Además, dejó en claro que Marcelo Gallardo es un factor fundamental en su intención de continuar en River: "Me siento muy orgulloso por tener un entrenador así porque es una persona que te exige, que te quiere y cuando tiene que decirte algo te lo dice. Es una persona demasiado enfocada en su trabajo, en su día a día, a mi me impresionó. Hoy yo no me quiero ir de River por él, Gallardo sacó lo mejor de mí y estaré muy agradecido, él es como un papá".