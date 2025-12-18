“25 para el 25″: libros de García Márquez, Benedetti, Galeano y muchos autores más, gratuitos para jóvenes

La campaña regional "25 para el 25", del Fondo de Cultura Económica entrega libros gratuitos para jóvenes de 15 a 30 años

La Librería del Fondo y Centro Cultural “Arnaldo Orfila Reynal” de Buenos Aires se prepara para un acontecimiento poco habitual: la entrega de libros gratuitos de Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Eduardo Galeano y Juan Gelman entre otros, para jóvenes de 15 a 30 años. Será el viernes 26 de diciembre a partir de las 18 hs. en la librería de la editorial Fondo de Cultura Económica, Costa Rica 4568, en el barrio de Palermo.

La campaña regional, bautizada 25 para el 25, consiste en la distribución de 2,5 millones de libros gratuitos, que se realiza mediante las librerías del FCE y la colaboración de las instituciones que respaldan la iniciativa, disponible en países como Argentina, Colombia, Guatemala, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, Cuba, Honduras, Perú y México.

El escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (Foto: EFE/Mario Guzmán)

La colección 25 para el 25 despliega un abanico de géneros y voces. Entre los títulos y autores seleccionados, resuenan nombres como Osvaldo Bayer con Los anarquistas expropiadores, Mario Benedetti con Geografías, Amparo Dávila con Música concreta, Nona Fernández con Space Invaders, Eduardo Galeano con La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara, Gabriel García Márquez con Operación Carlota. Cuba en Angola, Juan Gelman con Como tirar contra la muerte y Juan Carlos Onetti con El infierno tan temido y otros cuentos. Cada ejemplar, entregado de forma gratuita, se convierte en una invitación a repensar el pasado y a imaginar futuros posibles.

La logística de la campaña en Argentina se articula de la siguiente manera. El viernes 26 de diciembre, la librería del FCE en Buenos Aires se transformará en el epicentro de la acción: durante una hora, los primeros cincuenta jóvenes de entre quince y treinta años que se acerquen al local recibirán cuatro títulos de la colección. Desde ese momento, y hasta agotar existencias, cualquier persona dentro de ese rango etario puede retirar un libro gratis, en el horario habitual de la librería: de lunes a viernes de 9 a 20:30, y sábados, domingos y feriados de 12 a 20:00.

El objetivo declarado de 25 para el 25 es “promover que los libros circulen de mano en mano e impulsar la lectura colectiva en salas y clubes de lectura, alentando nuevas miradas sobre los procesos sociales, políticos y culturales de la región”.