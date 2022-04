Les aplicaron el derecho de admisión a 319 barras de River: el video por el que cayó el acusado de tirar las bengalas marinas ante Boca

Lo incluyeron en la lista del derecho de admisión

La imagen es impactante. Sebastián Alberto Sohar Tejada sale del paravalanchas principal de la barra brava de River y empieza a caminar hacia el costado derecho. Recién larga el segundo tiempo del Superclásico pero él tiene una misión establecida: tirar las bengalas marinas. En el video que logró descubrir la Unidad de Control de Operaciones (UCO) del Monumental, donde trabajan conjuntamente la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, queda registrado el momento. Y es la prueba clave para incriminar a este barra cercano a Caverna Godoy e imputarlo por tentativa de homicidio. Es el instante previo a lo que pudo ser una tragedia y afortunadamente sólo quedó en anécdota de lo que puede pasar en una cancha si los barras dominan el territorio, como ocurrió ese día. Tejada decidió no declarar y aunque la fiscal del caso, Celsa Ramírez, pidió su detención, la jueza decidió que siga el proceso en libertad. Cuestión de puntería, que le dicen.

Pero si bien está libre, no podrá ingresar más al Monumental: el Ministerio de Seguridad porteño le acaba de aplicar el derecho de admisión y junto a él también estarán en la lista prohibida otros 318 barras de River de la oficial y la disidente, acusados de asociación ilícita. La mayoría la integran quienes fueron demorados en los cuatro micros que salían para el partido en Salta de Copa Argentina contra Laferrer el 9 de marzo pasado, y en la requisa previa en la Panamericana se encontraron armas y drogas. Y también quedaron en esa nómina 20 barras de la facción disidente que intentaron armar tumultos contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el partido previo al Superclásico jugado en el Monumental.

Así, la decisión del Ministerio es un golpe durísimo para Los Borrachos del Tablón que estaban reagrupándose trayendo gente sin antecedentes de violencia en el fútbol tanto de equipos del Ascenso como de barrios periféricos para intentar copar otra vez la Sívori, que desde fines de 2018 y hasta fines de 2021 fue una zona libre de barras. Pero además la investigación está poniendo bajo la lupa a algunos contratistas tercerizados del club, que le habrían dado una mano gigantesca a los barras para entrar la pirotecnia un día antes del encuentro, y por eso evitaron la requisa policial el día del choque ante Boca. Según las informaciones que maneja la fiscalía de Eventos Masivos de la Ciudad, las bengalas, entre ellas las dos marinas, se guardaron en cajas de telgopor que ingresaron en camionetas de un presunto concesionario sin conocimiento de la dirigencia ni de la Policía, y se guardaron en un depósito del bajo tribuna hasta el momento del match. Sí, un verdadero escándalo.

Las bengalas marinas que dispararon en el Monumental

La resolución firmada por el ministro de Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, implica que Sohar Tejada tendrá 4 años de impedimento de acceso a cualquier estadio. Los 318 restantes están divididos por grupos cuya restricción va de seis meses a cuatro años, según el grado que ostentan en la barra brava. “Tomamos esta decisión en conjunto con River. Queremos estadios libres de barras”, le dijo D’Alessandro a Infobae.

La medida se hará efectiva desde mañana en el boletín oficial por lo que ya no podrán ingresar al próximo partido del equipo de Gallardo como local, que es frente a Argentinos Juniors el domingo que viene. Y entre los nombres que resaltan están el de Leandro Ferreras, líder del grupo de Beccar. Gustavo el Tachero Luzzi, que era el vínculo con la dirigencia en épocas de Daniel Passarella como presidente, José Martín Vallejos, el famoso Martín de Soldati, y Mariano César Patanchon, alias Golo. Todos del círculo íntimo del jefe de la barra, Héctor Caverna Godoy. Y todos desde ahora con cuatro años de prohibición para ingresar a la cancha. Claro que el desafío ahora es que efectivamente no burlen la disposición. El mismísimo Tejada tenía prohibición de concurrencia porque había caído en la causa de la final frustrada de la Copa Libertadores frente a Boca y aún así, como lo demuestra el vídeo que obtuvo Infobae, se lo ve muy tranquilo paseando por la popular y llevando consigo una de las bengalas que minutos después surcarían el aire del Monumental y que no mataron a nadie de casualidad.

