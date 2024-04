El exorcismo: la película de terror meta con Russell Crowe presenta su tráiler

Un actor con problemas empieza a desmoronarse durante el rodaje de una película de terror. Su distanciada hija se pregunta si está recayendo en sus adicciones del pasado o si hay algo más siniestro en juego.

Luego de casi cinco años en el limbo, Vertical publicó el primer tráiler de El exorcismo (The exorcism), una nueva película de terror sobrenatural protagonizada por el ganador del Oscar, Russell Crowe. El clip finalmente confirma los rumores de que se tratará de un largometraje meta en el que el intérprete de Gladiador da vida a un actor en problemas.

Este filme, antes conocido como El proyecto Georgetown (The Georgetown Project), sigue a Anthony Miller (Crowe), quien fue elegido para interpretar a un exorcista en una próxima película de terror. Pero a medida que el rodaje avanza, Miller comienza a desestabilizarse haciendo que su entorno se pregunte si está volviendo a sus adicciones del pasado o si hay algo más siniestro en juego.

“Estaban haciendo una película maldita. Se les advirtió que no lo hicieran. Deberían haber escuchado”, se lee en un nuevo poster. El exorcismo es, en parte, obra del guionista de Scream, Kevin Williamson, veterano del género que estuvo encargado de la producción. Joshua John Miller, quien tiene créditos The Final Girls (2015), fue el responsable de dirigirla con un guion coescrito por él y su colega recurrente, M.A. Fortin (Queen of the South).

Poster promocional de El exorcismo, lo nuevo de Russell Crowe

El exorcismo fue anunciada en 2019 y logró terminar su rodaje a finales de ese mismo año. Sin embargo, la película permaneció archivada por un largo tiempo. Resulta probable que el éxito en taquilla de El exorcista del Papa (Pope´s Exorcist), la película que protagonizó Russell Crowe en 2023, le haya brindado un nuevo impulso al proyecto de terror que ahora se aseguró una llegada a salas y al streaming a través de Shudder.

Además de Crowe, la película de Miller también cuenta con las participaciones de Sam Worthington (Avatar) y Adam Goldberg (El justiciero). Aunque todavía se desconoce cuál será su distribución en Latinoamérica y España, El exorcismo tiene previsto debutar en las salas de Estados Unidos el próximo 7 de junio.