Gabriel Goity y su historia familiar con ‘Cyrano’, el personaje que le dio el Martín Fierro de Teatro de Oro

Fragmento de "Cyrano", protagonizado por Gabriel Goity en el Teatro San Martín

Cyrano fue la primera obra de teatro que vio en su vida Gabriel “Puma” Goity en 1977, en el Teatro San Martín y acompañado por su abuelo para presenciar la interpretación de Ernesto Bianco en el papel principal. Aquella experiencia, según relató el propio Goity a Infobae Cultura en noviembre de 2023, marcó un antes y un después en su vida, al punto de definir su vocación actoral. El actor, que acaba de ganar el Martín Fierro de Teatro de Oro por su interpretación del texto clásico del poeta y dramaturgo francés Edmond Rostand —adaptado y dirigido por Willy Landin— revivió ese momento con una mezcla de nostalgia y gratitud: recordó cómo la actuación de Bianco lo dejó “absolutamente cautivado” y con la sensación de haber vivido un acontecimiento transformador.

El recuerdo de esa noche de 1977 permanece vívido en la memoria de Goity. Tenía apenas 16 años cuando, al salir del teatro, le confesó a su abuelo su deseo de interpretar algún día a Cyrano. Su abuelo, con la sabiduría de quien conoce los caminos del arte, le respondió que para lograrlo debía convertirse en actor. Esa conversación, ocurrida hace 48 años en la vereda del Teatro San Martín, fue el germen de una vocación que, según Goity, nació del impacto que le produjo la interpretación de Bianco, a quien describe como “uno de los más grandes actores argentinos”.

Gabriel Goity como Cyrano, durante las temporadas del Teatro San Martín (Foto: Gustavo Gavotti)

Cinco décadas después, el reencuentro de Goity con Cyrano no fue fruto exclusivo de la casualidad. A mediados del año pasado, las hijas de Ernesto Bianco, Ingrid Pellicori e Irina Alonso, lo invitaron a participar en un documental destinado a difundir la historia y el legado de su padre entre las nuevas generaciones. El objetivo era que Goity compartiera su experiencia personal sobre el escenario de la sala Martín Coronado, donde Bianco había brillado décadas atrás.

Durante la grabación, la emoción del momento llevó a improvisar el final de Cyrano junto a las hijas de Bianco, en lo que Goity describió como “una cosa gloriosa”. Impulsado por esa vivencia, Goity decidió buscar a la entonces directora del teatro, Gabriela Ricardes —hoy ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires- para proponerle llevar nuevamente la obra a escena. Un año después, el círculo se cerró de manera “bastante mágica” y se estrenó en noviembre de 2023.

La puesta en escena de Cyrano representó un desafío de gran magnitud para cualquier actor. Goity destacó la complejidad de la obra, que transita entre la tragedia, el humor y la emoción, exigiendo al elenco una entrega total. “En Cyrano no puede haber impostores, es un texto que te desnuda de inmediato”, afirmó. También subrayó la importancia de contar con un elenco sólido, “con tantas buenas actrices y actores”, para afrontar una obra que no admite medias tintas.

“En Cyrano no puede haber impostores, es un texto que te desnuda de inmediato”, afirmó Goity en la entrevista con Infobae Cultura de noviembre de 2023 (Captura de video)

La vigencia de Cyrano en la actualidad es otro de los temas que Goity abordó con profundidad. Consultado sobre cómo dialoga el personaje romántico de Cyrano con la era de las aplicaciones de citas y la seducción virtual, Goity sostiene que los clásicos tienen la capacidad de conectar con cada época de manera distinta. “Seguramente el texto no se va a percibir de la misma manera hoy que en aquella puesta de 1977”, reflexionó. Sin embargo, identificó en la obra un mensaje atemporal: “en el amor hay que ser valiente, que no vale victimizarse ni buscar excusas. El amor no es así, hay que bancarse las consecuencias e ir hasta el final por un ideal. Y sufrir si es lo que toca”, sostuvo.

El personaje de Cyrano, según Goity, encarna la valentía de transformar la adversidad en belleza. “Cyrano —que es un hombre feo, incapaz de conquistar a la mujer que ama— podría considerarse a sí mismo como una víctima. Pero, en cambio, decide transformar su realidad a través de la poesía, lo convierte en algo positivo en vez de quedarse con el resentimiento. Y así se embellece”. Esta capacidad de resignificar el dolor y la frustración es, para Goity, una de las enseñanzas más poderosas de la obra.

Al agradecer el Martín Fierro de Teatro de Oro, Goity dedicó un párrafo de su discurso a su abuelo (Foto: prensa Grupo América)

El mensaje de Cyrano trasciende la anécdota personal y se proyecta sobre la condición humana. Goity interpretó que la seducción, la conquista y el romance son fines en sí mismos, más allá del resultado. “Demandan de una pasión y de una dedicación que hoy nadie parece estar dispuesto a dar. Todos quieren enamorarse pero sin las consecuencias. Y la realidad es que no existe amor ni alegrías sin sufrimiento. Para reírte tenés también que estar dispuesto a llorar, porque si te reís todo el tiempo al final sos una especie de idiota”. En su visión, la tecnología ha llevado al ser humano a buscar el control absoluto, evitando las complicaciones y el sufrimiento que otorgan valor a los momentos felices. “Capaz que no sufrís, pero tampoco sentís”, resumió Goity.

La historia de Cyrano de Bergerac, más allá de la ficción, tiene raíces en la realidad. Pocos saben que el personaje existió realmente y que fue una figura polémica en su época, enfrentando las convenciones y defendiendo a los desvalidos frente a la aristocracia. “Fue soldado y un gran mosquetero, un tipo de una rapidez verbal muy grande que en muchos sentidos a mí me recuerda a ciertos personajes del Buenos Aires en los años 60 y 70”, comentó Goity.

La obra Cyrano se convirtió así en un puente entre generaciones, estilos de vida y formas de entender el amor y la valentía. La decisión de Goity de volver a interpretar este clásico en el mismo teatro donde nació su vocación cerró un ciclo personal y artístico. Hace 46 años, un adolescente salió del Teatro General San Martín con la certeza de que algo había cambiado para siempre.