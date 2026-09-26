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La trampa del Darién: la ruta de la muerte que atrapa a miles de migrantes en un viaje de doble vía

Las duras políticas fronterizas de Estados Unidos y la desesperación humanitaria han convertido la selva entre Colombia y Panamá en un infierno sin salida para familias que buscan sobrevivir

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La selva del Darién, un denso muro verde de frontera natural entre Colombia y Panamá, se ha transformado en el símbolo más dramático de la crisis migratoria del continente americano. Lo que antes era una travesía extremadamente peligrosa con rumbo al norte hoy se ha convertido en una trampa de doble vía.

Miles de personas que invirtieron los ahorros de toda su vida para alcanzar el sueño americano chocan contra el cierre de fronteras en Centroamérica y Norteamérica, y se ven obligadas a tomar la desgarradora decisión de regresar a pie a través del mismo infierno mortal.

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La selva del Darién, un denso muro verde de frontera natural entre Colombia y Panamá, se ha transformado en el símbolo más dramático de la crisis migratoria del continente americano (Foto: archivo DEF)
La selva del Darién, un denso muro verde de frontera natural entre Colombia y Panamá, se ha transformado en el símbolo más dramático de la crisis migratoria del continente americano (Foto: archivo DEF)

Cómo surgió el “tapón” del Darién

El origen de este cuello de botella migratorio se produce con las decisiones políticas tomadas desde Washington. Debido al endurecimiento de las medidas de control fronterizo en Estados Unidos –que incluyen la suspensión acelerada de procesos de asilo, las ejecuciones masivas de deportación y una intensa presión diplomática sobre los gobiernos de la región–, el flujo migratorio quedó completamente paralizado.

Países de tránsito como México, Guatemala, Costa Rica y Panamá se vieron forzados a militarizar sus fronteras, lo que ha provocado un efecto tapón que deja a cientos de miles de familias varadas en campamentos improvisados.

Esta contención convirtió el Darién en un cementerio a cielo abierto. Las crecidas repentinas de los ríos tropicales arrastran a familias enteras en cuestión de minutos, mientras que el barro espeso, el agotamiento extremo, las picaduras de animales venenosos y las lesiones físicas constituyen una sentencia de muerte por deshidratación o inanición para quien no logra mantener el paso.

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El cierre de los pasos formales empuja a las personas hacia rutas clandestinas controladas por el narcotráfico, alimentando un caldo de cultivo de extorsión, tensión social y desprotección absoluta (Foto: archivo DEF)
El cierre de los pasos formales empuja a las personas hacia rutas clandestinas controladas por el narcotráfico, alimentando un caldo de cultivo de extorsión, tensión social y desprotección absoluta (Foto: archivo DEF)

El crimen organizado en Darién

A la inclemencia de la naturaleza, se suma la presencia de bandas armadas y redes de trata que imponen robos, secuestros y un nivel atroz de violencia, con denuncias de Médicos Sin Fronteras que apuntan a brutales agresiones sexuales cada pocas horas. La rápida descomposición provocada por la humedad y la fauna silvestre hace que la naturaleza borre los rastros, con lo cual miles de familias en Venezuela, Haití, Ecuador o Asia quedan sin un cuerpo que llorar.

El colapso ya no es solo humanitario, sino institucional y regional. Las comunidades fronterizas y los albergues en Panamá y Costa Rica se encuentran totalmente desbordados, incapaces de garantizar servicios de salud o agua potable para una población flotante que carece de recursos para avanzar o volver en avión. Al mismo tiempo, el cierre de los pasos formales empuja a las personas hacia rutas clandestinas controladas por el narcotráfico, lo que alimenta un caldo de cultivo de extorsión, tensión social y desprotección absoluta.

Esta contención convirtió al Darién en un cementerio a cielo abierto (Foto: archivo DEF)
Esta contención convirtió al Darién en un cementerio a cielo abierto (Foto: archivo DEF)

El Darién dejó de ser una simple barrera geográfica para convertirse en el reflejo de un sistema internacional fracturado. Mientras las políticas se endurecen en los despachos presidenciales y las fronteras permanecen selladas, la selva sigue cobrándose vidas en silencio a ambos lados de la ruta.

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