station. Preguntale a la gente si le gusta esperar cinco minutos para gritar un gol”, aseveró.

En tanto que el ex árbitro internacional entre 1999 y 2009 compartió la idea de que “el VAR mató el potrero” al plantear que “preguntale a un periodista si le gusta esperar para gritar un gol para que el partido termine 0-0. Preguntale a un jugador que te hace un gol en la cancha de Boca, donde dirigí 26 veces y sé lo que es que el visitante le haga un gol a Boca en su cancha, si le gusta que lo tenga que festejar con el referí”.

“Antes las decisiones las tomábamos nosotros solos y ahora las toma una comisión. Son 2.566 personas que analizan, miran y así y todo se equivocan. Entonces vos te ponés a pensar, ¿vino a impartir justicia o como todo lo que está manejado por el hombre tiene un manto de sospecha?”, destacó.

“Muchos se pensaron que esta herramienta (el VAR) iba a ser perfecta, pero el fútbol de raíz es un juego imperfecto. No es como el tenis que la pelota pica adentro o pica afuera. Esta herramienta está manejada por hombres que también tienen sus criterios y entonces es muy difícil. Por eso hablo de las expectativas, recuerdo a los periodistas pidiendo a gritos el VAR… Por ejemplo, si hablamos de copiar, en la Premier League, ya ni repiten las jugadas del VAR. Nadie presta atención”, concluyó.

