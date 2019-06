Que los encuentro comiencen en los horarios europeos de 01:00 y 02:30, han generado que las cadenas televisivas que habitualmente transmiten fútbol de todo tipo (las ligas europeas importantes, fútbol femenino, fútbol sala, todos los juveniles y hasta el campeonato chino), esta vez no hayan programado emitir el campeonato que se juega en Brasil. La pasada Copa Centenario disputada en Estados Unidos sí tuvo la televisación del canal de fútbol de Movistar, una red de televisión por cable que llega a todo el país y que es de las más vistas. Sin embargo para el actual torneo los partidos solo se pueden ver por DAZN, una flamante plataforma web de streaming que ha comprado los derechos a último momento y que realiza la emisión y los comentarios desde Londres, su sede central. DAZN (una especie de Netflix del deporte) es la única manera que tienen los españoles y los latinoamericanos que viven en la península, de ver a Messi y compañía con sus selecciones. Para suscribirse, se paga un abono mensual de 5 euros para emitir desde sus computadoras, teléfonos celulares o smart tv, los partidos que quieran, aunque para esta Copa América se dio una promoción de un mes gratis. El sistema funciona a la perfección y la calidad de imagen es excelente. De todas formas, en cuestiones de elegir entre qué competencias ver y qué no, por estas semanas, el Mundial femenino fundamentalmente y el Mundial Sub 20 y el europeo Sub 21, ocuparon más espacio en los medios televisivos. De hecho estas tres competencias internacionales se pudieron ver por canales abiertos, en cambio la Copa América no.