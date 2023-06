Instalan en Nueva York una escultura del artista tucumano Gabriel Chaile

Gabriel Chaile posa con su escultura detrás en el High Line neoyorquino junto a Cecilia Alemani, directora de la última Bienal de Venecia

Una nueva escultura de adobe del artista tucumano Gabriel Chaile, titulada El viento sopla donde quiere (The wind blows where it wishes), fue concebida especialmente para el High Line de Nueva York, el parque elevado y a cielo abierto de Manhattan, donde acaba de ser inaugurada y permanecerá a la vista del público hasta abril de 2024, informó la galería argentina Barro.

Se trata de una obra que fue comisionada especialmente por la curadora de este paseo escultórico, la italiana Cecilia Alemani, un trabajo que se ubica a la altura de la calle 24 de la isla de Manhattan, y que busca interactuar con las fuerzas naturales circundantes: el viento, la lluvia, la nieve y la vegetación.

“La obra es una escultura-manifiesto, que juega con la memoria del viento como transmisor de poesía”, indicaron desde la porteña galería de arte, en referencia al trabajo cuyo título responde a un versículo del Evangelio de San Juan, que reza “El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu”.

Chaile (Tucumán, 1985) suele crear esculturas, dibujos e instalaciones de gran tamaño a partir de sus continuas investigaciones sobre rituales y reuniones comunitarias populares que tienen lugar en la periferia de las ciudades. Utiliza materiales, formas y símbolos arquetípicos asociados a las culturas precolombinas para crear objetos e instalaciones que mezclan mitologías indígenas y temas sociales contemporáneos de forma poética y humorística.

Criado en San Miguel de Tucumán, nacido con herencia española, afroárabe e indígena candelaria, Chaile ha creado una teoría a la que se refiere como “la genealogía de la forma”, que se basa en la historia de los objetos que cambian con el tiempo y mantienen una línea genealógica. Trabajando con hornos de pan y grandes objetos de cocina, Chaile se interesa por las relaciones construidas en torno a la comida, el apoyo, la colaboración y las actividades comunitarias.

La escultura de adobe concebida especialmente para el High Line, “es el resultado de numerosas observaciones, como los dibujos de la naturaleza de Leonardo da Vinci, los pasajes bíblicos sobre el viento como transmisor de fuerzas y las representaciones de fenómenos naturales en la historia del arte”, se indica en la web de www.thehighline.org, el parque urbano elevado construido sobre una antigua línea de ferrocarril de Nueva York.

La obra es el resultado de las observaciones de Chaile de las cerámicas arqueológicas precolombinas del noroeste de Argentina, reunidas en un pequeño museo de Tucumán: estas cerámicas, procedentes de culturas como Candelaria, Aguada, Cóndor Huasi, Tafí y Santa María, han inspirado al artista para imaginarlas como objetos ceremoniales, instrumentos de viento, recipientes de cocina, macetas y mucho más.

“Combinando estas inspiraciones, Chaile concibió una obra de arte para la ciudad de Nueva York y el High Line. Para evitar la competencia con los rascacielos circundantes y las condiciones meteorológicas extremas del High Line, Chaile pretende que su escultura cobre vida a través de la interacción con las fuerzas naturales que la rodean: viento, lluvia, nieve y vegetación, que crearán música al entrar en contacto con la escultura”, añadieron desde la web oficial del parque público, una ex zona industrial en desuso.

