Cultura

“25 para el 25″: libros de García Márquez, Benedetti, Galeano y muchos autores más, gratuitos para jóvenes

La acción regional de la editorial Fondo de Cultura Económica desembarca en Buenos Aires el viernes 26 de diciembre por la tarde, con la entrega de ejemplares sin costo para personas de entre 15 y 30 años

Guardar
La campaña regional "25 para
La campaña regional "25 para el 25", del Fondo de Cultura Económica entrega libros gratuitos para jóvenes de 15 a 30 años

La Librería del Fondo y Centro Cultural “Arnaldo Orfila Reynal” de Buenos Aires se prepara para un acontecimiento poco habitual: la entrega de libros gratuitos de Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Eduardo Galeano y Juan Gelman entre otros, para jóvenes de 15 a 30 años. Será el viernes 26 de diciembre a partir de las 18 hs. en la librería de la editorial Fondo de Cultura Económica, Costa Rica 4568, en el barrio de Palermo.

La campaña regional, bautizada 25 para el 25, consiste en la distribución de 2,5 millones de libros gratuitos, que se realiza mediante las librerías del FCE y la colaboración de las instituciones que respaldan la iniciativa, disponible en países como Argentina, Colombia, Guatemala, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, Cuba, Honduras, Perú y México.

El escritor mexicano Paco Ignacio
El escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (Foto: EFE/Mario Guzmán)

La colección 25 para el 25 despliega un abanico de géneros y voces. Entre los títulos y autores seleccionados, resuenan nombres como Osvaldo Bayer con Los anarquistas expropiadores, Mario Benedetti con Geografías, Amparo Dávila con Música concreta, Nona Fernández con Space Invaders, Eduardo Galeano con La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara, Gabriel García Márquez con Operación Carlota. Cuba en Angola, Juan Gelman con Como tirar contra la muerte y Juan Carlos Onetti con El infierno tan temido y otros cuentos. Cada ejemplar, entregado de forma gratuita, se convierte en una invitación a repensar el pasado y a imaginar futuros posibles.

La logística de la campaña en Argentina se articula de la siguiente manera. El viernes 26 de diciembre, la librería del FCE en Buenos Aires se transformará en el epicentro de la acción: durante una hora, los primeros cincuenta jóvenes de entre quince y treinta años que se acerquen al local recibirán cuatro títulos de la colección. Desde ese momento, y hasta agotar existencias, cualquier persona dentro de ese rango etario puede retirar un libro gratis, en el horario habitual de la librería: de lunes a viernes de 9 a 20:30, y sábados, domingos y feriados de 12 a 20:00.

El objetivo declarado de 25 para el 25 es “promover que los libros circulen de mano en mano e impulsar la lectura colectiva en salas y clubes de lectura, alentando nuevas miradas sobre los procesos sociales, políticos y culturales de la región”.

Temas Relacionados

Gabriel García MárquezCulturaLibrosLiteratura25 para el 25Fondo de CUltura Económica

Últimas Noticias

Almodóvar lanzó el trailer de su nueva película, “Amarga Navidad”

El avance de la nueva película revela escenas en Lanzarote y Madrid, con un reparto encabezado por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, y una trama que explora el duelo y la huida emocional de sus protagonistas

Almodóvar lanzó el trailer de

Diego Rivera y Frida Kahlo conquistan Nueva York: muestra en el MoMA y un músical en la Ópera

La exposición y la ópera en torno a los célebres creadores invitan a reconsiderar la vigencia de la pareja artística, resaltando cómo su creatividad sigue generando nuevas lecturas y conexiones en el panorama internacional actual

Diego Rivera y Frida Kahlo

El Louvre continúa parcialmente abierto en el tercer día de huelga

Las protestas de los empleados continúan debido a inconformidades con las condiciones laborales, el alza de precios para turistas y el estado del edificio, lo que afecta la experiencia de quienes acuden al recinto

El Louvre continúa parcialmente abierto

Ortografía y redacción: christmas, alternativas

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Ortografía y redacción: christmas, alternativas

El libro más oportuno del año

El español Javier Cercas aceptó un encargo insólito, impulsado por una pregunta central para su madre. Con eso hizo una obra inteligente y tierna. Y el azar la puso en las vidrieras

El libro más oportuno del
DEPORTES
La exótica bombilla que se

La exótica bombilla que se mandó a hacer Dibu Martínez para su mate con el recuerdo de la icónica atajada a Kolo Muani en el título de Qatar 2022

El mensaje de Jorman Campuzano que anticipó al que puede ser el primer refuerzo de Boca Juniors

La reacción de los compañeros de Mario Pineida tras conocerse la noticia de su asesinato y los sentidos mensajes de sus amigos del fútbol

Se sortean las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Oficial: Conmebol confirmó día, hora y estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

TELESHOW
Los cálidos mensajes de cumpleaños

Los cálidos mensajes de cumpleaños de Constantino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López: “Coco de mi vida”

Gustavo Bermúdez recordó el comienzo de su historia de amor con Verónica Varano: “Yo la encaré”

Mica Viciconte fue tajante contra Nicole Neumann por la fiesta de Allegra: “Cada uno se entierra en su propio pozo”

Fue a Ahora Caigo y conmovió a Darío Barassi con su historia de vida: “Hoy es un programa distinto”

Una profesora de matemática le tomó examen en vivo a Guido Kaczka: “Soy muy jodida”

INFOBAE AMÉRICA

Las especies jóvenes de tiburones

Las especies jóvenes de tiburones y rayas enfrentan mayor riesgo de extinción

Guía práctica para elegir un regalo útil e inteligente esta Navidad

Los abogados de Jair Bolsonaro pidieron autorización para que reciba fisioterapia en su celda

Funcionarios occidentales aseguran que Rusia está intentando abrumar a Europa con operaciones de sabotaje

Diego Rivera y Frida Kahlo conquistan Nueva York: muestra en el MoMA y un músical en la Ópera