La Dolfina necesita de su máximo rival para jugar una nueva final: los resultados que se tienen que dar

Adolfo Cambiaso en la previa al partido ante Ellerstina (PH: Wendy Falourd)

El fin de semana se dio uno de los partidos que atrae a propios y extraños en el polo argentino, ya que hasta los que no conocen el deporte quieren ver por todo lo que genera. La Dolfina y Ellerstina se enfrentaron en la cancha uno de Palermo en lo que podría haber sido una clara final del 128 Abierto Argentino de Polo.

Si bien no era un partido en el cual se encontraba un título en juego, algo que no pasaba desde el año 2004, si había situaciones importantes en disputa. Ambos equipos se jugaban la posibilidad de clasificar a la final. Si La Dolfina lograba una victoria, seguía con vida en el torneo y debía esperar a otros resultados. Mientras que si Ellerstina era el victorioso, había que esperar a la semifinal frente a La Ensenada del próximo sábado.

Pero una vez más Cambiaso volvió a demostrar por qué sigue siendo el mejor jugador del mundo. Durante todo el encuentro el uno de La Dolfina tuvo un claro dominio del juego y llevó con claridad las riendas del encuentro. El equipo de Cañuelas salió a cortar el bochaso largo de Ellerstina y esto no le permitió a la “Z” demostrar el buen juego que venía teniendo en los partidos anteriores.

Un detalle no menor a tener en cuenta, es que ambas formaciones llegan con bajas a este encuentro. Nicolás Pieres no fue parte del encuentro y en su lugar ingresó Alfredo Capella, quien ya lo venía haciendo desde que comenzó el torneo. Por el lado de La Dolfina, Diego Cavangh no jugó ya que sufrió un golpe en su espalda y en su lugar ingresó Alejandro Muzzio.

Finalmente La Dolfina consiguió una ajustada victoria en el marcador por 16-14 y esto le permitió seguir con vida en el 128 Abierto Argentino de Polo. De esta manera el equipo de Cambiaso debe esperar algunos resultados y hacer lo propio, para poder clasificar a una nueva final en el mejor torneo del mundo.

El partido del sábado fue una final anticipada

¿Qué resultados necesita La Dolfina para jugar una nueva final? El equipo de Cañuelas necesita una victoria el próximo jueves frente a La irenita. Pero por otro lado, estará pendiente de lo que suceda el sábado en el partido entre Ellerstina y La Ensenada, ya que necesita una victoria de Ellerstina para clasificarse a la final. De esta manera, Cambiaso necesita una “ayuda” de los Pieres.

La Dolfina Saudi P. T.: Adolfo Cambiaso (h) 10 (11 goles, seis de penal y uno de córner), Francisco Elizalde 9 (3), David Stirling (h) 10 (1) y Alejandro Muzzio 8 (1). Total: 37.

Ellerstina Johor: Facundo Pieres 10 (9, tres de penal), Hilario Ulloa 10 (2), Gonzalo Pieres (h) 9 (2) y Alfredo Cappella 8 (1). Total: 37.

La Dolfina Saudi P. T.: 1-2, 3-2, 5-4, 8-5, 13-5, 15-7, 16-9 y 16-14.

Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h). Árbitro: Martín Pascual.