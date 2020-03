Desde Estados Unidos, Mario Alberto Kempes describió cómo se ve a Argentina combatiendo al coronavirus a la distancia. El campeón del mundo del 78 camina dos horas por la mañana escuchando una radio cordobesa y también mira televisión para estar al tanto de la situación del país. Su visión no fue optimista: “Me parece fatal, la cantidad de gente que sale en Argentina me asombra. No son todos pero muchísima gente se cree que es una broma y no lo es”.