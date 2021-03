Desgarrador testimonio de Hugo Maradona al recordar a Diego: “Hay noches que me despierto y me está hablando”

Hugo Maradona es el hermano menor de Diego. El también exfutbolista de 51 años está radicado desde hace un tiempo en Nápoles, ciudad donde Pelusa brilló como jugador de fútbol. Como ocurrió con Pelusa, el Turco inició su carrera profesional en Argentinos Juniors y también tuvo un paso por Napoli en 1987. También formó de los seleccionados argentinos sub 20 y se retiró en 1999 en Brown de Arrecifes.

“Hay noches que me despierto y me está hablando”, expresó Hugo al recordarlo a poco más de cuatro meses de la muerte del Diez. “Si no hubiera existido la pandemia, el cuerpo de Diego todavía estaría dando vueltas por toda la Argentina y el Mundo”, aseveró el menor de los Maradona en una emotiva entrevista que brindó a Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

“Para ustedes se fue el futbolista, a mí se me fue un hermano, pero es duro para los dos. Es mi sangre y hay que recordarlo como lo recuerdan los futboleros, como futbolista. No me sorprendió la despedida que tuvo Diego, el problema fue esta pandemia que tenemos por todo el mundo. Si hubiese ocurrido en otra época todavía al cuerpo de mi hermano estaría dando vuelta por toda Argentina y por todo el mundo. Todavía estaríamos de velorio. Mas allá de la rivalidad con River, la Juventus o el Real Madrid a Diego lo quería todo el mundo. Ahora hay que dejarlo descansar en paz y listo, sabiendo que el recuerdo de los hinchas es cada vez mas grande”, pidió.

En otro tramo de la entrevista, Hugo Maradona imaginó cómo hubiera sido el encuentro de Diego con sus padres Doña “Tota” y Don “Diego”. “Me imagino a Diego llegando al cielo y mi viejo esperándolo con un asado y mi vieja preparando la mesa. Él siempre nombraba a la “Tota”, “Tota”, mi papá no, porque siempre lo acompañó a todos lados. Nunca habló, nunca dio una nota. Mi mamá lo miraba y Diego ya sabía que es lo que tenía que hacer”, contó. Además, ante la consulta de cuál hubiera sido la reacción de Diego al reencontrarse con sus padres, agregó. “Le hubiese dicho a “Don Diego” ¡Dale papá, apurá el asado”.

Por último, Hugo contó los sueños que tiene frecuentemente con su hermano. “Cuando lo sueño siempre lo encuentro hablándome. Me pregunta cómo estoy. ‘¿Cómo estás gordo? ¿Cómo estás cabezón?’. Hay noches que me despierto y me encuentro con que Diego me está hablando y yo le digo como le decía siempre: ‘¡Dejame de romper las pelotas!’. Es fuerte, pero son cosas que pasan en la vida”, cerró.

MAS FRASES DE HUGO MARADONA:

“Cada uno sabe lo que dice y hace. Yo hago lo que pienso y siento. Los demás, allá ellos con su conciencia. Quieren hacer lío, quieren hacer juicio, está bien que lo hagan”.

“El que tuvo al lado de Diego, pocos pueden hablar más de Diego. Lo que pasa que a él le gustaba estar al lado de la gente, pero tampoco le gustaba el tumulto. A veces decían que era prepotente, lo que pasa que Diego cuando no podía darle un autógrafo a uno, no le se lo daba a miles”.

“Vivir como vivió Diego era imposible, porque había mucha responsabilidad sobre él. No podía ir a comprar el diario, no podía llevar las chicas al colegio, no podía cenar”.

“El momento de la vida más tranquilo de Diego fue en La Paternal, después cuando se fue a Barcelona fue demasiado y en Napoli fue una locura. Cuando él iba a comer a un restaurante, tenían que cerrar los bares y las calles”.

“Diego nunca se creyó ídolo. Lo que él hacía adentro de la cancha era normal. Le salía espontáneo, como nosotros cuando agarramos un cubierto, comemos un asado o cortamos una milanesa. Él con la pelota hacía lo que quería, pero lo que tenía él, lo tiene un jugador cada 1000 años”.

“A mi hermano lo quieren pintar, yo no reniego de la enfermedad que tuvo mi hermano, porque yo sé que Diego estuvo al lado de la familia”.

“Nosotros no renegamos de Fiorito. Si uno reniega de Fiorito, es como decir que uno reniega por su padre o madre”.

“Diego no necesita más a nadie en el cielo. Está con sus abuelos, tíos y los viejos”.

“A Diego no le quedó ningún sueño por cumplir. Él lo cumplió cuando fue campeón del mundo. El tema que hay gente que tiene memoria corta”.

