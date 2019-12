Verónica Fiorito, ex directora de Canal Encuentro y Paka-Paka y ex jefa de Gabinete de Teresa Parodi, es el nombre fuerte que suena para dirigir el CCK. Lo mismo ocurre con Martín Bonavetti, quien dirigiría Tecnópolis. Si bien se especulaba con el regreso del CCK a la órbita de Cultura, no es seguro ese movimiento. En cambio se descuenta que Fiorito quedaría a cargo del gran centro cultural estrella en cualquiera de los casos: tanto si regresa a Cultura como si sigue bajo la órbita del jefe de gabinete Cafiero.