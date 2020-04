Los torneos de fútbol en Europa están interrumpidos a raíz de la pandemia de coronavirus y aún no una fecha cierta para su reinicio. Eso no evita que día a día surjan nuevos rumores respecto del próximo mercado de pases y uno de los grandes protagonistas de esas versiones ha sido el argentino Lautaro Martínez. Al ex Racing se lo ubica como uno de los grandes anhelos del Barcelona de cara a la nueva temporada.