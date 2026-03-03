La obra más ambiciosa de Dalí reaparece en París con una subasta que marca un hito para el arte vanguardista

La subasta parisina marca un hito para los amantes del arte surrealista y los seguidores de la obra de Salvador Dalí

El escenario monumental creado por Salvador Dalí para el ballet “Bacchanale” en 1939 será la pieza principal de la próxima subasta de surrealismo organizada por Bonhams en París, según detalló Artnet News.

Considerada su pintura más grande, la obra podría alcanzar hasta USD 350.000 (estimación entre EUR 200.000 y EUR 300.000) en la venta programada para el 26 de marzo.

La relevancia de esta subasta reside en que reúne una creación inédita de gran formato de Dalí con el auge sostenido del surrealismo en el mercado internacional del arte y la consolidación de París como uno de los principales centros para ventas multimillonarias de esta corriente artística. Estos factores convierten el evento en una referencia tanto para coleccionistas como para especialistas, según informó Artnet News.

Los secretos de la obra monumental de Dalí para Bacchanale

El escenario realizado por Salvador Dalí consta de 13 paneles y cuatro lienzos, con unas dimensiones excepcionales de 20 por 30 metros (65 por 100 pies). La escenografía fue producida para el ballet “Bacchanale”, estrenado el 9 de noviembre de 1939 en el Metropolitan Opera de Nueva York.

Dalí no solo realizó el fondo escénico monumental, sino que también escribió el libreto y diseñó los trajes para la representación. Entre los colaboradores destacados figuraron Léonide Massine, coreógrafo y director de los Ballets Rusos de Montecarlo, y la diseñadora Coco Chanel, cuyos diseños para vestuario no pudieron llegar a escena debido al estallido de la guerra en Europa.

Visualmente, la pieza contiene la imagen del Monte de Venus, coronado por un gran cisne que simboliza el pecado y el deseo, enmarcado por cortinajes blancos y negros. Definido por el propio artista como el “primer ballet paranoico-crítico”, el trabajo es considerada la mayor creación pictórica de Dalí y una de sus apuestas escénicas más ambiciosas.

Un viaje histórico y récords de subasta para el surrealismo

La escenografía de Dalí permaneció fuera del circuito público durante décadas. Solo en 2023 fue exhibida por primera vez, en el Salón de Arte Moderno de Madrid. Posteriormente se mostró en el Círculo de Bellas Artes de la capital española en 2024 y en la Fabbrica del Vapore de Milán en 2023.

La última vez que esta pieza salió al mercado fue en 2018, cuando Sotheby’s Nueva York la adjudicó por USD 162.500, el doble de la estimación máxima fijada en USD 80.000. Este resultado alimentó el creciente interés global por las obras surrealistas de gran formato y origen destacado, según el medio citado.

El mercado del surrealismo ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos años. Las ventas mundiales de arte surrealista en subastas aumentaron un 65% entre 2020 y 2024, informó el medio. En 2022, el movimiento facturó un total de USD 615 millones, y las cifras de 2024 se perfilan en niveles similares, reflejando un contexto de récord tanto en ventas como en participación internacional de coleccionistas.

París en el epicentro del auge surrealista

París se consolida cada vez más como la sede principal para las grandes subastas de surrealismo. En 2021, Bonhams renovó su sala de ventas en la capital francesa como parte de su estrategia para captar la demanda creciente de arte de alto valor en la región.

Durante la semana de subastas del pasado otoño, en coincidencia con la feria Art Basel París, casas como Christie’s y Sotheby’s lograron una recaudación de EUR 182 millones (unos USD 212 millones) en solo seis ventas, un incremento del 30% respecto al año anterior.

La subasta de Bonhams incluirá, además de la obra de Dalí, un conjunto de once piezas de Francis Picabia, destacando “La Polonaise” (1940), estimada entre EUR 200.000 y EUR 300.000. También sobresale una pintura de la artista belga Jane Graverol, “Tête en l’air”, con un valor estimado entre EUR 25.000 y EUR 35.000.

En 2023, la venta de 55 lotes surrealistas de Bonhams París alcanzó EUR 1 millón (USD 1,2 millones), con más de la mitad de las piezas adjudicadas. Para la subasta de primavera de 2024, la casa ya ha recibido consignaciones por EUR 1,5 millones (USD 1,8 millones), confirmó Artnet News.

Para Emilie Millon, especialista en arte moderno de Bonhams, el escenario diseñado por Dalí transporta al espectador a un universo en el que convergen lo onírico, el mito y la exploración artística, atributos que refuerzan su protagonismo en el mercado internacional actual.