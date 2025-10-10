Tras 70 años, La Madona de Portlligat regresa a España: cuál fue la travesía de la afamada pintura de Dalí

La obra maestra de Salvador Dalí se exhibe en el Teatre-Museu de Figueres - (Télam/ef)

Después de más de siete décadas fuera de su país de origen, La Madona de Portlligat, considerada la primera gran obra maestra de Salvador Dalí, vuelve a exhibirse en España. La pintura, que no se mostraba en territorio español desde 1952, se presenta ahora en el Teatre-Museu de Figueres en una exposición monográfica que permite al público redescubrir una pieza clave en la trayectoria del artista catalán.

La muestra, organizada por la Fundació Gala-Salvador Dalí, permanecerá abierta hasta el 22 de febrero y ofrece una oportunidad única para contemplar una obra que recorrió el mundo y que marcó un punto de inflexión en la carrera de Dalí.

La exposición actual de La Madona de Portlligat reviste una importancia especial no solo por el regreso de la obra a España, sino también por su localización: Figueres, a escasa distancia de Cadaqués, el lugar donde Dalí la pintó en 1950. La pieza, de casi tres metros de alto por dos de ancho, se exhibe junto a fotografías históricas y documentos que contextualizan su creación y su periplo internacional.

La Fundació Gala-Salvador Dalí reunió materiales que permiten comprender la magnitud de la obra y su relevancia dentro del universo daliniano, en una muestra que acerca al público tanto la dimensión artística como la personal del pintor.

La exposición permite redescubrir una pieza clave en la trayectoria de Dalí - (Wiki Commons)

El contexto en el que Dalí concibió La Madona de Portlligat resulta fundamental para entender su significado. En 1950, el artista decidió dejar atrás el surrealismo que lo había hecho célebre y se adentró en una etapa mística y onírica, inspirada en el Renacimiento italiano.

La obra refleja este cambio: Gala, su esposa y musa, aparece representada como una Virgen entronizada, mientras que el Niño Jesús es encarnado por Joan Figueres, un niño que mantuvo una relación cercana con la pareja durante décadas.

Dalí buscaba crear una obra maestra “quizá no para la historia, pero sí para la historia de Dalí”, y consideraba esta pintura como la culminación de sus aspiraciones artísticas, señalan los expertos.

El análisis de La Madona de Portlligat revela una compleja red de símbolos y referencias técnicas. Dalí tomó como modelo la Sacra Conversazione de Piero della Francesca, incorporando elementos como el huevo, suspendido de una concha sobre la cabeza de Gala, que alude a la pureza y la resurrección, y al bautismo de Cristo.

La Madona de Portlligat regresa a España tras 72 años de ausencia

El interés del pintor por la ciencia y la física moderna se plasma en la desmaterialización de los cuerpos: el de la Virgen se sustituye por un tabernáculo lleno de cielo, mientras que tanto ella como el Niño Jesús aparecen perforados, con un trozo de pan en su interior, símbolo de la Eucaristía.

La escena se completa con objetos que levitan —una estructura arquitectónica, un trozo de corcho, un drap de oro, un erizo, una rama de olivo, flores, frutas, un pez y una cerámica—, así como un rinoceronte, símbolo del mal, y otros detalles que remiten tanto a la iconografía religiosa como a la vida personal de Dalí. Todo ello se enmarca en un paisaje de Cadaqués y se presenta como si fuera un escenario teatral, entre dos telones.

El recorrido internacional de la pintura estuvo marcado por episodios singulares y dificultades logísticas. Dalí, que temía volar, solía transportar sus obras en barco entre Europa y Estados Unidos. Sin embargo, en el viaje a Nueva York en noviembre de 1950, la envergadura de La Madona de Portlligat impidió que el artista la llevara consigo en la travesía.

Una vez en la ciudad, la obra enfrentó un nuevo obstáculo: su tamaño hacía imposible subirla por el montacargas de la galería Carstairs, donde se expondría por primera vez. Fue necesario izarla por una ventana, una maniobra que Dalí observó desde la calle y que describió como más difícil que el propio proceso de pintura.

La Madona de Portlligat marcó el inicio de la etapa mística del artista catalán - (AFP PHOTO / -zzzz)

La exposición neoyorquina resultó un éxito rotundo, consolidando la reputación de Dalí en Estados Unidos y otorgándole en España una popularidad comparable a la de las grandes figuras del espectáculo y el deporte.

Tras su paso por Nueva York, la obra se exhibió en París, Londres y en la primera Bienal de Arte Iberoamericano de Madrid en 1951, así como en Barcelona al año siguiente, donde atrajo a multitudes. Durante este periodo circularon rumores sobre posibles compradores, aunque no se concretaron.

En 1954, la pintura viajó a Roma, Venecia y Milán, y poco después fue adquirida por el industrial canadiense James Dunn, por una suma que nunca se hizo pública y que, según distintas fuentes, osciló entre USD 12.000 y USD 80.000.

Años más tarde, en 1982, la Generalitat de Cataluña estuvo cerca de comprar la obra a través de una sociedad de inversiones neoyorquina, en una operación que finalmente no se realizó debido a prioridades presupuestarias tras unas graves inundaciones en el Pirineo.

La pintura destaca por su compleja simbología y referencias técnicas - (EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY)

Posteriormente, La Madona de Portlligat se expuso en Bruselas y Tokio, hasta que el multimillonario Masao Nangaku la adquirió para el Fukuoka Art Museum, su actual propietario. Desde Japón, la pintura viajó más de 10.000 kilómetros para regresar a España, en un trayecto que, en su mayor parte, se realizó en avión, un medio que Dalí siempre evitó por su aversión a volar.

El impacto de La Madona de Portlligat en la carrera de Dalí fue inmediato y duradero. La obra no solo marcó el inicio de su etapa mística, sino que también elevó su cotización internacional y consolidó su estatus como uno de los grandes artistas del siglo XX.

La recepción entusiasta en Estados Unidos y Europa contribuyó a que Dalí alcanzara una fama que hasta entonces le había sido esquiva en su propio país, situándolo al nivel de los ídolos populares de la época.

Hoy, el regreso de La Madona de Portlligat a España no solo permite contemplar una obra fundamental en la historia del arte moderno, sino que también invita a reflexionar sobre el legado de Dalí y la vigencia de su visión artística. La pintura, que superó obstáculos y distancias, parece destinada a seguir ocupando un lugar destacado en el futuro del arte.