‘La traviata’ de Verdi cierra la temporada lírica 2025 del Teatro Colón con una puesta sorprendente

Ópera "La Traviata" en el Teatro Colón

El cierre de la temporada lírica 2025 en el Teatro Colón está marcado por una de las obras más emblemáticas del repertorio operístico: La traviata, de Giuseppe Verdi. Esta nueva producción propone una mirada renovada sobre el clásico estrenado en 1853, con la dirección escénica del español Emilio Sagi, reconocido por su trabajo en títulos como I due Figaro, Carmen, Don Giovanni y L’elisir d’amore.

La propuesta del director asturiano se aleja de la grandilocuencia habitual de las puestas tradicionales, aunque evita transformaciones radicales en la ambientación, ya que el libreto de La traviata mantiene referencias espacio-temporales constantes que dificultan cambios drásticos. El diseño escenográfico, a cargo de Daniel Bianco, se caracteriza por líneas depuradas y una predominancia del blanco, mientras que la iluminación de Eduardo Bravo realza la atmósfera general. El foco de la puesta se traslada hacia el trabajo actoral, considerado el verdadero eje de este melodrama.

La ópera La traviata, con música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco Maria Piave, se basa en la novela de Alejandro Dumas (hijo)

La dirección musical está a cargo de Renato Palumbo y Beatrice Venezi, quienes se alternan al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Palumbo dirige las funciones del jueves 20, domingo 23, martes 25 y viernes 28 de noviembre, mientras que Venezi está al frente el miércoles 19, viernes 21, miércoles 26 y sábado 29. El Coro Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Miguel Martínez, también formará parte de la producción. La traviata es una ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basado en la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas (hijo). El diseño de vestuario está a cargo de Renata Schussheim.

El calendario de funciones incluye nueve presentaciones: miércoles 19, jueves 20, viernes 21, martes 25, miércoles 26, viernes 28 y sábado 29 de noviembre a las 20, y domingo 23 a las 17. Las entradas están disponibles a la venta en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171), de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17 hs., así como a través de la página web del teatro.

[Fotos: Juanjo Bruzza-Lucía Rivero/prensa Teatro Colón]