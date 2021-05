Colón y Unión definirán su suerte en la Copa de la Liga: hora, TV, formaciones y qué debe pasar para que haya otro clásico de Santa Fe en cuartos de final

Colón-Unión, uno de los partidos más atractivos en este cierre de la Copa de la Liga

Puede que el clásico de Santa Fe de esta 13ª fecha de la Copa de la Liga sea uno de los más importantes de los últimos años. Colón está clasificado a la Fase Final, pero en el Estadio Brigadier General Estanislao López tendrá en sus manos la suerte de Unión en el certamen. Desde las 18, disputarán el tan ansiado derby de la ciudad con una sola certeza: una victoria del local dejará sin ninguna oportunidad a la visita. El resto, será cuestión de hacer cuentas...

Lo más destacado de este clásico de Santa Fe es que el resultado podría decantar en otro clásico entre ambos en cuartos de final que se disputaría en el Cementerio de los Elefantes. Para eso, deberían darse distintas combinaciones de resultados aunque no es imposible.

Si empatan, se enfrentarán en cuartos de final si Estudiantes de La Plata vence por menos de cinco goles a Argentinos Juniors y no hay victorias de Independiente (vs. Huracán) y Lanús (vs. Talleres). Colón finalizaría 1° de su grupo y Unión 4° en el suyo.

Aunque también hay chances que esto ocurra si el Tatengue supera al Sabalero. En este caso, hay dos situaciones posibles que: que Talleres al menos empate con Lanús y Estudiantes no se imponga ante Argentinos; o que la T pierda y el Pincha se imponga con cualquier resultado sobre el Bicho.

El partido lo comenzarán con el resultado de Estudiantes-Argentinos ya conocido (se enfrentarán desde las 12.10) y teniendo en cuenta que Colón comenzó el domingo como líder de la Zona 1 con 24 puntos y Unión en el 5° puesto del otro grupo con 18 unidades.

Aunque los ojos del Tatengue estarán puestos también en lo que vaya ocurriendo en Parque Patricios (Huracán vs. Independiente) y en el Sur (Lanús vs. Talleres de Córdoba), en los otros duelos claves de su grupo que se desarrollarán a la misma hora.





PROBABLES FORMACIONES

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Yeiler Góez, Gonzalo Escobar; Alexis Castro, Luis Rodríguez y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Unión: Sebastián Moyano; Franco Calderón, Juan Carlos Portillo, Claudio Corvalán; Federico Vera, Ezequiel Cañete, Nelson Acevedo, Nicolás Peñailillo; Marco Borgnino o Federico Gerometta; Juan Manuel García y Gastón González. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Estadio: Brigadier General Estanislao López

Árbitro: Ariel Penel

Horario: 18.00

Televisación: TNT Sports





LANÚS-TALLERES

El resultado del duelo que protagonizarán desde las 18 marcará mucho de lo que suceda en la Zona 2. Talleres puede clasificarse incluso con una derrota, pero dependerá en ese caso de los marcadores de Unión e Independiente ya que podría quedar eliminado si triunfan ambos. El empate o la victoria ante Lanús le darán el pase a la siguiente instancia.

Al Granate, por su lado, sólo le sirven los tres puntos y esperar: debe perder Unión e Independiente no deberá pasar de la igualdad contra Huracán. Aunque una igualdad del Tatengue también podría darle el boleto a la siguiente ronda, pero quedará atado a la diferencia de gol.





Árbitro: Fernando Espinoza

Estadio: Ciudad de Lanús

Hora: 18:00

Televisación: Fox Sports Premium, ESPN y TV Pública

FORMACIONES

TABLA DE POSICIONES