Mi abuela se durmió primero. La habitación la compartía con otras tres mujeres. Yo me acomodé como pude en la colchoneta que había llevado mi tío. Un poco mejor que la silla plástica, eso sí. Me acosté mirando el techo alto, pensando en la atmósfera de los alrededores del hospital, con la niebla que bajaba en la noche fría, agrupándose en torno a los faroles del alumbrado. Con esa imagen me dormí.