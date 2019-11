2- Una pregunta es qué rumbo debería tomar la cultura para mí, y otra es qué es lo que creo que va a pasar. Que lamentablemente no es lo mismo. Me parece que estamos en una situación crítica en todo sentido, y las urgencias que impone la agenda nacional nos van a relegar una vez más a todos los trabajadores de la cultura porque creo que las soluciones que se van a encontrar van a ser pensadas por economistas. Es muy difícil recuperar la independencia, la alegría y la necesidad con la cual la cultura le pertenece a un pueblo, cuando la gente no tiene qué comer o cuando ni siquiera puede pensar en apartar una parte de sus ahorros para disfrutar de productos culturales. Me parece que algunas cosas van a tener que esperar y esto me preocupa muchísimo porque creo que uno de los problemas de que hayamos llegado a la situación que se llegó con el macrismo es una especie de triunfo solapado de una idea neoliberal que consiste en suponer que la cultura no debe ser un gasto, una inversión estatal, es decir, que la cultura tiene que manejarse como las empresas que fabrican productos. Esta es una idea muy propia de modelos que el neoliberalismo toma como Chile o Estados Unidos, donde ni siquiera hay un Ministerio de Cultura activo. Me parece que en lo que han sido muy exitosa la publicidad macrista —y esto es lo preocupante— es en la suposición de que la cultura, al igual que la educación, es un gasto y que deben permitírselo sólo a aquellos que puedan permitírselo. Es muy difícil hacer entender que cuando un teatro desprograma una obra o un canal de televisión deja de producir una serie es como una fábrica que cierra. También hay allí producción de sentido en manos de trabajadores y esto es una batalla que difícilmente pueda revertirse en el funcionamiento del próximo gobierno. Yo no sé a quién van a nombrar como Secretario, pero hablo de una estructura devastada, no sólo a nivel de la dirigencia política que pueda ocuparse de estos asuntos, sino a nivel de la conciencia de los ciudadanos que han pasado —en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es evidente— de tener producción cultural o educación para la cultura a preferir veredas o bicisendas. En el caso de los teatros, fachadas, ornamentos y reconstrucciones por encima de la producción de sentido o de obras. Esto es una tendencia que los vecinos parecen querer votar. Por eso digo, sintéticamente, que la gran batalla que hay que dar está en el corazón de la sociedad. El neoliberalismo ya ha instalado su semilla de podredumbre y ha tergiversado, casi te diría de manera definitiva, la forma con la que la gente se vincula con lo cultural. Por otro lado, en lo inmediato veo con preocupación algunas situaciones inéditas, como podría ser la gestión de Alejandro Tantanián al frente del Teatro Cervantes que ha logrado, independientemente de quienes hayan sido los que lo nombraron, una gestión impecable, de calidad internacional, que ha puesto al Teatro Cervantes en la mira de todos y que, sin embargo, no tiene naturalmente su cargo asegurado en el próximo gobierno. Es preocupante que se lo pueda remover de allí. O sea, se trata de instituciones que por no haber tenido su autonomía, o por ser cargo que no son concursables, dependen tan rápidamente del capricho publicitario de la cultura de turno. En ese sentido digo que, no habiendo una estructura de fondo en la que la cultura pueda estar bajo control de sus trabajadores, sino más bien son herramientas de difusión publicitarias de los gobiernos que tocan, sin esa autonomía es muy difícil imaginar una rápida recuperación. Cuando uno mira a la Argentina en relación a otros países latinoamericanos vuelve a sentir por qué durante tantos años fue un polo de atracción cultural tan grande y tan activo, pero nos hemos latinoamericanizado en el peor sentido, nos hemos transformado en un territorio parecido al de Colombia, por ejemplo, donde la cultura se hace si hay mecenas que tengan ganas de destinar dinero. Y ese sitio sitio idílico de Buenos Aires como un lugar de atracción de estudiantes de cine y actores que vienen a formarse aquí, eso ha entrado en retirada ante todos los atropellos que ha sufrido, no sólo la cultura, sino —vuelvo a repetir— todo aquello que es público: los teatros mal pueden sostener la estructura de aumentos tarifarios de luz, gas y servicios y por lo tanto algunos de los rasgos que habían convertido esta ciudad —hablo de Buenos Aires porque vivo aquí, pero lo podemos trasladar al país— en un lugar único, están definitivamente arrasados. Va a ser muy difícil que eso se magnifique salvo que haya políticas muy claras de subsidiar determinadas actividades culturales, hacer planes que en vez de poner conciertos en la calle para todo el mundo, garanticen la labor de salas independientes que permitan proyectos personales, artísticos y con cierta continuidad. Soy muy pesimista y espero de todas maneras que esto cambie porque así no hay forma de seguir.