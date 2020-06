“Este desastre es una manifestación de lo que la comunidad internacional ha venido subrayando. Estamos en un mundo más interdependiente. Los riesgos se entrelazan y se extienden a través de las comunidades de formas complejas que conducen a riesgos sistémicos”, afirmó el doctorando en Geografía, al tiempo que advirtió que no se puede alcanzar el desarrollo sostenible si no se reduce el riesgo de desastres, dos factores que, para él, no son excluyentes entre sí. “Los desastres son muy democráticos para presentarse, como se ve con la pandemia, pero son absolutamente discriminatorios cuando se trata de grupos mejores preparados o de grupos más vulnerables”, agregó.