El hombre invisible: Elisabeth Moss reveló que la secuela estaría cerca de concretarse junto a Blumhouse

Imagen de 'El hombre invisible'

La productora y distribuidora Blumhouse se ha consolidado como una de las más influyentes en la industria del cine contemporáneo, evidenciado por títulos como Five Nights at Freddy’s o Megan. Entre sus proyectos más destacados figura la adaptación cinematográfica de El hombre invisible (The Invisible Man), lanzada en 2020 y protagonizada por Elisabeth Moss (El cuento de la criada), quien encarna a Cecilia, una mujer en proceso de reconstruir su vida tras el fallecimiento de su ex pareja, un hombre violento, aunque las circunstancias toman un giro inesperado cuando sospecha que este sigue vivo.

Recientemente, ha surgido la posibilidad de una secuela de El hombre invisible, un tema que ha cobrado fuerza tras una entrevista en la que Moss reveló estar en conversaciones con la productora: “Diría que estamos [para hacer una segunda película], y cuando digo ‘nosotros’, me refiero a Blumhouse y mi compañía. Estamos más cerca que nunca de resolverlo. Y me siento muy bien al respecto. Estamos muy decididos a continuar esa historia, sin duda alguna.”

La dirección de la primera entrega estuvo a cargo de Leigh Whannell, conocido por su contribución al género como guionista en la franquicia Saw (2004), junto a James Wan (El conjuro). Actualmente, Whannell está inmerso en el desarrollo de una versión contemporánea de El Hombre Lobo (Wolf Man), en la que una familia es perseguida por un depredador asesino. Los protagonistas de esta versión serán Christopher Abbott (Pobres Criaturas) y Julia Garner (Ozark y ¿Quién es Anna?)

Captura del tráiler oficial de 'El hombre invisible'

En cuanto a la participación de Moss en el proyecto de El hombre lobo, expresó su interés de ser parte: “Me encantaría... Me encantaría eso. Creo que esa es la idea para Universal en el futuro si Wolf Man tiene éxito, es revivir ese universo, pero no, desafortunadamente no me han pedido estar en Wolf Man. Pero si podemos lograr que esta secuela se lleve a cabo, ¡quizás podamos comenzar un universo!”.

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales y las negociaciones con la actriz siguen en curso, el posible desarrollo de la secuela de El hombre invisible es un tema que seguiremos de cerca en busca de nuevas actualizaciones.