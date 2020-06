Lo único que está claro es que eligieron evitar la pregunta periodística, demostrando los riesgos de la decisión que anunciarán. Creen que así el mensaje será más claro, a pesar de que las veces en que el Presidente optó por hablar sin conferencia de prensa no dio mensajes que podrían calificarse de exitosos. No se salvó de los errores ni tampoco de la confusión, ya que sin las repreguntas, los funcionarios suelen dar por claro lo que tal vez no lo esté.