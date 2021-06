Los secretos del Pulga Rodríguez: su infancia ”de perro”, el sueño que le queda por cumplir y cómo saluda a su mamá a los 36 años

El Pulga había llegado a Colón en 2019 (Fotobaires)

A los 36 años, el Pulga Rodríguez pudo adornar su fútbol magnético con la corona de campeón: se consagró en la Copa de la Liga Profesional con la camiseta de Colón de Santa Fe, tras superar por 3 a 0 a Racing en la definición disputada en San Juan. Su futuro a partir de ahora es una incógnita. “Uno va a conversar con Colón por el respeto”, aceptó el delantero apenas arribó a su Simoca natal. Al mismo tiempo, Atlético Tucumán, a través de su presidente Mario Leito, avisó que lo tentará para repatriarlo. “Ante lo manifestado públicamente por él, respecto de regresar a vestir la camiseta de Atlético Tucumán, desde la institución le realizaremos en el día de mañana una oferta formal y concreta, para cumplir su sueño y el de todos los hinchas decanos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pero más allá de la puja de mercado, Walter Rodríguez, hermano de la estrella del fútbol argentino, advirtió cómo definirá el Pulga su porvenir. “El hincha de Colón lo va a querer tener al Pulga toda la vida ahí. Ahora cuando vuelva nos vamos a juntar todo los hermanos, nos vamos a sentar a la noche y vamos a definirlo. Estos temas se definen entre hermanos y en familia. ¿Vos sabes que el Pulga todavía con 36 años se besa la boca con la mamá? El Pulga es mamengo, es de la mamá”, reveló en una entrevista con Súper Deportivo, por Radio Villa Trinidad.

Fueron varios los secretos que fueron surgiendo en la charla sobre el cautivante jugador que poco a poco se convierte, por sus particularidades, en un futbolista de culto. Por ejemplo, que estuvo a punto de perderse la final frente a Racing por una lesión. “El jueves me llamó y me dijo ‘mirá que tengo una pequeña molestia en el aductor’, yo le dije ‘vos sos el referente de ese plantel, tenés que estar, jugar y romperte dentro de la cancha; si te tenés que romper, hacelo. No es lo mismo que Colón juegue con vos o sin vos’. Nadie sabía que estaba tocado, él quería comunicarlo y decirlo. Yo le dije que no y le recordé lo de Diego: Maradona jugó con el tobillo destrozado. ‘Que la gente vea que si te rompés sea adentro de la cancha, era preferible eso, antes de que te traten de cagón y que no quisiste jugar la final’”, contó Walter.

OTRAS REVELACIONES DEL HERMANO DEL PULGA RODRÍGUEZ

La infancia “de perro” que tuvo que transitar junto a su familia

“La infancia del Pulga fue jodida, muy mala. Una infancia de perro y malísima que no le deseo a nadie. No teníamos dónde vivir y comíamos lo que había. La casa donde vive mamá actualmente siempre estuvo sin terminar. Era una casa de barrio. Estábamos cansados de ir y volver y un día mi mamá me dijo: ‘Vamos a meternos en esa casa’, y de prepo la Municipalidad nos la dio. Acá no escondemos el lado oscuro de nuestra familia”.

El sueño pendiente del delantero

“¿Quién no quisiera jugar en Boca, amigo? ¿Qué jugador le diría que no a Boca? Aunque el verdadero sueño del Pulga, y le estoy leyendo el pensamiento, es jugar un partido oficial con la Selección Argentina, con eso lo coronás”.

¿Por qué la familia no mira en vivo los partidos del Pulga?

“La familia Rodríguez no ve los partidos del Pulga. Te lo puedo garantizar. Ninguno de los hermanos los vemos. Nosotros jugamos el partido con el Pulga, ponemos la televisión, escuchamos los comentarios, pero los partidos no los vemos. Camino las cuadras, voy y vengo. Otro de mi hermanos se come las uñas, otro van preguntando. Nosotros con el Pulga jugamos los partidos: pateamos una piedra, pateamos la pared. Anoche recorrí Simoca y todos estaban viendo el partido, comencé a caminar y preguntaba ‘¿cómo van?’, mi hermana preguntaba ‘¿cómo salieron?’. Yo caminé por la ciudad durante el partido, iba y volvía. Me cansé de fumar mientras caminaba. Me dormí a las 4 de la mañana. Después lo disfrutamos al partido, después más tranquilos. No podemos caer todavía”.

