El gobernador de Catamarca pidió que la Ley Bases se apruebe en la Cámara Alta, pero una senadora de la provincia anticipó su rechazo

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil (NA)

Luego de la media sanción en Diputados de la Ley Bases y el paquete fiscal, ambas impulsadas por el Gobierno, la discusión ahora se trasladará al Senado. En este contexto, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se manifestó a favor de que ambos proyectos se aprueben en la Cámara Alta.

En declaraciones radicales, el dirigente peronista afirmó que “es muy importante” el aval del Senado, y señaló es hora “de ayudar”. La provincia tiene dos senadores, quienes podrían replicar el voto de los diputados que representan a Catamarca: votaron en contra a nivel general, pero varios apoyaron la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), es importante para la provincia por los proyectos de inversión que puede atraer en materia de minería y litio, y la reversión del impuesto a las ganancias.

“Hay que darle al Presidente las herramientas” que necesita para gobernar, consideró Jalil a Radio Rivadavia. “En nuestro espacio político tenemos que hacer una autocrítica después de la gestión nacional. Alberto nos ayudó mucho, pero hemos perdido una elección. La sociedad espera que acompañemos en algunas cosas al Gobierno y creemos que si le va bien, también le va a ir bien a Catamarca”, agregó.

Consultada por este pedido de Jalil, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci anticipó su rechazo. Consultada en Radio 10 sobre su voto, anticipó: “La Ley Bases primero tiene que llegar porque si no sería prevaricato. Yo claramente siempre me opongo a todas esas cosas que dicen, ahora quiero que entre; quiero sentarme, leerla porque no la tenemos en nuestras manos. Yo seguramente no acompañe, es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”.

La senadora catamarqueña Lucía Corpacci

“Yo creo que el gobernador tiene la necesidad de buscar algún tipo de encuentro con el gobierno nacional, porque las provincias necesitamos recursos de la Nación, ahora más que nunca, con un gobierno que nos ha recortado absolutamente todo. Pero eso no significa que nosotros los legisladores no tengamos la obligación de responder a ese sector de la población que nos votó a nosotros”, agregó.

Por otra parte, Jalil confirmó que habló en la Mesa de Litio con los mandatarios Carlos Sadir, de Jujuy, y Gustavo Sáenz, de Salta, y que, a fines de mayo, hará lo propio en la “Expo Minera” de San Juan, organizando el gobernador Marcelo Orrego, sobre la necesidad de avanzar en las iniciativas.

“Cuando uno observa cuánto exporta Chile o Perú con la misma cordillera, las diferencias y las oportunidades son muy grandes. Ese era un capítulo que todas las provincias mineras habíamos quedado en acompañar. Creo que el crecimiento de la Argentina va a venir por la inversión y esperemos que se pueda aprobar en el senado”, indicó.

Según Jalil, el del presidente Milei “es nuevo paradigma que está funcionando” y que se está logrando que muchos mandatarios de distintos arcos políticos dialoguen y se pongan de acuerdo.

“Un ejemplo es el del Norte Grande o de la Mesa de Litio, en donde somos tres gobernadores de distintos partidos políticos, que formamos una región de litio y hablamos de políticas de Estado. Ese es el cambio que nos está pidiendo la sociedad”, resaltó.

Para finalizar, el mandatario consideró que el Gobierno “está en un periodo de aprendizaje” y “entendió” que la Ley Ómnibus que había presentado “era muy compleja en su principio” y debía “entrar en una etapa de negociación” que es positiva para la Argentina.

“Si no nos ponemos de acuerdo en 10 puntos básicos de lo que pretendemos para Argentina, y muchos países lo han hecho, va a ser muy difícil estabilizar la macroeconomía. Ayer se ha dado un paso importante”, concluyó.

Recinto de sesiones del Senado (NA)

Panorama en el Senado

La Ley Bases y el paquete fiscal comenzarán a debatirse en el Senado la semana próxima, donde al oficialismo le espera un escenario inicial algo optimista. Como primera minoría, el Frente de Todos, que comanda José Mayans, tiene 33 legisladores, a cuatro del quórum. Del otro lado aparece el oficialismo, con siete integrantes, y un conglomerado opositor antikirchnerista de 32 senadores. Son los 39 que activaron a las autoridades y se repartieron comisiones el 13 de diciembre pasado.

Sin contar al PRO y a la UCR -también con disidencias que se agravan con el correr de los días-, la clave pasa por aquellos que responden a gobernadores y peronistas disidentes sin terminal en mandatarios provinciales.

Sobre el último punto hay que direccionar la mira hacia los patagónicos Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz) y Lucila Crexell (con juego propio, aunque en buena relación con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa); los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y los peronistas disidentes Carlos Espínola y Edgardo Kueider, ambos sin conexión con el poder de sus distritos.

A los últimos podría sumarse a su compañera de interbloque, la cordobesa Alejandra Vigo, en pleno ajedrez con el mandamás Martín Llaryora y en tironeos constantes con la administración central. Tampoco debe olvidarse al gobernador chubutense, Ignacio Torres, y su influencia sobre Andrea Cristina -lo reemplazó en la Cámara alta- y la radical Edith Terenzi.