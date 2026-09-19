La nueva Guerra Fría: cómo la grieta entre Estados Unidos y China reconfigura el orden global

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El mundo dejó de ser un mercado global integrado para transformarse en una pantalla dividida. Lejos de reducirse a un cruce de aranceles o a mera retórica diplomática, la rivalidad entre Estados Unidos y China representa una fractura tectónica. Con dos sistemas tecnológicos incompatibles, redes financieras enfrentadas y una escalada militar sin precedentes desde la Guerra Fría, la disputa por la hegemonía global ya no es una hipótesis de ciencia ficción, sino la realidad geopolítica que define el siglo XXI.

Algoritmos y silicio: la batalla estratégica por la IA

El primer frente de este enfrentamiento no se combate con tanques, sino con microchips. La tecnología dejó de ser un mercado neutral para convertirse en el activo central de la seguridad nacional. Desde Washington, se consolidó una estrategia de contención tecnológica basada en el bloqueo a la exportación de semiconductores avanzados, restricciones a la maquinaria litográfica y presiones a sus aliados para excluir la infraestructura de telecomunicaciones china. El objetivo es claro: asfixiar el avance de Pekín en inteligencia artificial y computación cuántica.

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La respuesta de China fue acelerar su independencia tecnológica. A través de subsidios estatales multimillonarios, el gigante asiático desarrolló un ecosistema paralelo con semiconductores propios, modelos de lenguaje masivos y el despliegue de infraestructura digital en el Golfo y América Latina. El resultado es la balcanización del ciberespacio global, donde los países se ven obligados a optar entre el ecosistema desarrollado en Silicon Valley o la arquitectura tecnológica controlada por Pekín.

La tecnología dejó de ser un mercado neutral para convertirse en el activo central de la seguridad nacional (Foto: AFP)

Poderío militar y la era del dominio integrado

El segundo pilar de esta división es la rápida transformación del poder militar. La Armada de China ya es la más numerosa del mundo en cantidad de buques, lo que convierte el mar de la China Meridional y el Indopacífico en zonas de altísima tensión. Además, el avance chino en misiles hipersónicos y sistemas de guerra cibernética busca contrarrestar la tradicional ventaja naval estadounidense.

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Por su parte, Estados Unidos y la OTAN reestructuran sus doctrinas hacia la denominada guerra de dominio integrado. Este esquema implica la fusión de la inteligencia artificial en el campo de batalla, el uso de enjambres de drones autónomos y la militarización del espacio exterior para blindar las redes satelitales. En este nuevo mapa, los estándares tecnológicos marcan la frontera: comprar tecnología de defensa china implica quedar desconectado de las redes de inteligencia occidentales.

El fin del libre comercio y la reestructuración financiera

En el terreno económico, el modelo de integración global de las últimas cuatro décadas atraviesa un desmantelamiento programado. Mediante el uso intensivo de aranceles, sanciones y políticas de friendshoring –mudar las cadenas de suministro exclusivamente a países aliados–, Occidente muestra su disposición a asumir costos de producción más altos a cambio de reducir drásticamente su dependencia industrial de China.

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La Armada de China ya es la más numerosa del mundo en cantidad de buques, convirtiendo el Mar de la China Meridional y el Indo-Pacífico en zonas de altísima tensión (Foto: archivo DEF)

Como contrapeso, Pekín lidera una ofensiva de reestructuración financiera internacional. Con el impulso de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y el uso creciente del yuan para el comercio de materias primas con países como Rusia, Irán y socios del Medio Oriente, se consolida una arquitectura económica dual: un bloque occidental centrado en el dólar y los mercados de Wall Street, y un circuito alternativo basado en monedas locales, acuerdos bilaterales y financiamiento estatal chino.

El G20 fracturado y la presión sobre el Sur Global

La tensión también paraliza la diplomacia multilateral. Mientras foros como el G20 muestran grietas crecientes para alcanzar consensos mínimos, los bloques regionales se refuerzan. Estados Unidos consolida sus alianzas en la OTAN y fortalece pactos de seguridad en el Indopacífico como AUKUS y el Quad.

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En paralelo, Pekín y Moscú impulsan plataformas como la Organización de Cooperación de Shanghái y la expansión del grupo BRICS. Estos espacios atraen a naciones de Asia Central, África y América Latina ofreciendo integración económica bajo el principio de no injerencia política. Atrapados en esta disputa, los países no alineados del Sur Global reciben presiones de Washington para mantener estándares de seguridad occidentales, mientras reciben ofertas multimillonarias de inversión en infraestructura por parte de China.

Mediante el uso intensivo de aranceles, sanciones y políticas de friendshoring –mudar las cadenas de suministro exclusivamente a países aliados–, Occidente muestra su disposición a asumir costos de producción más altos a cambio de reducir drásticamente su dependencia industrial de China (Foto: archivo DEF)

¿Hacia dónde va el orden internacional?

La disputa actual plantea dos escenarios posibles hacia el futuro cercano. Por un lado, puede consolidarse un desacoplamiento controlado, donde las superpotencias compiten ferozmente en tecnología crítica, inteligencia artificial y defensa, pero preservan canales comerciales básicos para evitar un colapso financiero sistémico.

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Por otro lado, existe el riesgo de una fractura total, donde la imposibilidad de fijar acuerdos mínimos en seguridad cibernética, nuclear y económica derive en bloques cerrados, con estándares incompatibles, fronteras rígidas y un riesgo permanente de conflicto directo.

La tecnología, el poder militar, las cadenas de suministro y las alianzas diplomáticas ya forman parte de un mismo engranaje geopolítico. La división del mundo en dos bloques rígidos es el escenario real con el que gobiernos, empresas y ciudadanos deberán convivir en las próximas décadas.