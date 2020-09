River: las sorpresivas decisiones que tomó Marcelo Gallardo para la lista de la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo definió la lista para disputar la Copa Libertadores

Debido a la extensa inactividad que vivieron la mayoría de los futbolistas a lo largo de todo el continente (en Argentina, por ejemplo, aún no volvió la actividad) a raíz de la pandemia del coronavirus, la Conmebol decidió brindarle a todos los clubes que disputan la Copa Libertadores la posibilidad de extender la lista de buena fe de 30 a 40 jugadores.

Sin embargo, en River decidieron prescindir de este beneficio. Pese al latente riesgo de perder algunas piezas por contagio de Covid-19 o lesiones, Marcelo Gallardo optó por no alargar la nómina para este torneo, pese a que tenía a mano a varios juveniles que desde el lunes se encontraban concentrados en el Monumental. Finalmente, la lista quedó conformada por 29 jugadores.

El director técnico considera que estos jóvenes aún no están en condiciones para disputar en partido de la envergadura de la Copa Libertadores, sumado a que recién esta semana el grupo de 15 jugadores dirigidos por Juan José Borrelli comenzó a entrenar. Dentro de esta nómina solamente uno tuvo un estreno en la máxima categoría del fútbol argentino: Hernán López Muñoz, el sobrino nieto de Diego Armando Maradona. Ingresó en el complemento en la derrota por 3 a 2 ante Tigre en abril del 2019 en el Monumental y marcó un gol.

De la lista original, el Muñeco ya no tendrá a cinco integrantes: Ignacio Scocco (no renovó su contrato y optó por volver a Newell´s), Juan Fernando Quintero (su futuro estará en el Shenzhen de China) y los juveniles Franco Paredes y Enzo Fernández (pasaron a préstamo a Defensa y Justicia). El otro jugador que no estará en el regreso a la competición continental será el arquero Ezequiel Centurión, que todavía continúa recuperándose después de haber contraído coronavirus.

River inició su camino en el Grupo D con una derrota ante Liga de Quito en Ecuador, pero luego se impuso cómodamente ante Binacional de Perú en el Monumental (REUTERS/Agustin Marcarian)

Para cubrir estas bajas, el director técnico apostó por los ingresos de tres juveniles que se encuentran realizando la pretemporada con el primer equipo: el arquero Franco Petroli, el defensor Augusto Aguirre y el delantero Benjamín Rollheiser (se encuentra realizando la etapa final de su recuperación de una rotura de ligamentos cruzados). Además, se le abrió una posibilidad al paraguayo Jorge Moreira, que regresó al club luego de estar a préstamo en el Portland Timbers de la MLS.

El dato particular que arroja la nómina que eligió Gallardo es que la camiseta número 10 que usó el colombiano Quintero en la presente edición no será utilizada por ningún otro futbolista en el reinicio de la actividad copera.

El primer gran desafío para River será el próximo 17 de septiembre. Deberá viajar a Brasil para enfrentar a San Pablo. A los pocos días deberá tomar nuevamente un avión para enfrentar el 22 al Deportivo Binacional de Perú (finalmente será en Lima, y no en la altura de Juliaca -3.824 metros-). Luego, el 30 recibirá a San Pablo y cerrará su participación el 20 de octubre ante Liga de Quito como local.

Tras solamente disputadas dos jornadas, todos los integrantes del Grupo D de la Copa Libertadores ostentan 3 unidades. Como el Monumental se encontrará en plenas reformas, el Millonario tomó la decisión de hacer de local en el Estadio Libertadores de América de Independiente.

La nueva lista de Marcelo Gallardo para el regreso de la Copa Libertadores 2020

La lista de River para disputar la Copa Libertadores:

Arqueros: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli.

Defensores: Robert Rojas, Fabrizio Angileri, Elías López, Paulo Díaz, Milton Casco, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Augusto Aguirre y Jorge Moreira.

Mediocampistas: Bruno Zuculini, Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz, Santiago Sosa, Cristian Ferreira, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Nacho Fernández.

Delanteros: Matías Suárez, Julián Álvarez, Federico Girotti, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Lucas Pratto y Benjamín Rollheiser.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Imágenes exclusivas de las obras en el Monumental: los 6 puntos clave de los trabajos para convertir la casa de River en un “estadio europeo”

22 fotos inéditas de la remodelación del estadio Monumental de River

Juanfer Quintero mantuvo un duro cruce con un hincha en las redes sociales por su salida de River