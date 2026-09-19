Guerra híbrida en América Latina: cómo China, Rusia e Irán construyeron su influencia

En este marco, Alejandro Cassaglia, representante de la Fundación Sherman Kent, presentó los conceptos centrales de la investigación (Foto: Fernando Calzada)

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Un reciente estudio de inteligencia y geopolítica elaborado por el Center for the Study of Democracy (CSD) reveló las estrategias de guerra híbrida que Rusia, China e Irán despliegan en Latinoamérica. La investigación aborda la articulación entre el avance de estos regímenes autoritarios, la propagación de desinformación, las redes del crimen organizado y las economías ilícitas que amenazan la estabilidad regional.

El estudio “Shadow Alliances, poderes autoritarios y el nexo de guerra híbrida en América Latina”, desarrollado por los especialistas Martin Vladimirov, Sara Gálvez y Brendon Zhan, desembarcó en Argentina con un evento organizado por la Fundación Sherman Kent, la Universidad del Salvador y el propio CSD. La jornada reunió a destacados analistas en materia de política exterior, defensa e inteligencia para debatir las formas en que el crimen transnacional y la política estatal se entrelazan en la región.

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Cómo operan las potencias autoritarias y su vínculo con las redes ilícitas

En este marco, Alejandro Cassaglia, representante de la Fundación Sherman Kent, presentó los conceptos centrales de la investigación, destacando que el informe fue elaborado íntegramente mediante la metodología de fuentes abiertas (OSINT).

Al abordar el diagnóstico regional, enfatizó la necesidad de no homologar las estrategias de los actores externos que operan en América Latina. En el caso de China, explicó que la dinámica no responde a estructuras mafiosas tradicionales enviadas por un gobierno, sino a un minucioso despliegue geopolítico y de Estado.

Frente a la segunda consulta planteada, enfocada en el papel de Estados Unidos dentro del esquema de seguridad hemisférica y el impacto de iniciativas como la creación del Escudo de las Américas, Cassaglia trazó una radiografía sobre la explotación de los recursos estratégicos y el cambio de paradigma en Washington (Foto: archivo DEF)

Por el contrario, la penetración de Irán en el continente muestra una convergencia directa y alarmante entre el crimen organizado, el lavado de activos y la desestabilización política.

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Según detalló el especialista, las organizaciones criminales de mayor envergadura en la región convergen en los esquemas financieros diseñados por organizaciones terroristas:

“El PCC, el Comando Vermelho, el cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua, todos lavan dinero con la estructura que tiene armada Hezbolá, ya sea a través de pantallas, que tienen que ver con la importación y exportación de bienes, como con el sistema hawala, que se sigue usando tal cual se usaba en la antigüedad y ahora con el condimento de la utilización de los criptoactivos”, explicó el experto.

Esta interconexión demuestra cómo el fenómeno superó las capacidades de contención de los Estados actuando de manera aislada. El presentador del informe cuestionó las limitaciones que imponen las divergencias ideológicas entre los gobiernos latinoamericanos y advirtió que la falta de un frente común en áreas sensibles como la Triple Frontera o en naciones como Bolivia y Nicaragua termina facilitando el afianzamiento de estas células ilícitas.

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“En nuestra región, no sirve que solo un Estado trabaje, porque el problema es de toda la región. Entonces, cuando los Estados, por diferencias políticas e ideológicas, no se ocupan de forma conjunta de la amenaza, no importa cuánto esfuerzo haga un país, les entran por todos lados”, cerró Alejandro Cassaglia.

Manipulación informativa y desestabilización política en la región

Posteriormente, DEF profundizó en las dinámicas de manipulación informativa y guerra híbrida que despliegan estas potencias en el Cono Sur. Al ser consultado sobre el éxito de las campañas de desinformación y el perfil de sus receptores, Cassaglia sostuvo que el propósito de fondo de Pekín, Moscú y Teherán es minar la estabilidad institucional de los gobiernos regionales que hoy se encuentran alineados geopolíticamente con Washington y Occidente.

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Por el contrario, la penetración de Irán en el continente muestra una convergencia directa y alarmante entre el crimen organizado, el lavado de activos y la desestabilización política (Foto: archivo DEF)

El analista recordó que existe un interés histórico en restablecer administraciones que demostraron mayor afinidad estratégica con esos regímenes autoritarios. En ese sentido, Cassaglia argumentó que sembrar noticias falsas y agitar la movilización social son herramientas orientadas a desgarrar el tejido político. Al referirse a las hostilidades abiertas desde el ámbito teocrático iraní, recordó que el propio líder supremo Ali Jamenei catalogó formalmente la administración argentina como adversaria geopolítica:

“No es muy difícil imaginar que a ellos les conviene que un gobierno que hoy está alineado geopolíticamente con Estados Unidos se caiga, con lo cual lo que necesito es sembrar inestabilidad, sembrar noticias falsas. No me extrañaría que Milei tenga una fatua por parte de la teocracia iraní, como en su momento la tuvieron varios. Ellos van a utilizar todos los medios. El interés es geopolítico y van a utilizar todas las armas que puedan para que el gobierno se caiga y poder volver a lo anterior”.

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El rol de EE. UU., los recursos estratégicos y el giro en la seguridad hemisférica

Frente a la segunda consulta planteada por DEF, enfocada en el papel de Estados Unidos dentro del esquema de seguridad hemisférica y el impacto de iniciativas como la creación del Escudo de las Américas, Cassaglia trazó una radiografía sobre la explotación de los recursos estratégicos y el cambio de paradigma en Washington.

El presentador del informe cuestionó las limitaciones que imponen las divergencias ideológicas entre los gobiernos latinoamericanos y advirtió que la falta de un frente común en áreas sensibles como la Triple Frontera o en naciones como Bolivia y Nicaragua termina facilitando el afianzamiento de estas células ilícitas (Foto: archivo DEF)

El especialista remarcó que las redes ilícitas hallan un terreno sumamente lucrativo en la devastación ambiental y la minería ilegal, un fenómeno que sacude con fuerza a países como Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, y que en la macrozona sur chilena tiene su correlato en la tala ilegal y los incendios forestales provocados por grupos radicalizados como la Coordinadora Arauco-Malleco.

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Al analizar la respuesta de la administración estadounidense, Alejandro Cassaglia consideró que, tras un período de inoperancia estratégica impulsado por vacíos de liderazgo en la Casa Blanca, el retorno de enfoques más asertivos encarnados por figuras como Donald Trump, Marco Rubio y J. D. Vance replantea las prioridades continentales: “Estados Unidos pecó de inoperancia y, evidentemente, la llegada no solamente de Donald Trump, sino de su equipo, va en el mismo camino: recuperar ‘América para los americanos’. Ya no se habla de patio trasero; están hablando de la presencia”.

En ese sentido, Cassaglia argumentó que sembrar noticias falsas y agitar la movilización social son herramientas orientadas a desgarrar el tejido político (Foto: Fernando Calzada)

Para concluir su balance, el analista remarcó que debe regir un pragmatismo en las alianzas estratégicas en el Cono Sur, defendiendo los valores culturales que vinculan a la región con las democracias occidentales frente al riesgo opaco que representan las potencias autoritarias, Rusia, China e Irán.

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