Ya pasaron casi dos meses y la médica psiquiatra y psicoanalista, sigue en la misma incertidumbre. “Me comunico a diario con la embajada argentina y con Cancillería, me contestan rápido pero no saben darme precisión de fechas de retorno. Ahora me enteré que el 6 de mayo salió un avión con un grupo de buzos, fueron 16 argentinos en un vuelo de Qatar... Y todavía somos 100 en esta región. Hay mujeres embarazadas, pacientes en tratamientos oncológicos, y yo que pertenezco a la población de riesgo. No entiendo por qué aún me niegan la posibilidad de volver”.